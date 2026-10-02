Hơn 5.000 khán giả bùng nổ với đêm nhạc AWAKEN của Trường Đại học Thăng Long

Hơn 5.000 khán giả hào hứng tham gia chương trình đại nhạc hội. Ảnh: TLU

Đêm nhạc hội “AWAKEN - Đánh thức giấc mơ” là hoạt động cuối trong chuỗi sự kiện chào tân sinh viên K39 được Trường Đại học Thăng Long tổ chức trong hơn một tháng qua.

Tại đêm nhạc, nhà trường vinh danh, khen thưởng 25 tân sinh viên K39 có điểm đầu vào cao nhất của 25 chương trình đào tạo. Hoạt động nhằm ghi nhận kết quả học tập của các sinh viên ngay từ kỳ tuyển sinh, đồng thời tạo động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong quá trình học tập tại trường.

Trường Đại học Thăng Long vinh danh, khen thưởng 25 tân sinh viên K39 có điểm đầu vào cao nhất. Ảnh: TLU

Nguyễn Thị Hoàng Cúc, thủ khoa đầu vào K39 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với 26,86 điểm cho biết, những hoạt động chào đón tân sinh viên giúp em có thêm cơ hội tìm hiểu về trường, gặp gỡ bạn bè và nhanh chóng làm quen với môi trường mới.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ từng là sinh viên Trường Đại học Thăng Long; trong đó có ca sĩ Hà An Huy, quán quân Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023, hiện tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, là cựu sinh viên khóa 34, Khoa Âm nhạc ứng dụng.

Ca sĩ Hà An Huy, cựu sinh viên khóa 34, Khoa Âm nhạc ứng dụng biểu diễn tại chương trình. Ảnh: TLU

Cùng tham gia chương trình là nhóm nhạc UPRIZE, bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng, với Leon (Tạ Hoàng Long), sinh viên khóa 37 Khoa Âm nhạc ứng dụng, cùng các thành viên nhóm mang đến những màn trình diễn theo phong cách của một nhóm nhạc trẻ.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ trưởng thành từ nhà trường và thế hệ sinh viên hiện tại tạo nên không gian giao lưu giữa các khóa, đồng thời giới thiệu những hoạt động nghệ thuật mà sinh viên có thể tham gia trong quá trình học tập.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ trưởng thành từ nhà trường và thế hệ sinh viên hiện tại tạo nên không gian giao lưu sôi động. Ảnh: TLU

Theo Trường Đại học Thăng Long, việc tổ chức chuỗi hoạt động chào tân sinh viên nhằm tạo môi trường để sinh viên mới từng bước hòa nhập, phát triển các kỹ năng và chủ động tham gia đời sống học đường. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật là một kênh để sinh viên thể hiện năng khiếu, sở thích và tăng cường giao lưu ngoài giờ học.