Mới đây, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh. Người đẹp sinh năm 1999 gây chú ý ngay từ đầu mùa giải khi là thí sinh đầu tiên được công bố vào top 30.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Trong đêm thi quyết định, Quỳnh Anh lần lượt trải qua các phần thi áo tắm, dạ hội và ứng xử. Kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang giúp cô thể hiện sự tự tin trên sân khấu. Đặc biệt, phần ứng xử được xem là một trong những dấu ấn đáng chú ý giúp người đẹp tiến sâu vào những vòng cuối.

Ở top 5, Quỳnh Anh nhận câu hỏi về lựa chọn giữa việc lên tiếng bảo vệ điều đúng đắn nhưng có nguy cơ mất thiện cảm từ công chúng, hay giữ im lặng để duy trì hình ảnh đẹp. Người đẹp 27 tuổi cho biết cô lựa chọn lên tiếng theo cách tôn trọng và lịch sự, đồng thời nhấn mạnh bản thân không ngại bảo vệ điều mình cho là đúng.

Câu trả lời giúp Quỳnh Anh tiếp tục góp mặt trong top 3. Ở câu hỏi cuối cùng, cô được yêu cầu lựa chọn một vấn đề liên quan đến phụ nữ Việt Nam mà mình muốn tạo ra thay đổi nếu chỉ có một năm trên cương vị hoa hậu.

Quỳnh Anh chia sẻ mong muốn sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của vương miện để đồng hành cùng những phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cô đưa ra ý tưởng tổ chức các lớp dạy catwalk, qua đó không chỉ hướng dẫn kỹ năng mà còn tạo không gian để những người tham gia chia sẻ câu chuyện, xây dựng sự tự tin và mạnh dạn thể hiện bản thân.

Sau 2 phần thi ứng xử, Nguyễn Quỳnh Anh được xướng tên cho danh hiệu cao nhất. Trịnh Mỹ Anh giành ngôi á hậu 1, Emma Lê nhận danh hiệu á hậu 2. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nguyễn Diệu Huyền và Trịnh Thị Hồng Đăng.

Top 5 chung cuộc Miss Universe Vietnam 2026.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo 82-63-93 cm. Người đẹp từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn.

Năm 2024, Quỳnh Anh từng giành ngôi á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Sau 2 năm, cô trở lại cuộc thi và đặt mục tiêu cao hơn. Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, người đẹp có nhiều năm gắn bó với sàn diễn thời trang.

Trước chung kết, ông Nawat Itsaragrisil xác nhận người chiến thắng Miss Universe Vietnam 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2026 tại Puerto Rico vào tháng 11. Trong bối cảnh cuộc thi quốc tế vướng những tranh chấp về bản quyền, ông cũng động viên các thí sinh giữ vững tinh thần và tập trung vào hành trình của mình.