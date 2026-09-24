Chủ Facebook 'Thiên Trinh' ở Cần Thơ bị công an mời làm việc, lộ sự thật bất ngờ

Ngày 24/9, Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ bắt cóc trẻ em tại khu vực hồ Huỳnh Cương và xác định đây là tin sai sự thật, bắt nguồn từ câu chuyện do một bé trai tưởng tượng.

Trước đó, qua theo dõi không gian mạng, Công an phường Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook “Thiên Trinh” đăng bài với tiêu đề “Góc cảnh giác bắt cóc trẻ em ở Cần Thơ”.

Bài viết cảnh báo một vụ bắt cóc trẻ em được cho là xảy ra tại bờ hồ Huỳnh Cương, gần chợ An Cư (cũ), khu vực trung tâm TP Cần Thơ.

Bài đăng nhanh chóng nhận nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, khiến một số người dân, đặc biệt các gia đình có con nhỏ, lo lắng.

Chủ tài khoản Facebook “Thiên Trinh” tại buổi làm việc với Công an phường Ninh Kiều. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước thông tin trên, lãnh đạo Công an phường Ninh Kiều chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh. Công an rà soát địa bàn, làm việc với các hộ dân quanh khu vực được đề cập và xác định không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như bài đăng.

Chủ tài khoản Facebook “Thiên Trinh” sau đó được mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, chị L.T.T.T., ngụ phường Ninh Kiều, cho biết không trực tiếp chứng kiến vụ việc và cũng không phải nạn nhân. Nội dung đăng tải được chị nghe lại từ một người thân trong gia đình.

Sau khi đăng bài, nhận thấy nội dung chưa được kiểm chứng, chị T. đã xóa bài. Tuy nhiên, bài viết trước đó đã được nhiều người chia sẻ nên tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh, công an xác định câu chuyện bắt cóc trẻ em bắt nguồn từ lời kể của bé P.T.T., sinh năm 2014. Do không muốn trông em, bé T. đã tưởng tượng ra chuyện mình vừa thoát khỏi một vụ bắt cóc để kể với mẹ.

Tin lời con, người mẹ kể lại câu chuyện cho chị T. mà không kiểm chứng. Từ đó, chị T. đăng bài cảnh báo về một vụ bắt cóc trẻ em ở khu vực hồ Huỳnh Cương, khiến thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Công an phường Ninh Kiều khẳng định không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại khu vực hồ Huỳnh Cương - chợ An Cư (cũ) như nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân kiểm chứng trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ các nội dung trên mạng xã hội, nhất là những thông tin liên quan đến an ninh trật tự, bắt cóc trẻ em và các vụ việc nhạy cảm.

Khi phát hiện nội dung nghi vấn, người dân nên liên hệ cơ quan công an để xác minh, thay vì tự chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.