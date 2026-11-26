Chung kết Miss International 2026 đã chính thức diễn ra tại Tokyo Dome City Hall (Nhật Bản).

Mở màn đêm Chung kết là phần trình diễn trang phục dân tộc (National Costume), đại diện của Việt Nam - Lê Phương Khánh Như tỏa sáng với thiết kế mang tên “Vũ Điệu Đông Hồ”. Tiếp đó, người đẹp cùng các thí sinh tham gia phần đồng diễn sôi nổi, tràn đầy năng lượng trong trang phục thể thao.

Tại phần công bố Top 20, Khánh Như được xướng tên, tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Miss International 2026. Trên sân khấu Chung kết, cô cùng các thí sinh góp mặt trong Top 20 trình diễn trang phục dạ hội, thể hiện phong thái và kỹ năng trình diễn.

Lê Phương Khánh Như - Đại diện của Việt Nam tại Miss International 2026.

Sau phần thi này, đại diện Việt Nam một lần nữa khiến khán giả vỡ òa được gọi tên vào Top 10 chung cuộc, mở ra cơ hội thể hiện tư duy, quan điểm và tiếng nói cá nhân thông qua phần thuyết trình về dự án gắn với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Trong phần thi, Khánh Như giới thiệu dự án Digital Wings – sáng kiến hướng đến thu hẹp khoảng cách số thông qua giáo dục và công nghệ.

Với phong thái tự tin, khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát cùng cách truyền tải gần gũi, người đẹp chia sẻ: “Khi nhắc đến phát triển bền vững, chúng ta thường nói về tương lai mà mình sẽ để lại cho các thế hệ tiếp theo. Nhưng tôi tin rằng, chúng ta cũng cần quan tâm đến những cơ hội mà mình có thể trao cho họ ngay từ hôm nay.

Thông qua Digital Wings, một dự án tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách số thông qua giáo dục và công nghệ, tôi nhận ra rằng: Một chiếc máy tính có thể chỉ là điều bình thường đối với chúng ta, nhưng đối với một đứa trẻ, đó có thể là cánh cửa mở ra một tương lai hoàn toàn mới.

Tôi tin rằng, sự phát triển bền vững không chỉ nên được đo lường bằng việc nhân loại có thể tiến xa đến đâu, mà còn bằng việc chúng ta có thể đưa bao nhiêu người cùng tiến bước trên hành trình ấy...

Tôi xin chân thành cảm ơn Tổ chức Miss International đã trao cho tôi cơ hội này, để tôi có thể cất lên tiếng nói của mình, góp phần biến nhận thức thành hành động và lòng trắc ẩn thành những hoạt động thiết thực, mang lại giá trị cho cộng đồng...".

Phần thuyết trình tập trung vào ý nghĩa của giáo dục và cơ hội tiếp cận công nghệ, đồng thời thể hiện định hướng hoạt động cộng đồng rõ ràng của Khánh Như. Với phần thể hiện này, cô tiếp tục được gọi tên vào Top 5 chung cuộc.

Khánh Như được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 4 Miss International 2026.

Ở vòng thi ứng xử Top 5, các thí sinh cùng nhận được câu hỏi: “Nếu chỉ được lựa chọn một trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), bạn nghĩ mình có thể thực hiện được điều gì trên cương vị Miss International?”.

Lê Phương Khánh Như lựa chọn Mục tiêu số 4 – Giáo dục có chất lượng (Quality Education). Từ chính câu chuyện trưởng thành của bản thân, người đẹp lý giải lựa chọn và chia sẻ định hướng phát triển dự án Digital Wings nếu có cơ hội đảm nhận danh hiệu Miss International: “Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức Miss International vì đã trao cho tôi cơ hội được có mặt tại đây và tiếp tục cất lên tiếng nói của mình. Nếu chỉ được lựa chọn một mục tiêu, tôi sẽ chọn Mục tiêu số 4 - Giáo dục có chất lượng.

Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng cha mẹ chưa bao giờ để tôi phải chịu thiệt thòi trong việc học tập. Chính điều đó đã giúp tôi nhận ra giá trị to lớn của giáo dục và thôi thúc tôi khởi xướng dự án Digital Wings.

Thông qua dự án này, tôi mong muốn mang những chiếc máy tính thực sự đến với trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, mở ra những cánh cửa mới và mở rộng chân trời tri thức trong kỷ nguyên số ngày nay.

Tôi tin rằng, ở thời điểm hiện tại, giáo dục chính là mục tiêu mà tôi muốn dành trọn tâm huyết để theo đuổi. Nhưng trong tương lai, nếu có cơ hội trở thành Miss International, tôi sẽ không dừng lại ở một mục tiêu duy nhất, mà tiếp tục sứ mệnh đóng góp cho cả 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững”.

Câu trả lời gắn kết câu chuyện cá nhân với dự án cộng đồng, cho thấy sự nhất quán trong định hướng hoạt động mà Khánh Như theo đuổi. Khép lại đêm Chung kết, đại diện Việt Nam chính thức được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 4 Miss International 2026.