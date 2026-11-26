Tóm tắt chung: Hơn 3 thập kỷ rong ruổi bán bánh ngọt truyền thống xuyên đêm tại khu vực trung tâm TP.HCM từ năm 1995, cô Tám được giới ăn đêm ví như "camera chạy bằng cơm" nắm rõ mọi diễn biến tình trường của khách quen.

Mâm bánh của cô nổi tiếng nhờ lối giao tiếp duyên dáng và khối tài sản đáng nể tích lũy từ gánh hàng rong.

Câu chuyện về người phụ nữ mưu sinh về đêm tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, gợi nhắc nét văn hóa đặc trưng của những hàng quán vỉa hè lâu năm giữa lòng đô thị.

"Camera chạy bằng cơm" của giới ăn đêm khu trung tâm

Từ khoảng năm 1995 đến nay, mâm bánh ngọt truyền thống của cô Tám đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của những tín đồ ăn đêm. Không cần đến mạng xã hội hay các hội nhóm cập nhật tin tức, người dân địa phương và giới trẻ vẫn truyền tai nhau rằng mọi biến động trong đời sống tình cảm của khách quen suốt gần 30 năm qua đều nằm gọn trong trí nhớ của người phụ nữ này.

Vừa bán bánh giải cứu những chiếc bụng đói lúc nửa đêm về sáng, cô Tám vừa kiêm luôn vai trò "kho tàng thông tin" sống động của cả khu vực. Từ chuyện đôi lứa nào vừa đường ai nấy đi, ai mới có người yêu mới cho đến việc người cũ đang ngồi ăn uống cùng ai ở hàng quán lân cận, cô đều nắm bắt tường tận và kể lại bằng giọng điệu rành rọt. Chính sự am hiểu đời sống phố thị một cách tự nhiên ấy đã giúp mâm bánh nhỏ của cô trở thành trạm trung chuyển thông tin có một không hai giữa lòng thành phố không ngủ.

Mâm bánh giá "nhà giàu" và màn giao tiếp duyên dáng

Theo chia sẻ từ nhiều thực khách gắn bó lâu năm cũng như ghi nhận của truyền thông về nhân vật Tám Bánh, cô vốn có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại sở hữu sức bền đáng nể khi mỗi đêm đều cuốc bộ bưng mâm bánh nặng trĩu từ lúc sẩm tối cho đến tận mờ sáng. Thực đơn trên mâm bánh của cô quy tụ đủ các hương vị dân dã như bánh da lợn, bánh bò, bánh chuối, xu xê, xôi vị hay khoai môn được gia đình tự tay chế biến theo công thức truyền thống, ủ bột bằng cơm rượu thay vì men công nghiệp nên giữ được độ thơm ngon đặc trưng.

Trải nghiệm mua bánh từ cô Tám. Nguồn: Quách Tuấn Du

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt thích thú là mức giá "nhà giàu" cùng phong cách trò chuyện đầy duyên dáng của cô Tám. Dù khách hàng thường đùa rằng giá bán của cô khá cao so với mặt bằng chung, nhưng ai nấy đều vui vẻ chấp nhận vì chất lượng bánh. Thậm chí, khi có người ngỏ ý muốn hỏi sang lại mâm bánh để nối nghề, cô cũng hài hước đáp trả bằng mức giá hữu nghị... hàng triệu đồng.

Mâm bánh của cô Tám. Ảnh: Nguyễn Đình

Cơ ngơi đáng nể phía sau gánh hàng rong xuyên đêm

Bên cạnh những mẩu chuyện hóm hỉnh bên vỉa hè, thành quả lao động bền bỉ của cô Tám cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo lời kể từ một số vị khách thân thiết, cô đã có đủ điều kiện kinh tế để lo cho các con đi du học và mua nhà nhờ bán bánh miệt mài xấp xỉ 30 năm. Dù cuộc sống đã đủ đầy, cô vẫn giữ thói quen đi bộ bán bánh mỗi đêm bởi với cô, việc được ra đường gặp gỡ khách quen và lao động chân chính đã trở thành niềm vui không thể thiếu.

Cô Tám lo được cho các con và bản thân nhờ bán bánh. Ảnh: Nguyễn Đình

Ngay sau khi những chia sẻ về "quyền lực" của cô Tám lan tỏa trên mạng xã hội, bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú. Phần lớn cư dân mạng đều cho rằng những gánh hàng rong lâu năm như mâm bánh của cô Tám còn lưu giữ ký ức đô thị, kết nối con người với nhau bằng sự gần gũi, chân thành rất riêng.