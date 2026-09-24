Bàn giao 1 cá thể rùa!
Ngày 23-9, Công an xã Vu Gia (TP Đà Nẵng) phối hợp Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 3 hoàn thành các thủ tục, bàn giao 1 cá thể rùa cho UBND xã Vu Gia xử lý theo quy định.
Trước đó, ông Lê Văn Hải (trú xã Vu Gia) phát hiện cá thể rùa gần khu vực nhà mình nên đã chủ động liên hệ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn để giao nộp về Công an xã. Hành động của ông Hải thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần không săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ban-giao-1-ca-the-rua-post358412.html