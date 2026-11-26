Thông tin Ma Ran Đô góp mặt trong dự án Đặc Công Rừng Sác nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu phim Việt. Vốn quen mặt với công chúng qua hình ảnh thư sinh, lãng tử hoặc các vai diễn mang màu sắc cổ trang, hoàng tộc, quyết định rẽ hướng sang đề tài chiến tranh và người lính của nam diễn viên được xem là bước đi táo bạo trong sự nghiệp.

Đặc Công Rừng Sác gắn liền với những câu chuyện hào hùng của lực lượng chiến sĩ đặc công nước hoạt động tại vùng rừng ngập mặn Cần Giờ. Đây là đề tài giàu chất liệu lịch sử nhưng cũng đặt ra nhiều thử thách khắt khe cho dàn diễn viên tham gia. Bối cảnh sông nước hiểm trở, điều kiện ghi hình khắc nghiệt cùng yêu cầu cao về thể lực đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về sức bền lẫn kỹ năng hành động.

Khoảnh khắc hậu trường của dàn diễn viên trên phim trường Đặc Công Rừng Sác.

Với Ma Ran Đô, việc bước vào một dự án mang tính đặc thù cao như Đặc Công Rừng Sác cho thấy nỗ lực làm mới bản thân và thoát khỏi vùng an toàn quen thuộc. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1997 từng tạo dấu ấn qua nhiều dạng vai khác nhau, từ những thước phim tình cảm hiện đại cho đến không gian cung đình trầm mặc trong dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Mỗi lần xuất hiện, anh đều cho thấy sự nghiêm túc trong việc đầu tư ngoại hình lẫn chiều sâu tâm lý cho nhân vật.

Để hóa thân trọn vẹn vào hình tượng chiến sĩ đặc công, diễn viên không chỉ cần thay đổi diện mạo bên ngoài cho phù hợp với sự sương gió của chiến trường mà còn phải rèn luyện tác phong, ánh mắt và sự dứt khoát trong từng pha xử lý tình huống. Khán giả kỳ vọng sự kết hợp giữa vẻ ngoài nam tính cùng lối diễn xuất ngày càng chín muồi sẽ giúp Ma Ran Đô khắc họa rõ nét tinh thần quả cảm của người lính Rừng Sác.

Dàn diễn viên và ê-kíp góp mặt tại lễ khai máy phim điện ảnh Đặc Công Rừng Sác. (Ảnh: NSX)

Sự góp mặt của những gương mặt trẻ triển vọng như Ma Ran Đô trong các tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh cũng góp phần mang lại làn gió mới cho dòng phim này. Thay vì chỉ tiếp cận khán giả trung niên, câu chuyện về những người lính đặc công năm xưa có thêm cầu nối gần gũi hơn với thế hệ người xem trẻ tuổi.

Hiện tại, những thông tin chi tiết về tạo hình nhân vật cũng như lịch trình ra mắt chính thức của Đặc Công Rừng Sác vẫn đang được giữ kín, khiến người hâm mộ thêm phần tò mò và chờ đợi màn lột xác tiếp theo của Ma Ran Đô.