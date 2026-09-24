Bàn giao 1 cá thể rùa!

Sáng 24/9/2026, đại diện gia đình những người liên quan đến vụ phát trực tiếp gây mất trật tự ngày 17/9 đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, trực tiếp xin lỗi. Bệnh viện ghi nhận lời xin lỗi, không yêu cầu bồi thường thiệt hại và cho biết sẽ làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xin giảm nhẹ trách nhiệm cho sáu bị can trong khuôn khổ pháp luật cho phép.