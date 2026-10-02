2 nam ca sĩ Việt được 'hồi sinh'

Tối 2/10, fanpage chính thức của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đưa ra thông báo mới. Theo đó, 2 anh tài từng bị loại nhận được vé hồi sinh, lần lượt là 14 Casper và Toki Thành Thỏ. Cả hai sẽ trở lại sân khấu chung kết diễn ra trong hai đêm 3/10 và 10/10, cạnh tranh ngôi quán quân cùng 22 anh tài khác.

Trong trailer tập 14 vừa được công bố, dàn nghệ sĩ bày tỏ bất ngờ và vui mừng khi chứng kiến 14 Casper và Toki Thành Thỏ trở lại.

14 Casper và Toki Thành Thỏ trở lại đêm chung kết.

Thực tế trước đó, chương trình từng công bố về cơ chế vé vàng hồi sinh. Theo đó, hai anh tài có lượng bình chọn cao nhất trong bảng xếp hạng, ngoại trừ những người đã an toàn sau Công diễn 5, sẽ được trao cơ hội trở lại và tranh tài tại đêm chung kết.

Hôm 20/8, chương trình đã công bố 14 Casper và Toki Thành Thỏ dẫn đầu bình chọn này. Vậy nên, việc cả hai được "hồi sinh" trong đêm chung kết là điều mà nhiều khán giả đã đoán được.

14 Casper từng bị loại ở tập 4 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, lên sóng tối 25/7. Kết quả nam ca sĩ phải dừng chân tại công diễn 1 nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, khi 14 Casper vốn được đánh giá là nghệ sĩ tiềm năng.

Trong khi, TOKI Thành Thỏ bị loại trong tập 11, đồng thời là vòng đấu thứ hai của công diễn 4 lên sóng hôm 12/9. Nam ca sĩ đón nhận kết quả với thái độ bình tĩnh, mong muốn mọi người vẫn sẽ nhớ đến mình với hình ảnh một chàng trai vui vẻ và vô tư.

Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chứng kiến tổng cộng 24 nghệ sĩ góp mặt trong cuộc đấu cuối cùng. Đêm trao giải diễn ra tối 10/10 với việc tìm ra Gia tộc anh tài toàn năng gồm 17 thành viên. Tính đến thời điểm này, Hà An Huy, Jun Phạm, OSAD, Huỳnh Lập… đang là những cái tên sáng giá nhất, được dự đoán cho ngôi vị thủ lĩnh.

Theo nhà sản xuất, format của chung kết về cơ bản giống mùa đầu tiên. Kết quả chung cuộc tùy thuộc phần lớn vào sự thể hiện của dàn anh tài ở hai đêm chung kết tới đây. Bảng điểm hỏa lực cũng là tiêu chí quan trọng để lựa chọn dàn nghệ sĩ vào Gia tộc anh tài toàn năng.