Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Bùi Lý Thiên Hương tại Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, đại diện Việt Nam gây thiện cảm bởi thái độ cởi mở, thân thiện và không ngần ngại bắt chuyện với các người đẹp đến từ nhiều quốc gia.

Đáng chú ý, dù khả năng sử dụng tiếng Anh chưa thực sự nổi trội, Thiên Hương vẫn thể hiện sự tự tin khi giao tiếp. Thay vì e dè hay chờ đợi người khác chủ động, nàng hậu thoải mái trò chuyện, tương tác và tìm cách kết nối với những người bạn mới. Những cử chỉ tự nhiên, nụ cười thường trực cùng tinh thần hòa đồng giúp cô nhanh chóng tạo được không khí gần gũi.

Bùi Lý Thiên Hương khoe nhan sắc sắc sảo trong ngày đầu xuất hiện tại MGI All Stars.

Trong môi trường quốc tế, ngoại ngữ là một trong những lợi thế quan trọng giúp thí sinh truyền tải suy nghĩ, thể hiện cá tính và xây dựng mối quan hệ. Tuy nhiên, sự chủ động và thái độ sẵn sàng giao lưu cũng là yếu tố đáng ghi nhận. Với Thiên Hương, việc không để rào cản ngôn ngữ trở thành trở ngại cho thấy tinh thần cởi mở và quyết tâm hòa nhập tại cuộc thi.

Màn thể hiện này càng nhận được sự chú ý khi trước đó, người đẹp từng chia sẻ chỉ có khoảng 3 tuần chuẩn bị cho MGI All Stars mùa 2. Trong quỹ thời gian khá ngắn, cô phải tự tập catwalk, ôn luyện tiếng Anh, đồng thời sắp xếp và hoàn tất những công việc còn dang dở tại Việt Nam. Việc vẫn giữ được sự tự tin khi tiếp xúc với các thí sinh quốc tế phần nào cho thấy nỗ lực của nàng hậu trong quá trình chuẩn bị.

Bùi Lý Thiên Hương được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Bùi Lý Thiên Hương sinh năm 1996, quê An Giang, sở hữu chiều cao 1,74 m. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu sắc đẹp khi từng đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018. Sau đó, người đẹp tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lọt Top 10 Miss Grand Vietnam 2022, Top 15 Miss Grand Vietnam 2024 và giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Earth Vietnam 2025.

Không chỉ có kinh nghiệm thi đấu, Thiên Hương còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất và kinh doanh. Cô đồng thời duy trì các hoạt động thiện nguyện thông qua dự án cộng đồng mang tên mình.

MGI All Stars mùa 2 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 26/11 đến 12/12. Trước áp lực từ những đối thủ giàu kinh nghiệm quốc tế, Thiên Hương từng khẳng định không ngại cạnh tranh với các thí sinh mạnh, bởi đây cũng là cơ hội để cô học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Với màn giao lưu đầy tự tin trong ngày đầu nhập cuộc, Bùi Lý Thiên Hương đang cho thấy một khía cạnh gần gũi, chủ động bên cạnh hình ảnh sắc sảo thường thấy. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho hành trình chinh phục đấu trường quốc tế của đại diện Việt Nam.