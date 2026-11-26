Sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026, Khánh Như tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả khi chuyện tình cảm với Tuấn Ngọc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Gần đây, đại diện của cả hai xác nhận Khánh Như và Tuấn Ngọc đang hẹn hò, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho cặp đôi, khán giả cũng tò mò về động thái của Khánh Như và Tuấn Ngọc sau khi mối quan hệ được công khai. Đặc biệt, cả hai đều có những hoạt động đáng chú ý trong thời điểm này.

Khánh Như và Tuấn Ngọc đang hẹn hò.

Theo đó, Tuấn Ngọc mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại hành trình khám phá Nhật Bản nhân dịp sang cổ vũ Khánh Như trong quá trình cô tham gia Miss International 2026. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy Tuấn Ngọc đã có khoảng thời gian trải nghiệm tại đất nước mặt trời mọc bên cạnh hành trình đồng hành, ủng hộ người yêu trong cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Tuấn Ngọc chia sẻ khoảnh khắc khám phá Nhật Bản khi qua cổ vũ Khánh Như thi Miss International 2026.

Trong khi đó, Khánh Như vẫn tiếp tục lịch trình cùng ban tổ chức Miss International 2026 sau khi giành danh hiệu Á hậu 4. Xuất hiện trong hoạt động mới vào sáng nay, người đẹp ghi điểm với diện mạo rạng rỡ, ngọt ngào.

Cô lựa chọn kiểu tóc búi gọn gàng, kết hợp tiara cùng phong thái thanh lịch, giúp tôn lên đường nét gương mặt và vẻ đẹp dịu dàng. Dù lịch trình sau chung kết khá bận rộn, Khánh Như vẫn giữ được thần thái tươi tắn trước ống kính.

Khánh Như rạng rỡ sau đêm chung kết Miss International với tiara khi đoạt danh hiệu Á hậu 4.

Những hình ảnh của Khánh Như và Tuấn Ngọc được chia sẻ trong thời điểm chuyện tình cảm của cả hai vừa được xác nhận càng khiến người hâm mộ quan tâm. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự ủng hộ dành cho cặp đôi. Một số ý kiến nhận xét cả hai có ngoại hình tương xứng, đồng thời mong muốn họ sẽ tiếp tục đồng hành và dành cho nhau những lời động viên trong công việc lẫn cuộc sống.

Khánh Như từng đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2026 trước khi đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2026. Trong suốt hành trình tại đấu trường nhan sắc quốc tế, cô thể hiện sự tự tin, chỉn chu và nỗ lực qua từng phần thi.

Thành tích Á hậu 4 được xem là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật và sắc đẹp của người đẹp. Sau cuộc thi, Khánh Như tiếp tục tham gia các hoạt động cùng ban tổ chức, đồng thời nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả trong nước.

Về phía Tuấn Ngọc, anh từng đăng quang Mr World Vietnam, sau đó đại diện Việt Nam tham gia Mr World và giành danh hiệu Á vương 1. Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, Tuấn Ngọc là gương mặt nhận được sự quan tâm của công chúng.