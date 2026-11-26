Năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dự án truyền hình Hoa ngữ thuộc các thể loại khác nhau, từ cổ trang, ngôn tình đến hình sự, trinh thám. Bên cạnh những màn kết hợp được mong chờ của dàn diễn viên nổi tiếng, nội dung mới lạ cũng là yếu tố giúp các tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả.

1. Trục Ngọc - Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi

Trục Ngọc kể về Phàn Trường Ngọc, cô gái bán thịt mạnh mẽ, tình cờ gặp Tạ Chinh, vị hầu gia đang che giấu thân phận. Vì mục đích riêng, cả hai quyết định kết hôn giả nhưng dần nảy sinh tình cảm thật. Khi chiến loạn xảy ra, họ phải chia xa và cùng bước vào hành trình bảo vệ đất nước. Sự kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi là một trong những điểm đáng chú ý của phim.

2. Đầu Xuân Tươi Sáng - Tỉnh Bách Nhiên, Tôn Thiên

Đầu Xuân Tươi Sáng xoay quanh Thượng Chi Đào, cô gái trẻ rời quê đến Bắc Kinh lập nghiệp và gặp gỡ Loan Niệm, người đàn ông tài giỏi nhưng lạnh lùng. Từ những lần chạm mặt, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Không chỉ khai thác chuyện yêu đương, bộ phim còn khắc họa hành trình trưởng thành, vượt qua khó khăn và tìm kiếm chỗ đứng của những người trẻ nơi thành thị.

3. Mật Ngữ Kỷ - Chung Hán Lương, Chu Châu

Mật Ngữ Kỷ kể về Hứa Mật Ngữ, người phụ nữ quyết định ly hôn sau khi phát hiện cuộc hôn nhân kéo dài sáu năm không còn hạnh phúc. Cô bắt đầu lại từ vị trí nhân viên dọn phòng tại một khách sạn, sau đó gặp gỡ tổng giám đốc Kỷ Phong. Từ những khó khăn trong công việc, Hứa Mật Ngữ từng bước khẳng định năng lực, tìm lại giá trị bản thân và mở ra cơ hội tình cảm mới.

4. Gả Kim Thoa - Điền Hi Vi, Diêm An

Gả Kim Thoa mang màu sắc cổ trang, gia đấu với câu chuyện tráo đổi thân phận đầy trớ trêu. A Sửu, cô gái có xuất thân thấp kém, bất ngờ được đưa vào Quốc Công phủ làm tân nương thay thế tiểu thư Ngụy Nhiêu vì có gương mặt giống hệt. Cuộc sống tưởng chừng đổi đời của cô nhanh chóng trở nên phức tạp khi những bí mật trong phủ dần hé lộ.

5. Phạt Tội 2 - Hoàng Cảnh Du, Vương Tử Kỳ

Tiếp nối màu sắc hình sự của phần đầu, Phạt Tội 2 đưa khán giả đến với những cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng cảnh sát và các thế lực tội phạm. Câu chuyện xoay quanh Tần Phong cùng hành trình điều tra những vụ án nghiêm trọng tại Hán Châu. Đáng chú ý, những mối quan hệ phức tạp giữa gia đình, doanh nghiệp và các nhóm lợi ích khiến quá trình phá án ngày càng nguy hiểm.

6. Tội Phạm IQ Thấp - Vương Kiêu, Điền Hi Vi

Tội Phạm IQ Thấp kết hợp yếu tố hình sự và hài hước thông qua hành trình phá án của cảnh sát Trương Nhất Ngang. Khi đến Tam Giang Khẩu điều tra một lá đơn tố cáo nặc danh, anh bất ngờ vướng vào vụ án mạng nghiêm trọng. Trớ trêu thay, những tên tội phạm mà anh đối đầu lại thường xuyên mắc sai lầm vì thiếu thông minh, tạo nên hàng loạt tình huống vừa căng thẳng vừa hài hước.

7. Hồ Sơ Nam Bộ - Trương Tân Thành, Đinh Vũ Hề

Lấy bối cảnh thời Dân Quốc, Hồ Sơ Nam Bộ mở đầu bằng một vụ án mạng kỳ bí mang tên Thủy Quỷ Vọng Hương. Hai nhân viên thuộc Cục Lưu trữ Phía Nam là Trương Hải Diêm và Trương Hải Hà được cử đến điều tra, nhưng nhanh chóng bị cuốn vào những âm mưu nguy hiểm liên quan đến gia tộc họ Trương. Phim kết hợp trinh thám, phiêu lưu và các yếu tố huyền bí.

8. Bảo Châu - Đại Lộ Oa, Lại Vỹ Minh

Bảo Châu kể về Kim Bảo Châu, cô gái xuất thân từ gia đình làm nghề đồ tể, kết hôn với Tạ Nghiễn, chàng thiếu gia từng bị hãm hại đến mức tàn phế. Cuộc hôn nhân ban đầu chỉ nhằm mục đích xung hỷ, nhưng những biến cố trong gia tộc khiến cả hai dần trở thành chỗ dựa của nhau. Tác phẩm gây chú ý nhờ màu sắc hài hước, tình cảm và màn kết hợp của hai diễn viên chính.

9. Thành Hà Thể Thống - Vương Sở Nhiên, Thừa Lỗi

Thành Hà Thể Thống xoay quanh hai người hiện đại bất ngờ xuyên vào thế giới tiểu thuyết và trở thành những nhân vật phản diện. Để tránh kết cục bi thảm, Vương Thúy Hoa và Trương Tam quyết định hợp tác, cùng thay đổi diễn biến câu chuyện. Giữa chốn cung đình đầy âm mưu, cả hai vừa tìm cách sinh tồn vừa dần nảy sinh tình cảm, tạo nên những tình huống hài hước xen lẫn đấu trí.