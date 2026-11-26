Mới đây, Trịnh Sảng bất ngờ đăng tải một đoạn video trên Instagram, trong đó nữ diễn viên vừa khóc vừa nhìn thẳng vào ống kính để chia sẻ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Động thái thu hút sự chú ý bởi đây là lần đầu tiên sau hơn 5 năm kể từ scandal mang thai hộ, cô trực tiếp xuất hiện trước máy quay và nhắc lại biến cố từng gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ.

Trong video, Trịnh Sảng đề cập đến tình trạng gầy gò đáng báo động của bản thân ở thời điểm xảy ra ồn ào. Nữ diễn viên cho biết ngoại hình khi ấy chịu ảnh hưởng từ những vấn đề tâm lý mà cô phải đối mặt. Cô cũng nhắc đến cảm xúc phức tạp khi biết mình sắp có con, từng nghĩ rằng những đứa trẻ sẽ là cách để cuộc đời mình được tiếp nối.

Trịnh Sảng bật khóc khi lần đầu nhắc đến scandal năm xưa.

Tuy nhiên, đằng sau suy nghĩ ấy lại là nỗi sợ hãi mà Trịnh Sảng thừa nhận bản thân không thể dễ dàng vượt qua. Cô chia sẻ: "Tôi sợ con sẽ phụ thuộc vào tôi, tôi cũng sợ mình sẽ phụ thuộc vào con. Tôi sợ đến một ngày nào đó, tình cảm của mình dành cho con bỗng nhiên biến mất".

Nữ diễn viên tiếp tục bộc bạch: "Khi người khác nghĩ rằng bạn đang rất ổn, thực ra bạn lại vô cùng sợ hãi". Những lời tâm sự trong nước mắt cho thấy cô vẫn còn nhiều cảm xúc nặng nề khi nhìn lại giai đoạn đầy biến động của cuộc đời.

Đáng chú ý, trong phần chú thích, Trịnh Sảng tiết lộ những ngày gần đây, sau khi đi xem một buổi hòa nhạc, cô lại trải qua một đợt trầm cảm và cảm thấy tâm trạng đặc biệt nặng nề. Nữ diễn viên cho biết bản thân đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đồng thời ghi lại nhiều đoạn độc thoại nội tâm. Video vừa đăng tải mới chỉ là một phần trong số những nội dung cô đã chuẩn bị.

Trịnh Sảng bật khóc khi lần đầu nhắc đến scandal năm xưa.

Trịnh Sảng cũng thổ lộ rằng cô luôn cảm thấy sợ hãi trước sự hiện diện của những người đặc biệt hoặc những điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Cô đang cố gắng học cách yêu thương và đón nhận tình yêu từ người khác. Nữ diễn viên mong muốn khán giả có thể đồng hành cùng mình trong hành trình này, nhưng cũng khẳng định sẽ tiếp tục bước đi một mình nếu không nhận được sự ủng hộ.

Cô còn chủ động hỏi ý kiến người xem về dạng video tâm sự này, bởi không muốn đăng tải những nội dung khiến khán giả khó chịu. Ở một bài đăng khác, Trịnh Sảng tự động viên bản thân bằng thông điệp: "Mọi thứ sẽ dần tốt hơn, và Xiao Shuangshuang sẽ trở nên can đảm hơn và can đảm hơn".

Năm 2021, Trịnh Sảng vướng scandal mang thai hộ và tranh chấp liên quan đến hai con với bạn trai cũ Trương Hằng, gây chấn động dư luận Trung Quốc. Vụ việc khiến hình ảnh của nữ diễn viên lao dốc nghiêm trọng, các hoạt động nghệ thuật bị đình trệ và cô dần biến mất khỏi ngành giải trí. Cùng năm, cô còn bị cơ quan thuế Trung Quốc xử phạt vì hành vi trốn thuế.

Khoảnh khắc thường ngày của Trịnh Sảng.

Từ một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, Trịnh Sảng gần như đánh mất sự nghiệp sau hàng loạt tranh cãi. Bởi vậy, việc cô bất ngờ xuất hiện, bật khóc khi nhắc lại chuyện cũ và chia sẻ những tổn thương cá nhân tiếp tục khiến công chúng chú ý. Tuy nhiên, động thái này chưa đồng nghĩa với việc nữ diễn viên có kế hoạch trở lại hoạt động nghệ thuật.