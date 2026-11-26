Steve Rogers có con trai

Trailer cuối của Avengers: Doomsday mở đầu bằng cuộc sống cùng nhau của Steve Rogers và Peggy Carter. Họ có với nhau một cậu con trai. Dù cuộc sống (có vẻ) êm đềm và hạnh phúc, nhưng dường như Steve vẫn cảm thấy “sai trái” về việc nói dối con trai mình.

Cảnh này tiếp nối trực tiếp với đoạn kết của Avengers: Endgame, khi Steve trở về quá khứ để sống cuộc đời bên Peggy. Khi Avengers: Endgame công chiếu, chi tiết này là một phần thưởng cho một anh hùng đã hy sinh quá nhiều. Tuy nhiên, đến Avengers: Doomsday, nó có vẻ sẽ trở thành một lựa chọn phải trả giá.

Một điểm đáng chú ý là sự thay đổi diện mạo của Steve - lúc tóc ngắn, lúc tóc dài và có râu; và Peggy - lúc mang phong cách thập niên 90, lúc có vẻ ngoài hiện đại hơn. Điều này đặt ra nghi vấn rằng sự thay đổi đó là thể hiện những thời điểm khác nhau của dòng thời gian, hay là sự khác nhau giữa các vũ trụ?

Fantastic Four đến tìm Steve Rogers

Gia đình siêu anh hùng Fantastic Four xuất hiện trước cửa nhà Steve Rogers và Peggy Carter. Cảnh này có một điểm đáng chú ý, theo như The Fantastic Four: First Steps đã giới thiệu, Bộ Tứ Siêu Đẳng đến từ Trái-Đất-828; còn Steve và Peggy thuộc về Trái-Đất-616.

Có thể để đưa Steve trở lại cuộc chiến chống lại Doctor Doom, Fantastic Four đã thực hiện một chuyến du hành đến Trái-Đất-616. Nhưng cũng có giả thuyết cho rằng để có thể sống bình yên bên nhau, Steve và Peggy đã chuyển đến Trái-Đất-828 từ đầu. Tất cả đều chưa được xác nhận.

Steve Rogers “gieo mầm” cho thảm họa đa vũ trụ?

Trong trailer cuối Avengers: Doomsday, Cựu Captain America có nói đến những hậu quả mà nhóm Avengers đã không lường trước được khi can thiệp vào dòng thời gian trong Avengers: Endgame.

Có lẽ đúng như Doctor Doom nói, rằng “Tất cả các ngươi đều đã sống những cuộc đời bị đánh cắp”, Steve đã có một cuộc đời mà lẽ ra anh không được sống trong dòng thời gian ban đầu. Việc thay đổi quá khứ của anh có thể đã tạo ra những hậu quả lớn hơn, “gieo mầm” cho thảm họa đa vũ trụ.

Thor và những tia sét vàng

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của trailer cuối Avengers: Doomsday là khi Thor sử dụng sức mạnh, tia sét của Thần Sấm ngoài ánh xanh thường thấy thì còn có cảnh tia sét có màu vàng. Nhiều giả thuyết cho rằng đây có thể là Odinforce - nguồn sức mạnh gắn với cha của Thor là Thần Odin và những vị vua xứ Asgard.

Trước đó, nhiều fan cũng suy đoán rằng trong trận chiến với Doctor Doom, Thor đã cầu nguyện với cha mình và được đáp lại, từ đó khai mở sức mạnh mới.

Ba nữ phù thủy bí ẩn

Cảnh nhân vật phản diện trung tâm Doctor Doom đứng cùng ba nhân vật nữ mặc áo choàng và che mặt là một chi tiết rất đáng chú ý trong trailer cuối của Avengers: Doomsday. Nhiều fan gọi ba nhân vật này là Latverian Witches - những phù thủy của Latveria.

Như đã biết, trong after-credit của series VisionQuest, Doctor Doom đã đánh thức Wanda Maximoff đang nằm dưới đống đổ nát ở núi Wundagore. Giả thuyết được đặt ra là Wanda sẽ gia nhập phe của Doctor Doom, và Phù Thủy Đỏ chính là một trong ba nhân vật nữ bí ẩn kia.

Nếu đúng, đây sẽ là một liên minh rất đáng sợ. Bởi Wanda sở hữu sức mạnh ma thuật hỗn mang cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, Doctor Doom là người có kiến thức ma thuật rất lớn.

Cyclops nói một câu làm thế giới “nổ tung”

“Theo tôi, anh em X-Men!” là lời hiệu triệu quen thuộc của Giáo sư X trong comic (truyện tranh). Trong Avengers: Doomsday, lời này được nói bởi Cyclops, và nó khiến khán giả - đặc biệt là fan của X-Men - bùng nổ.

Lời thoại này không chỉ “hoài niệm tuổi thơ” mà còn mở ra một tương lai mới, rằng Marvel đang sắp đưa dàn Dị nhân trở lại với phiên bản mới. Khác với các phần phim X-Men của Fox xây dựng Wolverine như “nhóm trưởng” của nhóm X-Men, trong comic Cyclops mới là người lãnh đạo. Do đó, có thể thấy Marvel đang đưa hình ảnh X-Men trở lại một cách đúng quỹ đạo hơn.

Các vũ trụ va vào nhau

Trong trailer cuối của Avengers: Doomsday, có cảnh cho thấy có những thế giới khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Hiện tượng này trong thế giới Marvel gọi là “sự xâm lấn”, khi hai hoặc nhiều vũ trụ va chạm nhau. Hiện tượng này có thể hủy diệt một hoặc tất cả các vũ trụ nằm trong phạm vi xâm lấn.

Sự kiện này là nền tảng rất quan trọng cho Avengers: Secret Wars - bom tấn siêu anh hùng sẽ công chiếu cuối năm 2027, cũng là phần phim tiếp nối Avengers: Doomsday. Bởi “sự xâm lấn” chính là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của đa vũ trụ và hình thành Battleworld - một hành tinh chắp vá được ghép từ các mảnh vỡ của nhiều hành tinh hoặc thực tại khác nhau, và nó được thống trị bởi Doctor Doom.

Trailer cuối của Avengers: Doomsday đạt 563 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ đầu tiên, trở thành trailer có lượt người xem cao thứ hai mọi thời đại. Nó chỉ đứng sau “anh em cùng nhà” là Spider-Man: Brand New Day với 718,6 triệu lượt sau 24 giờ. Avengers: Doomsday có lịch công chiếu vào 18/12/2026.