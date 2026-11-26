Ngày 25/11, Vogue China công bố danh sách 5 nữ nghệ sĩ có phong cách thảm đỏ nổi bật trong năm 2026. Lưu Diệc Phi góp mặt cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Ninh Nghệ Trác, Đơn Y Thuần và Tân Chỉ Lôi. Thông tin thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, cho thấy sức hút của nữ diễn viên trong lĩnh vực thời trang.

Lưu Diệc Phi được chú ý nhờ phong cách thanh lịch, khả năng lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng và khí chất cá nhân. Trong năm 2026, cô nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện với những thiết kế được đầu tư về kiểu dáng, chất liệu và phụ kiện. Đặc biệt, những bộ váy dạ hội cầu kỳ cùng cách trang điểm nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên duy trì hình ảnh sang trọng trên thảm đỏ.

Lưu Diệc Phi duy trì sức hút với phong cách thời trang sang trọng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi xây dựng phong cách thời trang gắn liền với sự nữ tính và điềm tĩnh. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện thương hiệu hay các hoạt động quốc tế, cô đều nhận được sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ. Thời trang cũng trở thành một trong những phương diện giúp nữ diễn viên duy trì sức hút bên cạnh các dự án phim ảnh.

Đáng chú ý, Lưu Diệc Phi thường ưu tiên những thiết kế tôn đường nét cơ thể nhưng không quá phô trương. Từ váy dạ hội dáng dài đến trang phục mang hơi hướng cổ điển, nữ diễn viên đều tạo được dấu ấn nhờ cách phối phụ kiện tiết chế. Hình ảnh này góp phần định hình phong cách riêng, giúp cô duy trì sức hút qua nhiều mùa sự kiện. Những lần xuất hiện của nữ diễn viên cũng thường trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt khi cô lựa chọn các thiết kế mang tính sáng tạo.

Trong danh sách của Vogue China, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là cái tên đáng chú ý với những tạo hình thảm đỏ nổi bật. Ba gương mặt còn lại gồm Ninh Nghệ Trác, Đơn Y Thuần và Tân Chỉ Lôi, mỗi người mang đến phong cách riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng cho danh sách năm nay.

Địch Lệ Nhiệt Ba ghi dấu ấn với loạt tạo hình thảm đỏ nổi bật.

Ngoài hạng mục trang phục thảm đỏ, Vogue China còn lựa chọn những nữ nghệ sĩ có phong cách thời trang thường ngày nổi bật, gồm Âu Dương Na Na, Văn Kỳ, Lý Uyển Đạt, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư. Việc Lưu Diệc Phi góp mặt trong danh sách tiếp tục thu hút sự chú ý dành cho hình ảnh thời trang của nữ diễn viên trong năm 2026.Lưu Diệc Phi vào top 5 mỹ nhân có phong cách thảm đỏ nổi bật năm 2026, sánh vai Địch Lệ Nhiệt Ba.