Top 7 bộ phim Hàn Quốc có nội dung lôi cuốn không thể bỏ lỡ

Danh sách bao gồm nhiều tác phẩm từ những năm gần đây, bên cạnh một số bộ phim được xem là lựa chọn quen thuộc với người yêu phim Hàn.

1. Dear X

Dear X xoay quanh Baek Ah Jin, một nữ diễn viên hạng A vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn để trở thành ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí. Đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp và hình ảnh hoàn hảo trước công chúng, cô che giấu một con người hoàn toàn khác. Ảnh: NSX

Trên hành trình tìm kiếm danh vọng và địa vị, Baek Ah Jin không ngần ngại lợi dụng những người xung quanh. Càng tiến gần đến đỉnh cao, cô càng để lại nhiều tổn thương cho những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình.

Bộ phim khai thác mặt tối của ngành giải trí thông qua hành trình thăng tiến của một nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo nhưng mang nhiều bí mật.

2. Love Scout

Love Scout là câu chuyện tình cảm xoay quanh Kang Ji Yun, một nữ CEO tài giỏi và quyết đoán trong công việc nhưng lại vụng về ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Ảnh: SBS

Trợ lý của cô là Yu Eun Ho lại hoàn toàn trái ngược. Anh không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn khéo léo trong việc chăm sóc trẻ nhỏ và quán xuyến công việc nhà.

Sự khác biệt giữa hai người tạo nên nhiều tình huống hài hước, đồng thời mở ra một chuyện tình nhẹ nhàng khi họ dần nhận ra những điểm đặc biệt ở đối phương.

3. Study Group

Study Group kết hợp yếu tố hành động, hài hước và học đường, kể về Youn Ga Min, một nam sinh luôn mơ ước học tập thật tốt nhưng lại chỉ có năng khiếu đặc biệt trong việc đánh nhau. Ảnh: NSX

Theo học tại một ngôi trường nổi tiếng vì thành tích học tập kém và môi trường phức tạp, Ga Min quyết định thành lập một nhóm học tập. Từ đây, cậu cùng những người bạn bước vào cuộc chiến không kém phần khốc liệt để vượt qua áp lực thi cử.

Điểm thú vị của bộ phim nằm ở sự đối lập giữa mục tiêu học tập và khả năng chiến đấu của nam chính, tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa gay cấn.

4. Chủ Tịch Tập Sự - Reborn Rookie

Chủ Tịch Tập Sự kể về Kang Yong Ho, chủ tịch quyền lực của tập đoàn Choiseong. Sau một tai nạn bất ngờ, linh hồn của ông lại nhập vào cơ thể trẻ tuổi của cầu thủ bóng đá Hwang Jun Hyun. Ảnh: NSX

Từ vị trí người đứng đầu tập đoàn, Kang Yong Ho phải bắt đầu lại từ con số gần như bằng không khi trở thành một nhân viên mới tại chính công ty của mình.

Việc một người từng quen với quyền lực nay phải làm quen với vị trí thấp nhất tạo nên tình huống thú vị, đồng thời mở ra hành trình để nhân vật nhìn lại công ty và những con người xung quanh dưới một góc độ hoàn toàn khác.

5. My Dearest Nemesis - Kẻ Thù Dấu Yêu

My Dearest Nemesis kể về Baek Su Jeong và Ban Ju Yeon, hai người từng gặp nhau khi còn đi học thông qua các nhân vật trong một trò chơi trực tuyến. Ảnh: SBS

16 năm sau, họ tình cờ gặp lại trong đời thực, nhưng lần này mối quan hệ giữa hai người lại là sếp và nhân viên. Từ những ký ức trong quá khứ đến cuộc sống hiện tại, câu chuyện tình cảm của Baek Su Jeong và Ban Ju Yeon được xây dựng dựa trên những màn đối đầu, hiểu lầm và dần khám phá con người thật của đối phương.

6. Yumi's Cells

Yumi's Cells kể về Yumi, một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng câu chuyện lại được nhìn từ góc độ đặc biệt: những tế bào trong não cô. Ảnh: NSX

Mỗi tế bào đại diện cho một cảm xúc hoặc nhu cầu khác nhau, cùng điều khiển suy nghĩ, cảm xúc và hành động của Yumi trong cuộc sống thường ngày. Cách kết hợp giữa người thật và hoạt hình giúp bộ phim trở nên khác biệt, đồng thời mang đến góc nhìn gần gũi về tình yêu, công việc, những rung động và cả những thất vọng mà một người trưởng thành phải trải qua.

Bộ phim hiện có ba phần, phù hợp với khán giả yêu thích những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng vẫn có nhiều khoảnh khắc đời thường.

7. What's Wrong with Secretary Kim ? - Thư Ký Kim Sao Thế?

What's Wrong with Secretary Kim là một trong những phim tình cảm hài quen thuộc với khán giả yêu K-drama. Ảnh: NSX

Lee Young Joon là phó chủ tịch của một tập đoàn gia đình, tài giỏi nhưng có phần tự cao và luôn tin rằng mình là người hoàn hảo. Trong khi đó, Kim Mi So là cô thư ký đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm.

Khi Kim Mi So bất ngờ quyết định nghỉ việc để tìm kiếm cuộc sống riêng, Young Joon bắt đầu nhận ra cô quan trọng với mình hơn những gì anh từng nghĩ. Chuyện tình giữa hai người từ mối quan hệ sếp và thư ký dần phát triển thành một câu chuyện tình cảm, đồng thời hé lộ một bí mật từ quá khứ.