Nam ca sĩ gây ấn tượng với vẻ ngoài thư sinh

Vương Bình là gương mặt mới của showbiz Việt xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026 do TC Candler công bố.

Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi thích thú bởi bên cạnh giọng hát, ngoại hình cũng là một trong những lợi thế của nam ca sĩ sinh năm 1996.

Ở tuổi 30, Vương Bình sở hữu diện mạo trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và nét thư sinh. Từ sân khấu đến đời thường, anh hướng đến hình ảnh giản dị, gần gũi. Vẻ ngoài nhẹ nhàng ấy cũng có nhiều điểm tương đồng với những bản tình ca mà nam ca sĩ theo đuổi.

Trước khi được biết đến với nghệ danh hiện tại, Vương Bình từng hoạt động trong nhóm nhạc MONSTAR với nghệ danh Zino. Tên thật của anh là Ngô Nguyên Bình.

Sau khi MONSTAR tan rã, nam ca sĩ tiếp tục đồng hành cùng công ty quản lý ST.319 Entertainment nhưng lựa chọn phát triển sự nghiệp theo hướng solo. Từ đây, anh có cơ hội thể hiện rõ hơn cá tính âm nhạc của mình thay vì gắn liền với hình ảnh của một nhóm nhạc.

Từng bước khẳng định bản sắc trên con đường solo

Những ca khúc như Thành phố phía Đông, Thanh tân cho thấy thế mạnh của Vương Bình trong dòng nhạc giàu cảm xúc. Không chỉ phát hành các đĩa đơn, anh còn thực hiện album đầu tay Anh bờ vai, đánh dấu một bước tiến trên hành trình xây dựng sự nghiệp cá nhân.

Năm 2025, bên cạnh việc trở lại với MV Thua người ta, Vương Bình còn có cơ hội giới thiệu bản thân đến đông đảo khán giả khi tham gia chương trình Anh trai say hi 2025.

Nếu các sản phẩm solo là nơi nam ca sĩ thể hiện màu sắc âm nhạc riêng thì chương trình thực tế lại mở ra cơ hội để anh bộc lộ khả năng biểu diễn và cá tính trên sân khấu.

Sau chương trình, Vương Bình xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện âm nhạc và những buổi gặp gỡ người hâm mộ. Anh tiếp tục tham gia Tinh hà say hi với các tiết mục như Xoay vòng, Mất la bàn.

Bên cạnh những bản nhạc mang màu sắc tự sự, nam ca sĩ cũng tìm kiếm sự mới mẻ thông qua việc kết hợp với nghệ sĩ thuộc thế hệ khác.

Tháng 10/2026, Vương Bình hợp tác cùng danh ca Ngọc Sơn trong sản phẩm Thành-Thân. Việc đưa chất liệu văn hóa và giai điệu miền sông nước vào âm nhạc mang đến một màu sắc khác cho nam ca sĩ.

Cũng trong tháng 10, anh tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ mang tên Tiệc Thành Thân tại TP.HCM. Sự kiện được xây dựng theo ý tưởng của một lễ cưới, tạo điểm nhấn thú vị trong hoạt động giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả.

Từ một thành viên nhóm nhạc đến ca sĩ solo, Vương Bình đang từng bước tạo dựng chỗ đứng bằng những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Việc góp mặt trong danh sách đề cử nhan sắc quốc tế cũng là một dấu mốc thú vị bên cạnh hành trình hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ ở tuổi 30.

Khoảnh khắc điển trai, trẻ trung của nam ca sĩ trên sân khấu - Nguồn video: Facebook Vương Bình