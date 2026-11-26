Trạm tóc ước mơ
Với những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những người phải trải qua quá trình hóa trị, mái tóc không chỉ là vẻ ngoài mà còn gắn với sự tự tin và tâm lý trong hành trình điều trị. Bởi vậy, được trao tặng một mái tóc mới cũng là được nhận lại niềm vui, sự lạc quan và sự sẻ chia. Tại Hà Nội, chương trình “Trạm tóc ước mơ” đang lan tỏa những giá trị nhân văn ấy, khi hàng nghìn người cùng tự nguyện hiến tặng mái tóc của mình để gửi đến các bệnh nhân ung thư.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tram-toc-uoc-mo-246261126181129177.htm