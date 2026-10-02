Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

Trải qua các vòng thi, kết quả chung cuộc được công bố vào lúc 23h45. Miss Universe Vietnam 2026 gọi tên Nguyễn Quỳnh Anh. Vương miện á hậu 1 được trao cho Trịnh Mỹ Anh.

Á hậu 2 thuộc về Emma Lê. Á hậu 3, 4 lần lượt là Nguyễn Diệu Huyền (Pháo) và Trịnh Thị Hồng Đăng.

Miss Universe Vietnam 2026 gọi tên Nguyễn Quỳnh Anh.

Cuộc thi giảm sức hút, top 5 không bất ngờ

Miss Universe Vietnam năm nay diễn ra khá chóng vánh, chỉ kéo dài khoảng 10 ngày, quy mô không được đầu tư như những mùa trước. Mức độ quan tâm của khán giả dành cho cuộc thi cũng như dàn thí sinh đều giảm sút.

Trong đêm chung kết, BTC lần lượt công bố top 20, top 11, top 5, top 3. Danh sách top 5 không bất ngờ, đều là những cái tên được dự đoán từ trước là Pháo; Trịnh Mỹ Anh; Hồng Đăng; Nguyễn Quỳnh Anh và Emma Lê. Ngoài Pháo là "tân binh", 4 cô gái còn lại đều từng thi hoa hậu, thậm chí đoạt giải.

Pháo lọt top 20 Miss Universe Vietnam 2026.

Ở vòng ứng xử, top 5 nhận câu hỏi ngẫu nhiên từ một vali. Pháo là người đẹp đầu tiên bước vào phần thi. Cô nhận câu hỏi: “Phụ nữ hiện đại có nhiều cơ hội hơn nhưng cũng đối mặt với áp lực. Theo bạn, áp lực lớn nhất của họ hiện nay là gì?”.

Pháo trả lời: “Theo tôi, việc chúng ta có ước mơ và theo đuổi đam mê, lựa chọn cuộc sống thế nào là điều hoàn toàn chính đáng. Tôi luôn ủng hộ cho những điều mọi người làm vì cuộc sống của bản thân. Có thể mọi người sẽ thấy tôi là một rapper rất gai góc, chỉ xứng đáng đứng trên một sân khấu nhạc rap và không nên có mặt ở một sân khấu về beauty queen. Có thể ngày hôm nay, tôi sẽ không đạt được danh hiệu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, tôi biết rằng bản thân đang thành công trên chính con đường của mình. Và tôi mong muốn tất cả những người phụ nữ làm được những điều mà họ muốn".

Top 5 chung cuộc của Miss Universe Vietnam 2026.

Trịnh Mỹ Anh nhận câu hỏi với nội dung: “Một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn lựa chọn dành phần lớn thời gian cho gia đình. Một người khác có thể lựa chọn sự nghiệp, không kết hôn. Theo bạn, xã hội nên đánh giá thành công của phụ nữ dựa trên điều gì?”.

Người đẹp cho rằng thành công lớn nhất của một người phụ nữ chính là khi họ hoàn toàn có thể lựa chọn được cuộc sống mong muốn; khi họ cảm thấy rằng mỗi ngày thức dậy là một niềm vui, không phải áp lực cân bằng cả hai thứ. “Sự nghiệp và gia đình đều quan trọng, nhưng nó sẽ luôn có những ưu tiên khác nhau trong từng thời điểm”, cô nói.

Hồng Đăng là thí sinh tiếp theo bước vào phần thi ứng xử với câu hỏi “Trong thời đại mạng xã hội, người phụ nữ bị đánh giá về ngoại hình và hình ảnh cá nhân. Bạn sẽ làm gì để giữ sự tự tin và giá trị của chính mình?”.

Thí sinh cho biết: “Khi chúng ta hiểu bản thân mình, khi chúng ta có những hoài bão, ước mơ, nguyện vọng nung nấu, ấp ủ và mong muốn thực hiện, chúng ta cố gắng nỗ lực hằng ngày để vươn tới những gì mình mong ước và làm tất cả để có được giấc mơ đó. Đó chính là điều mang lại cho chúng ta sự tự tin. Vẻ bề ngoài của chúng ta không thể bị đánh giá bởi những góc nhìn không thấu hiểu. Khi chúng ta đã có được ngọn lửa mạnh mẽ ở bên trong rồi, mỗi người sẽ toát ra vẻ tự tin. Đó chính là sắc đẹp tuyệt vời nhất”.

Hai người đẹp cuối cùng bước vào phần thi ứng xử là Emma Lê và Nguyễn Quỳnh Anh. Top 3 được công bố vào gần 23h. Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê và Nguyễn Quỳnh Anh là các người đẹp bước vào ứng xử của top 3.

Top 3 ứng xử vụng về

Top 3 bước vào phần thi ứng xử chung với cùng một câu hỏi: “Nếu được trao vương miện Miss Universe Vietnam nhưng chỉ có một năm để tạo ra thay đổi cho phụ nữ, bạn sẽ chọn vấn đề nào và bắt đầu từ đâu?”.

Trịnh Mỹ Anh là thí sinh đầu tiên thực hiện phần thi. Người đẹp chia sẻ khi đến với Miss Universe Vietnam 2026, cô mang theo dự án đầy tâm huyết mang tên “Thêm một lần nữa”, được xây dựng từ chính những trải nghiệm cá nhân.

“Không phải cô gái nào khi bước ra ngoài xã hội cũng có đầy đủ sự tự tin vào chính mình. Và không phải ai cũng sẵn sàng bước thêm một bước nữa, bởi sau khi vấp ngã, họ rất sợ đứng lên để bắt đầu lại. Tôi từng như vậy, cũng từng vấp ngã. Nhưng tôi may mắn có nhiều người đồng hành luôn ủng hộ, khích lệ. Đó chính là lý do tôi đứng ở đây thêm một lần nữa, trên sân khấu Miss Universe Vietnam 2026”, cô bày tỏ.

Sau phần trả lời tiếng Việt, Mỹ Anh chuyển sang nói tiếng Anh nhưng bộc lộ hạn chế về kỹ năng ngoại ngữ khi phát âm thiếu chính xác và liên tục ấp úng.

Emma Lê cũng lựa chọn trả lời song ngữ. Thí sinh cho biết: “Tôi tin mình có thể làm được từ những điều nhỏ nhất. Nếu truyền được cảm hứng đến các tổ chức từ thiện để giúp phụ nữ và trẻ em tiếp cận tốt hơn với giáo dục, y tế, tôi tin họ sẽ tự gầy dựng được cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình”. Tuy nhiên, phần ứng xử của Emma Lê bị đánh giá là lan man, chưa đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi.

Nguyễn Quỳnh Anh là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi. Cô khẳng định nếu giành vương miện, cô sẽ dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cơ hội thể hiện bản thân, được sống là chính mình.

“Tôi muốn mở các workshop riêng để dạy catwalk, đồng thời lắng nghe những chia sẻ, nguyện vọng của họ trong cuộc sống. Lớp học ấy không chỉ hướng đến việc đào tạo người mẫu, mà quan trọng hơn là giúp phụ nữ trở nên tự tin, dám thể hiện và sống thật với bản thân”, Quỳnh Anh nhấn mạnh.

Màn ứng xử của top 3 đều vụng về, không ấn tượng. Sau gần 5 tiếng, kết quả chung cuộc được công bố. Miss Universe Vietnam 2026 gọi tên Nguyễn Quỳnh Anh.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, từng giảnh giải Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 (mùa Kỳ Duyên đăng quang). Với danh hiệu hoa hậu lần này, hiện chưa rõ Quỳnh Anh có cơ hội được đi thi quố tế hay không bởi đơn vị cấp bản quyền vướng tranh chấp với BTC Miss Universe.