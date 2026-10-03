Cát Tường công khai hẹn hò Tiết Cương

Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, MC Cát Tường đăng tải một vlog ghi lại buổi đi chơi cùng diễn viên Tiết Cương. Video có tiêu đề "Hẹn hò với Tiết Cương - làm tài xế xịn cho con gái". Trong clip, hai nghệ sĩ cùng đi ăn uống, trò chuyện và ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ. Hình ảnh gần gũi, tự nhiên của Cát Tường và Tiết Cương mang đến một góc nhìn khác về hai nghệ sĩ sau những lần xuất hiện trên sân khấu và truyền hình.

Phần bình luận dưới video cũng nhận được nhiều phản hồi từ người xem. Không ít khán giả thích thú trước sự giản dị, thoải mái của hai nghệ sĩ khi ở bên nhau. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn kéo dài nhiều năm giữa Cát Tường và Tiết Cương, trong khi những khán giả khác mong nữ MC tiếp tục thực hiện thêm các vlog đời thường cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Cát Tường chia sẻ hình ảnh đời thường cùng Tiết Cương, nhận nhiều lời khen về tình bạn bền chặt sau hơn 30 năm quen biết.

Thực tế, Cát Tường và Tiết Cương vốn là đôi bạn thân có hơn 30 năm quen biết. Cả hai biết nhau từ năm 1996, khi cùng theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, tiền thân của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Khi đó, Tiết Cương học lớp diễn viên sân khấu còn Cát Tường theo học lớp diễn viên điện ảnh. Hai lớp nằm cạnh nhau nên cả hai thường xuyên gặp mặt và dần trở nên quen biết.

Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, Cát Tường và Tiết Cương có dịp đồng hành trong một số dự án nghệ thuật. Cả hai từng góp mặt trong Tía tui là cao thủ năm 2016, bên cạnh những lần xuất hiện chung trên truyền hình và tham gia các hoạt động khác. Tình bạn lâu năm khiến hai nghệ sĩ nhiều lần được khán giả ghép đôi, song cả hai đều khẳng định mối quan hệ giữa họ là tình bạn và sự gắn bó của những người đồng nghiệp lâu năm.

Trong hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, Cát Tường xây dựng sự nghiệp ở cả sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Nữ nghệ sĩ từng được biết đến qua vai Yến trong Đồng tiền xương máu, sau đó tham gia nhiều phim truyền hình như Cô gái xấu xí, Nghề báo và Gọi giấc mơ về. Trên màn ảnh rộng, cô góp mặt trong Nhà có 5 nàng tiên, Đường đua, Tía tui là cao thủ và Siêu lừa gặp siêu lầy. Bên cạnh diễn xuất, Cát Tường còn được khán giả biết đến với vai trò MC, đặc biệt qua các chương trình xoay quanh tình yêu và hẹn hò.

Cát Tường và Tiết Cương vốn là đôi bạn thân có hơn 30 năm quen biết.

Trong khi đó, Tiết Cương cũng có hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài nhiều năm, bắt đầu từ sân khấu. Nam nghệ sĩ từng tham gia các bộ phim truyền hình như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai và Vật chứng mong manh. Trong đó, vai luật sư Trọng trong Hướng nghiệp từng được Tiết Cương nhắc đến là vai diễn chính đầu tiên, giúp anh được nhiều khán giả biết đến. Nam diễn viên cũng từng nhận giải Diễn viên hài được yêu thích tại Gala Cười năm 2003 và giải Diễn viên phụ được yêu thích tại HTV Awards.

Những năm gần đây, Tiết Cương tiếp tục duy trì công việc diễn xuất và xuất hiện trong loạt phim Lật Mặt của Lý Hải. Anh góp mặt trong Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh, Lật Mặt 7: Một điều ước và Lật Mặt 8: Vòng tay nắng. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên còn thực hiện các nội dung trên mạng xã hội và chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống đời thường.

Sau hơn ba thập niên kể từ ngày quen biết, Cát Tường và Tiết Cương vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết. Mỗi người có một hướng đi riêng trong sự nghiệp nhưng vẫn có những dịp gặp gỡ, trò chuyện và đồng hành. Vlog mới của Cát Tường vì thế tiếp tục mang đến một lát cắt đời thường về tình bạn lâu năm của hai nghệ sĩ.