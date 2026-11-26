Cụ thể, ngày 25/11, một bài đăng của Star News với tiêu đề liên quan đến việc Daesung đã có chỗ tổ chức hôn lễ vào năm tới được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chi tiết này nhanh chóng khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn liệu nam thần tượng có kế hoạch lập gia đình sau nhiều năm độc thân hay không.

Một bài đăng của Star News với tiêu đề liên quan đến việc Daesung đã có chỗ tổ chức hôn lễ.

Nguồn cơn của câu chuyện xuất phát từ một tập phát sóng trên kênh YouTube của Daesung, với sự tham gia của Taeyang và G-Dragon. Trong lúc trò chuyện về chuyện kết hôn của đàn em, Taeyang bất ngờ đùa rằng anh đã đặt trước sảnh tiệc cưới cho Daesung vào năm sau, như một cách thúc giục nam ca sĩ sớm tìm được người bạn đời.

Nghe đến đây, Daesung tỏ ra bất ngờ, trong khi G-Dragon cũng ngạc nhiên hỏi lại: “Đặt trước rồi cơ à?”. Chính màn đối đáp tự nhiên giữa ba thành viên đã khiến một bộ phận khán giả hiểu lầm rằng Daesung thực sự chuẩn bị tổ chức đám cưới vào năm 2027. Thậm chí, nhiều người còn tò mò về danh tính cô dâu tương lai của nam ca sĩ.

Dẫu vậy, toàn bộ câu chuyện chỉ là lời trêu đùa trong cuộc trò chuyện. Không có thông tin xác nhận Daesung sẽ kết hôn vào năm tới, đồng thời Taeyang cũng không thực sự đặt trước địa điểm tổ chức hôn lễ cho người em cùng nhóm. Vì thế, tin đồn về đám cưới năm 2027 hiện chưa có cơ sở.

Thực tế, chuyện tình cảm của Daesung vốn là đề tài khiến người hâm mộ tò mò suốt nhiều năm. Nam ca sĩ thường được cộng đồng mạng gọi vui là “thánh ế” của Kpop bởi gần như kín tiếng trong chuyện yêu đương. Sau khoảng hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh hiếm khi vướng tin đồn hẹn hò hay công khai bạn gái.

Daesung từng vướng tin đồn hẹn hò nhưng công ty đã lập tức phủ nhận.

Trước đó, Daesung từng hài hước chia sẻ về kế hoạch kết hôn của bản thân. Nam ca sĩ cho biết đã phải dời “deadline” lập gia đình từ năm 40 tuổi sang 45 tuổi vì vẫn chưa tìm được người phù hợp. Câu chuyện này cũng phần nào cho thấy anh không quá đặt nặng việc phải kết hôn theo một mốc thời gian cố định.

Với những thông tin hiện có, Daesung chưa xác nhận bất kỳ kế hoạch đám cưới nào trong năm 2027. Màn trò chuyện cùng Taeyang và G-Dragon đơn giản chỉ là một khoảnh khắc hài hước giữa những người bạn thân thiết, nhưng lại vô tình tạo nên tin đồn khiến người hâm mộ bàn tán.