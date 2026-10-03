Nhật Kim Anh đã dũng cảm đi tìm hạnh phúc sau 10 năm

Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt trong hành trình làm nghề của Nhật Kim Anh khi nữ nghệ sĩ lần lượt trở lại với nhiều lĩnh vực từng gắn bó. Sau thời gian dành nhiều sự quan tâm cho gia đình và công việc kinh doanh, cô tái xuất màn ảnh rộng với Mẹ Mìn và đặc biệt trở lại sân khấu kịch sau khoảng 10 năm vắng bóng. Với Nhật Kim Anh, đây không chỉ là thêm một dự án mới mà còn là cơ hội tìm lại cảm giác hạnh phúc khi được đứng dưới ánh đèn sân khấu và sống trọn vẹn cùng nhân vật.

Nhật Kim Anh trở lại sân khấu sau khoảng 10 năm với Cuốn Truyện Bị Đốt. Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh từng có thời gian làm quen với sân khấu kịch từ hơn một thập kỷ trước. Cô tham gia Ban Mai về đâu? tại Nhà hát Kịch 5B cùng những người bạn như Tâm Anh, Cẩm Hò. Sau đó, nữ nghệ sĩ nhận được thêm những lời mời cộng tác với các sân khấu tại TP.HCM nhưng không thể sắp xếp vì công việc kinh doanh, phim ảnh và gia đình.

Theo Nhật Kim Anh chia sẻ, sân khấu là lĩnh vực đòi hỏi cô phải dành trọn tâm sức. Khi nhận một vai diễn, nữ nghệ sĩ muốn có đủ thời gian để tập luyện, tìm hiểu nhân vật và phối hợp cùng ê-kíp. Vì chưa thể sắp xếp công việc để đáp ứng yêu cầu đó, cô từng lựa chọn tạm gác sân khấu thay vì tham gia khi chưa thể toàn tâm cho vai diễn.

Nhật Kim Anh có cơ hội thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc qua nhân vật Thắm. Ảnh: FBNV

Khoảng lặng kéo dài khoảng một thập kỷ trước khi cơ hội trở lại xuất hiện. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện với NSND Hồng Vân đã đưa Nhật Kim Anh đến với Cuốn Truyện Bị Đốt, tác phẩm do Hồng Vân dàn dựng từ kịch bản của Tất Thọ. Vở diễn lấy cảm hứng từ Người hùng không cầm súng, xoay quanh những câu chuyện, ký ức và mất mát gắn với người lính Trường Sơn.

Sân khấu Kịch Hồng Vân hiện công bố các suất diễn Cuốn Truyện Bị Đốt vào ngày 4/10 và 10/10. Ngày 18/10, tác phẩm dự kiến tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng tại Hà Nội. Trong Cuốn Truyện Bị Đốt, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, một nữ chiến sĩ gắn với những năm tháng chiến tranh. Nhân vật có mối liên hệ với người lính Trường Sơn và mang trong mình những câu chuyện riêng phía sau chiến tranh.

Đây cũng là dạng vai mang đến cho Nhật Kim Anh nhiều cơ hội khai thác cảm xúc. Khác với màn ảnh, sân khấu không cho phép diễn viên dừng lại để quay lại một cảnh nếu có sai sót. Mỗi suất diễn chỉ diễn ra một lần trước khán giả, đòi hỏi nghệ sĩ phải kiểm soát thoại, động tác, tâm lý và cảm xúc trong suốt thời lượng của vở.

Chính áp lực đó lại là điều khiến Nhật Kim Anh tìm thấy niềm vui. Sau nhiều năm quen thuộc với phim ảnh, việc trực tiếp đối diện với khán giả và cảm nhận phản ứng ngay trong từng phân đoạn mang đến một trải nghiệm rất khác. Nữ nghệ sĩ từng xem sân khấu kịch như một tình yêu lớn bên cạnh âm nhạc và điện ảnh. Dù không thường xuyên biểu diễn, cô vẫn giữ thói quen đi xem kịch khi có thời gian. Vì thế, lần trở lại này không hoàn toàn là một quyết định bất ngờ mà giống như một mối duyên cũ được nối lại sau nhiều năm.

Cuốn Truyện Bị Đốt xoay quanh những câu chuyện gắn với người lính Trường Sơn. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Cuốn Truyện Bị Đốt còn có sự tham gia của Ốc Thanh Vân trong vai Thu Hà. Đây là lần đầu hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu trong một dự án được sân khấu kịch của NSND Hồng Vân dàn dựng. Sau khoảng 10 năm, Nhật Kim Anh trở lại sân khấu không đơn thuần để nối lại một chặng đường còn dang dở, mà còn để tìm lại cảm giác được sống cùng nghệ thuật theo cách cô mong muốn. Nếu trước đây nữ nghệ sĩ từng phải tạm gác sân khấu vì chưa thể dành trọn thời gian cho một vai diễn, thì hiện tại việc chủ động lựa chọn dự án và toàn tâm cho nhân vật dường như đã trở thành một phần quan trọng trong cách cô tìm kiếm niềm vui với nghề.

Với Cuốn Truyện Bị Đốt, Nhật Kim Anh một lần nữa đứng dưới ánh đèn sân khấu sau nhiều năm đi qua âm nhạc, truyền hình, điện ảnh và kinh doanh. Hạnh phúc mà cô tìm kiếm sau một thập kỷ có lẽ không nằm ở việc xuất hiện nhiều hơn, mà ở cơ hội được làm những điều mình thực sự yêu thích, được thử sức với những vai diễn mới và cảm nhận trực tiếp sự kết nối với khán giả. Lần trở lại này vì thế cũng giống như một cách Nhật Kim Anh tự trả lời cho câu hỏi về điều khiến cô muốn tiếp tục bước về phía trước trong hành trình làm nghề.