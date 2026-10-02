Động thái mới của Lý Hải sau khi tạm chia tay

Mới đây, trên trang fanpage, đạo diễn Lý Hải đăng tải hình ảnh đi xem Trại Buôn Người. Đáng chú ý, nam đạo diễn cho biết anh đã xem tác phẩm lần thứ hai và dành lời động viên cho đạo diễn Toni Dương Bảo Anh: "Coi lần 2 rồi nhé! Leo lên đỉnh lẹ nha Toni".

Động thái của Lý Hải nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh những bình luận yêu thích khoảnh khắc nam đạo diễn đến rạp ủng hộ đồng nghiệp, một số khán giả cũng nhắc đến mong muốn anh sớm trở lại với một bộ phim mới.

Đạo diễn Lý Hải đăng tải hình ảnh đi xem Trại Buôn Người.

Trại Buôn Người là phim điện ảnh do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, khai thác đề tài buôn người, lừa đảo xuyên biên giới và cuộc chiến sinh tồn của những nạn nhân bị mắc kẹt trong các đường dây tội phạm. Câu chuyện lấy cảm hứng từ những vụ việc có thật trong đời sống nhưng không tái hiện một vụ án cụ thể.

Phim xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một thanh niên miền Tây lên đường tìm và giải cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) sau khi cô rơi vào bẫy tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao". Từ lời mời làm việc tưởng chừng hấp dẫn, Út Đẹt bị đưa vào một đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Trong hành trình tìm em, Ny cùng người bạn thân Báu bị bắt và đưa vào một khu trại khép kín. Tại đây, các nạn nhân bị tước đoạt tự do, ép tham gia những hoạt động lừa đảo trên mạng và đối mặt với nhiều hình thức bạo lực. Ny phải tìm cách sinh tồn, đồng thời tìm cơ hội giải cứu em gái cùng những người đang mắc kẹt tại nơi này.

Lý Hải gắn liền với thương hiệu Lật Mặt.

Về phía Lý Hải, năm 2026 là khoảng thời gian nam đạo diễn tạm chia tay màn ảnh rộng sau nhiều năm liên tục gắn bó với thương hiệu Lật Mặt. Loạt phim được anh khởi động từ năm 2015 và trải qua nhiều phần với những câu chuyện độc lập. Qua thời gian, Lật Mặt trở thành một trong những thương hiệu phim Việt quen thuộc với khán giả, đặc biệt trong mùa phim dịp 30/4 - 1/5.

Phần gần nhất của thương hiệu là Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, ra mắt năm 2025. Tác phẩm xoay quanh sự khác biệt trong quan điểm giữa các thế hệ trong một gia đình, khi những người trẻ muốn theo đuổi ước mơ nhưng phải đối mặt với kỳ vọng của cha mẹ. Phim khai thác câu chuyện về tình thân, tình bạn và hành trình tìm kiếm sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình. Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng đạt doanh thu gần 232 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Sau Lật Mặt 8, năm 2026 không có phần phim mới thuộc thương hiệu Lật Mặt ra mắt vào dịp 30/4 - 1/5. Điều này khiến sự xuất hiện của Lý Hải tại rạp để ủng hộ Trại Buôn Người càng được chú ý, nhất là khi khán giả đang chờ đợi những thông tin tiếp theo về hành trình làm phim của nam đạo diễn.