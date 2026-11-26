Chưa năm nào điện ảnh nội địa dồn dập ra rạp như những tuần cuối năm 2026 khi hầu như mỗi tuần đều có từ một đến hai tác phẩm mới trình làng. Khởi động chặng nước rút cuối tháng 11 là bản điện ảnh Running Man Việt Nam 2026: Về Nhà (khởi chiếu 27.11) với thời lượng 181 phút, hướng tới nhóm khán giả trẻ yêu thích giải trí.

Bước sang đầu tháng 12, sự chú ý đổ dồn vào Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ (ra rạp ngày 2.12 sau hai lần dời lịch chiếu). Dự án của đạo diễn Jack Carry On và nhà sản xuất Tường Tâm có mức đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên quen mặt gồm Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê và Phát La.

"Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ" của đạo diễn Jack Carry On góp mặt trên đường đua phim Việt cuối năm với lịch khởi chiếu ngày 2.12. Ảnh ĐPCC

Chỉ hai ngày sau đó, phòng vé ngày 4.12 ghi nhận màn đối đầu trực diện giữa hai màu sắc tương phản. Ở dòng phim kinh dị gắn nhãn T18, Con mắt thứ ba đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Hàm Trần cùng các gương mặt Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Trần Nghĩa và Ngọc Phước.

Song song đó, tác phẩm hài - tình cảm Bắt cá ba tay (có suất chiếu sớm từ 3.12) do Như Trang đạo diễn mang đến lựa chọn nhẹ nhàng, giải trí với bộ tứ Thúy Ngân, Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy và Otis.

Nhịp phát hành tiếp tục duy trì dày đặc suốt nửa cuối tháng 12. Khán giả lần lượt đón Phi vụ Bông Tuyết Vàng (khởi chiếu 11.12), tiếp nối bằng hai dự án mang màu sắc kinh dị là Trấn yểm và Huyết thống (dự kiến ra rạp dịp Giáng sinh 25.12).

Steven Nguyễn và Vân Trang góp mặt trong phim hành động - hài mùa lễ hội "Phi vụ Bông Tuyết Vàng" ra rạp dịp giữa tháng 12. Ảnh: ĐPCC

Khép lại mùa phim Việt năm 2026 vào đúng ngày 31.12 là tác phẩm hành động - tâm lý Người mẹ xấu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, gây chú ý khi lần đầu kết hợp Hồng Đào và Steven Nguyễn trong vai hai mẹ con, cùng sự góp mặt của Doãn Quốc Đam.

Mật độ ra rạp dày đặc mang lại cho người xem nhiều lựa chọn phong phú nhưng đồng thời đẩy các ê-kíp vào cuộc cạnh tranh khốc liệt về suất chiếu và truyền thông.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Chủ nhiệm bộ môn Sản xuất phim kỹ thuật số (Đại học RMIT), số lượng phim tăng không đồng nghĩa nhu cầu xem phim tăng tương ứng; tỉ lệ suất chiếu trong ba ngày đầu mở màn ngày càng giữ vai trò tiên quyết đối với khả năng trụ rạp.

Do đó, bên cạnh chiến lược cinetour giao lưu và hiệu ứng truyền miệng, chất lượng kịch bản cùng trải nghiệm khác biệt vẫn là yếu tố quyết định giúp phim Việt cuối năm chinh phục phòng vé.