Tối 2/10, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Thành phố Hải Phòng. Vượt qua 28 người đẹp, Nguyễn Quỳnh Anh đã giành ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Lê, Nguyễn Diệu Huyền và Trịnh Thị Hồng Đăng.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999 tại Hà Nội. Từng giành ngôi Á hậu 1 Miss Universe 2024, Nguyễn Quỳnh Anh trở lại cuộc thi năm nay với mục tiêu giành chiến thắng. Người đẹp cao 1m75, số đo ba vòng lần lượt là 82-63-90 cm. Cô từng là Á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Siêu mẫu châu Á 2021.

Sau hai năm, Quỳnh Anh trở lại cuộc thi quyết tâm cạnh tranh vương miện mà cô từng bỏ lỡ. Cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, có khả năng trình diễn và ứng xử tốt.

Tại đêm chung kết, Nguyễn Quỳnh Anh nhận được câu hỏi sẽ lựa chọn dùng tiếng nói để bảo vệ quan điểm đúng nhưng gây tranh cãi hay chọn im lặng để giữ hình ảnh. Người đẹp khẳng định cô sẽ chọn lên tiếng theo một cách tôn trọng và lịch sự để bảo vệ những điều đúng đắn. Theo người đẹp, ai cũng có quyền tự do ngôn luận nhưng tuỳ từng thời điểm, cô sẽ bảo vệ cho những điều đúng.

Ở phần thi ứng xử top 3, Quỳnh Anh cho biết nếu đăng quang, cô muốn dùng sức ảnh hưởng từ vương miện của mình để tạo ra tiếng nói, giúp những phụ nữ và trẻ em yếu thế có cư hội thể hiện bản thân của họ. Nàng hậu muốn mở những lớp học dạy catwalk để giúp phụ nữ trở nên tự tin và dám thể hiện bản thân mình.

Sắc vóc gợi cảm của Hoa hậu Quỳnh Anh.

Theo dự kiến, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2026 diễn ra ở Puerto Rico vào tháng 11.

Miss Universe được xem là đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh, tổ chức lần đầu năm 1952. Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ.

Từ năm 2023, tổ chức này chấp nhận phụ nữ chuyển giới, đã kết hôn và làm mẹ vẫn có thể đăng ký dự thi. Năm ngoái, Nguyễn Hương Giang đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025 song không nhận được thành tích cao.