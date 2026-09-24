Rùa mỏ vẹt quý hiếm được học sinh phát hiện sau mưa

Nhận biết đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, các em đã báo cho người lớn để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 24/9, UBND xã Yên Na cho biết, địa phương vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, thả một cá thể rùa mỏ vẹt quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Theo thông tin từ địa phương, ngày 22/9, sau khi trời mưa, một nhóm học sinh ở bản Xốp Pu đi thăm vườn thì phát hiện cá thể rùa. Thay vì mang về nuôi hoặc tự ý xử lý, các em đã báo sự việc với Ban Quản lý bản để có biện pháp bảo vệ.

Cá thể rùa được bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, kiểm tra trước khi tái thả.

Tiếp nhận thông tin, ông Cụt Khánh Liễu, Phó bản Xốp Pu, đã đưa cá thể rùa đến UBND xã Yên Na để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chuyên môn tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe, xác định cá thể rùa bảo đảm điều kiện để tái thả về tự nhiên.

Đại diện Hạt Kiểm lâm Tương Dương, Công an xã Yên Na, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương cùng người giao nộp sau đó đưa cá thể rùa đến khu vực rừng có điều kiện sinh cảnh phù hợp và tiến hành thả về tự nhiên.

Hành động của nhóm học sinh bản Xốp Pu được địa phương đánh giá có ý nghĩa trong việc nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Từ việc phát hiện đến chủ động thông báo, bàn giao cá thể rùa cho thấy nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học đang từng bước được lan tỏa trong cộng đồng.

UBND xã Yên Na cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã; không săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép.

Khi phát hiện động vật hoang dã, người dân được khuyến cáo không tự ý bắt giữ, mua bán hoặc xử lý mà cần thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm hoặc lực lượng chức năng để được hướng dẫn, tiếp nhận theo quy định.