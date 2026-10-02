Dàn diễn viên Mưa Đỏ lần lượt trở lại trong năm 2026: Nam chính vắng mặt

Sau một năm kể từ khi Mưa Đỏ tạo nên cơn sốt phòng vé, nhiều gương mặt trong dàn diễn viên đã lần lượt trở lại màn ảnh rộng với những vai diễn mới. Steven Nguyễn, Lê Hạ Anh, Phương Nam hay Nguyễn Hùng đều có dự án đáng chú ý trong năm 2026. Trong khi đó, Đỗ Nhật Hoàng - người đảm nhận nhân vật trung tâm của câu chuyện là chiến sĩ Cường, vẫn chưa có phim điện ảnh mới chính thức ra mắt khán giả.

Trong số những diễn viên Mưa Đỏ trở lại sớm và gây chú ý nhất là Steven Nguyễn. Sau vai Quang, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai chính trong Trại Buôn Người, tác phẩm khai thác đề tài buôn người xuyên biên giới.

Steven Nguyễn trở lại với Trại Buôn Người.

Nếu Quang trong Mưa Đỏ mang màu sắc lạnh lùng, mạnh mẽ thì nhân vật Ny của Trại Buôn Người lại là một người nông dân hiền lành, bị cuốn vào hành trình tìm cách giải cứu em gái. Sự thay đổi hình tượng giúp Steven Nguyễn tiếp tục cho thấy màu sắc đa dạng hơn sau thành công của Mưa Đỏ.

Trại Buôn Người chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9/2026 và nhanh chóng tạo dấu ấn tại phòng vé. Sau một tuần, phim đã thu về hơn 160 tỷ đồng.

Lê Hạ Anh đổi màu với Lên Hương.

Lê Hạ Anh cũng nhanh chóng trở lại màn ảnh rộng sau vai O Hồng trong Mưa Đỏ. Nữ diễn viên góp mặt trong Lên Hương, bộ phim mang màu sắc tâm lý - gia đình và tiếp tục mang đến cho cô một hình tượng khác biệt.

Trong phim mới, Lê Hạ Anh đảm nhận vai Kim Ánh. Nữ diễn viên cho biết quá trình thực hiện tác phẩm giúp cô có thêm cơ hội tìm hiểu nghề nghiệp của nhân vật và làm việc với nhiều diễn viên thuộc các thế hệ. Sau Mưa Đỏ, màn thể hiện trong Lên Hương tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Phương Nam tiếp tục thử sức với Út Lan 2.

Phương Nam - người vào vai anh Tạ trong Mưa Đỏ - cũng không mất nhiều thời gian để trở lại. Năm 2026, anh góp mặt trong Út Lan 2, phần phim kinh dị ra mắt ngày 25/9.

Khác với hình ảnh anh Tạ được khán giả yêu mến trong Mưa Đỏ, Phương Nam tiếp tục thử sức với một màu sắc mới trong tác phẩm kinh dị. Nam diễn viên chia sẻ sau Mưa Đỏ, anh nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án đa dạng và xem đây là cơ hội để thử thách bản thân.

Nguyễn Hùng chuẩn bị trở lại với Bò Sữa Bay.

Nguyễn Hùng cũng có dự án điện ảnh mới trong năm nay. Nam diễn viên góp mặt trong Bò Sữa Bay, bộ phim thuộc thể loại hài, hành động và tâm lý, dự kiến khởi chiếu ngày 6/11/2026.

Sau dấu ấn với Mưa Đỏ và ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn, Nguyễn Hùng tiếp tục duy trì hoạt động ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn âm nhạc. Bò Sữa Bay quy tụ dàn diễn viên gồm Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Tiểu Vy và Lãnh Thanh.

Đỗ Nhật Hoàng vẫn chưa tái xuất màn ảnh rộng.

Trong khi các bạn diễn lần lượt xuất hiện trở lại, Đỗ Nhật Hoàng lại là trường hợp đáng chú ý. Nam diễn viên đảm nhận vai Cường - nhân vật trung tâm của Mưa Đỏ - nhưng đến nay vẫn chưa có bộ phim điện ảnh mới phát hành sau tác phẩm này.

Thực tế, Đỗ Nhật Hoàng không hoàn toàn im ắng. Anh đã tham gia một số dự án mới và được công bố góp mặt trong Đặc công rừng Sác, dự kiến ra mắt năm 2027. Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái hợp của anh với Steven Nguyễn và Đình Khang sau Mưa Đỏ. Bên cạnh đó, anh được cho là đã khởi quay Yêu Sai Yêu Lại cùng Mie.

Như vậy, xét riêng các tác phẩm đã hoặc sắp ra mắt trong năm 2026, phần lớn dàn diễn viên Mưa Đỏ đã có bước tiếp theo trên màn ảnh. Riêng Đỗ Nhật Hoàng vẫn đang chờ thời điểm chính thức trở lại với một dự án điện ảnh mới, trong bối cảnh hai dự án của anh được kỳ vọng xuất hiện trong năm 2027.