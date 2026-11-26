Mới đây, Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải album hình ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục đen thanh lịch, kết hợp kiểu tóc xõa tự nhiên và lối trang điểm sắc sảo. Loạt ảnh được thực hiện trong studio với phông nền tối, ánh sáng tập trung, tạo cảm giác trầm lắng và có phần bí ẩn.

Đáng chú ý, đi kèm những hình ảnh này là dòng trạng thái: “Trời buồn trời đổ cơn mưa. Em buồn chẳng biết ai đưa về cùng”. Chỉ với hai câu thơ ngắn, Nhật Kim Anh đã mang đến một sắc thái khác biệt so với những chia sẻ thường ngày.

Nhật Kim Anh chia sẻ trạng thái đầy tâm trạng.

Dù dòng trạng thái mang màu sắc buồn bã, Nhật Kim Anh không chia sẻ cụ thể nguyên nhân hay câu chuyện đằng sau. Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân và công việc.

Động thái mới của Nhật Kim Anh cũng xuất hiện trong thời điểm cô chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau khoảng 3 năm vắng bóng trong lĩnh vực điện ảnh, kể từ bộ phim Vong Nhi ra mắt năm 2023.

Đáng chú ý, dự án có sự tham gia của Minh Hằng, Khương Lê, Rima Thanh Vy, Đại Nghĩa và Phát La. Phim do Jack Carry On đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý, giật gân, mang màu sắc kinh dị và huyền bí.

Nhật Kim Anh trong Mẹ Mìn.

Nội dung Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ xoay quanh một nhân vật bí ẩn có khả năng biến những điều ước của con người thành hiện thực. Tuy nhiên, mỗi mong muốn đều đi kèm một điều kiện và cái giá phải trả. Từ những khát khao tưởng chừng bình thường, các nhân vật dần bị cuốn vào những tình huống nguy hiểm, buộc phải đối diện với lựa chọn của chính mình.

Với Nhật Kim Anh, đây là dự án đáng chú ý sau quãng thời gian tập trung cho những công việc cá nhân và gia đình. Nữ diễn viên từng chia sẻ bản thân có chút lo lắng về khả năng diễn xuất sau thời gian dài không tham gia phim điện ảnh. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định thử sức với tác phẩm có nhiều phân đoạn tâm lý và kịch tính.

Trong khi Minh Hằng đảm nhận nhân vật Mẹ Mìn bí ẩn, sự góp mặt của Nhật Kim Anh cũng là một trong những yếu tố được khán giả chờ đợi. Sự kết hợp của dàn diễn viên với những màu sắc diễn xuất khác nhau hứa hẹn tạo nên nhiều diễn biến đáng chú ý.

Sau những hình ảnh mang tâm trạng trên mạng xã hội, Nhật Kim Anh tiếp tục nhận được sự quan tâm khi chuẩn bị trở lại với điện ảnh. Bộ phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ dự kiến khởi chiếu toàn quốc đầu tháng 12, mở ra dấu mốc mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên.