Xét xử GFDI lừa hơn 7.100 người: TGĐ khai mở thêm chi nhánh để 'vớt vát' thua lỗ

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (viết tắt Công ty GFDI), với 7.108 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Tổng giám đốc GFDI hầu tòa.

5 bị cáo cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Hoàng mở 12 chi nhánh, huy động vốn thông qua các hợp đồng vay tài sản. Để tạo niềm tin, GFDI quảng bá nhiều dự án sinh lời cao, cam kết trả lãi 1,5-5%/tháng tùy kỳ hạn, nhưng hợp đồng chỉ thể hiện mức 1%/tháng. Phần lãi chênh lệch được cộng vào tiền gốc trên hợp đồng.

Cơ quan công tố xác định các dự án kinh doanh không có lãi, nguồn thu không đủ bù chi phí. Tiền huy động được không đầu tư như quảng bá mà được sử dụng để nạp vào các sàn chứng khoán quốc tế, chi phí vận hành công ty và mua sắm tài sản.

Đến tháng 8/2023, công ty mất khả năng tài chính do thua lỗ chứng khoán và nhiều khách hàng đồng loạt rút vốn. Hoàng tiếp tục chỉ đạo nhân viên tìm khách hàng mới, lấy tiền của người nộp sau trả gốc và lãi cho người nộp trước.

Đến tháng 11/2024, nguồn quỹ cạn kiệt. Khi Hoàng thông báo công ty mất khả năng thanh toán, hàng trăm người tập trung trước trụ sở GFDI đòi tiền.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại, tổng số hơn 2.407,9 tỷ đồng. Bốn cấp dưới biết rõ hoạt động thua lỗ và việc sử dụng vốn trái mục đích nhưng vẫn đồng phạm, giúp sức.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Quang Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết phần lớn tiền huy động của khách hàng được sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế.

Hoàng khai không nhớ cụ thể số tiền thua lỗ, không lập sổ sách theo dõi riêng việc đầu tư chứng khoán. Bị cáo cũng thừa nhận từng mượn giấy tờ của một số người để mở tài khoản đầu tư.

Hoàng khai mở thêm nhiều chi nhánh trên cả nước nhằm huy động tiền để tiếp tục đầu tư chứng khoán, với mục đích “vớt vát” số tiền đã thua lỗ. Khi Đạt và Trà hỏi về tình hình tài khoản công ty, Hoàng nói dối tài khoản còn hơn 4.000 tỷ đồng từ chứng khoán.

Theo Hoàng, các tài khoản chứng khoán quốc tế hiện không còn tiền do đã thua lỗ. Bị cáo cho rằng thời điểm đầu tư, mình biết các sàn này và tin đây là những sàn chứng khoán quốc tế hợp pháp.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

HĐXX cho rằng trong quá trình thực hiện hành vi, Hoàng sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, từ việc ký hợp đồng đến sử dụng tiền của khách hàng đầu tư không đúng mục đích; đồng thời đây là hành vi lừa đảo vì sử dụng dòng tiền huy động đầu tư không đúng mục đích và dùng tiền người sau trả người trước theo mô hình đa cấp.

Tại tòa, Hoàng thừa nhận chưa có phương án khắc phục cho các bị hại và khoản nợ ngân hàng do số tiền lừa đảo quá lớn. Trong khi đó, số tài sản bị kê biên gồm đất và ô tô có giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt khai không biết việc công ty lấy tiền của người trước để trả cho người sau. Đạt cho biết nhiều lần hỏi Hoàng về vấn đề này và đều được trả lời là không có. Khi công ty mất khả năng thanh khoản, Đạt hỏi Hoàng và được nói hoạt động đầu tư vẫn bình thường.

Đến tháng 7/2024, việc trả tiền cho khách hàng và lương nhân viên chậm. Đạt đề nghị Hoàng rút tiền đầu tư về giải quyết, nhưng Hoàng nói 172 triệu USD đang bị tạm khóa. Sau khi nhận tài liệu Hoàng gửi để chứng minh số tiền bị khóa, Đạt khai mới biết là giả.

Đạt thừa nhận tư vấn cho 4 người thân gửi khoảng 10 tỷ đồng vào GFDI và nhận hơn 200 triệu đồng hoa hồng.

Trong khi đó, Tô Hồng Trà khai đã nhận khoảng 36 tỷ đồng tiền lương, hoa hồng nhưng cho rằng không biết việc lấy tiền người sau trả người trước. Trần Thị Kiều Trang, vợ Hoàng, khai từ tháng 5/2023 làm chăm sóc khách hàng và thừa nhận có tư vấn khách hàng tham gia GFDI.

Phiên tòa xét xử GFDI lừa đảo có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập rất lớn tại Đà Nẵng. Phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, với sự tham gia của 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến gồm Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại, Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại các điểm cầu, người tham gia tố tụng được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng qua các cửa an ninh. Công tác đảm bảo an ninh tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng và 2 điểm cầu được thắt chặt.