Trong chương trình nghệ thuật Sức mạnh Việt Nam phát sóng trực tiếp tối 17/11, ê-kíp sản xuất ghi tên ca sĩ Phan Đinh Tùng ở phần thông tin tác giả ca khúc Hào khí Việt Nam. Người sáng tác ca khúc là đạo diễn, nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng.

Ngày 25/11, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) có thư xin lỗi chính thức gửi nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng và khán giả truyền hình. Sáng 26/11, nhạc sĩ chia sẻ với PV Tiền Phong về sự việc.

Không phải lần đầu nhầm tên

Trong thư xin lỗi, đại diện kênh VTV8 cho biết nguyên nhân của sự việc xuất phát từ sơ suất trong quá trình tác nghiệp và hiển thị đồ họa của ê-kíp sản xuất.

Nhà đài đang tiến hành chỉnh sửa, cập nhật chính xác tên tác giả Vũ Quốc Thắng trong tất cả bản phát lại trên sóng truyền hình và hệ thống nền tảng số của VTV8.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng trình diễn bài Hào khí Việt Nam trong chương trình phát sóng tối 17/11.

“Sai sót lần này là bài học sâu sắc để đơn vị rà soát và siết chặt hơn nữa quy trình kiểm duyệt nội dung trước khi phát sóng. Một lần nữa, VTV8 xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng cùng quý khán giả. Chúng tôi đặc biệt trân trọng và biết ơn sự chia sẻ, cảm thông của nhạc sĩ khi đã đón nhận lời xin lỗi từ VTV8”, nội dung thư nêu.

Trao đổi với PV Tiền Phong, nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng xác nhận đã nhận được thư xin lỗi của VTV8, đồng thời có buổi làm việc với ban lãnh đạo đài và đạo diễn chương trình. Trên tinh thần hòa giải và cầu thị, những khúc mắc giữa các bên đã cơ bản được giải quyết.

Theo nam nhạc sĩ, đây không phải lần đầu tiên ca khúc Hào khí Việt Nam bị ghi sai tên tác giả. Trong quá trình lưu hành, tác phẩm từng bị nhầm là sáng tác của cố nhạc sĩ Bảo Phúc, sau đó là ca sĩ Phan Đinh Tùng.

"Đây là câu chuyện khiến nhạc sĩ trăn trở trong suốt hơn 10 năm qua. Ngay từ khi sáng tác, tôi luôn sử dụng tên thật để phổ biến tác phẩm và thực hiện việc đăng ký quyền tác giả. Tôi không rõ sự nhầm lẫn bắt nguồn từ đâu, song cho rằng việc chia sẻ âm nhạc trên Internet thiếu thông tin và sự kiểm chứng có thể là một trong những nguyên nhân", nhạc sĩ chia sẻ.

Theo nam nhạc sĩ, khi thông tin sai lệch xuất hiện trên các kênh truyền hình hoặc cơ quan truyền thông có uy tín, khán giả dễ mặc nhiên tin đó là thông tin chính xác.

“Điều đáng buồn là trong suốt quá trình ấy, tôi đã nhiều lần phải đối diện với những phản ứng rất tiêu cực từ một bộ phận khán giả. Có những người vào trang cá nhân Facebook, YouTube của tôi để thóa mạ, chửi bới, thậm chí gọi tôi là kẻ cắp. Họ cho rằng tôi cố tình nhận vơ tác phẩm của người khác hoặc tạo ra thông tin giật gân để thu hút sự chú ý, ăn theo sức nóng của thần tượng”, anh Vũ Quốc Thắng nói.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng có nhiều ca khúc về quê hương, đất nước.

Tác giả Hào khí Việt Nam cho biết không đặt nặng việc bản thân phải được nhiều người biết đến, cũng không mong muốn tạo ra những tranh luận hay mâu thuẫn sau sự việc.

“Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, khi nhắc đến ca khúc Hào khí Việt Nam, khán giả sẽ nhớ đến đúng tên tác giả Vũ Quốc Thắng - Holy Thắng, như một sự ghi nhận công bằng dành cho người đã dành nhiều năm tháng để viết nên tác phẩm ấy”, anh bày tỏ.

'Hào khí Việt Nam' được thực hiện trong 5 năm

Chia sẻ về quá trình sáng tác Hào khí Việt Nam, Vũ Quốc Thắng cho biết anh từng có thời gian tham gia công tác Đoàn Thanh niên, phụ trách dàn dựng các chương trình văn nghệ cho nhiều trường học, lực lượng vũ trang.

Trong quá trình làm việc, anh thường xuyên sử dụng ca khúc Dòng máu Lạc Hồng của nhạc sĩ Lê Quang. Tác phẩm truyền cảm hứng để Vũ Quốc Thắng ấp ủ ý tưởng sáng tác một ca khúc về lịch sử, tinh thần dân tộc và truyền thống của cha ông.

Ý tưởng dần được hoàn thiện khi anh theo học ngành Đạo diễn điện ảnh tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh. Những kiến thức và trải nghiệm trong quá trình học tập, sáng tạo nghệ thuật trở thành chất liệu để anh xây dựng tác phẩm.

“Thực tế, Hào khí Việt Nam không phải là ca khúc được viết trong một sớm một chiều. Từ khi hình thành ý tưởng cho đến khi hoàn tất tác phẩm là một quá trình kéo dài khoảng 5 năm. Đó là 5 năm thai nghén, suy nghĩ, tìm tòi và thực hiện, để những điều tôi muốn gửi gắm có thể được thể hiện trọn vẹn hơn trong âm nhạc”, nam nhạc sĩ kể.

Hào khí Việt Nam được ca sĩ Phan Đinh Tùng thể hiện nhiều lần.

Ca khúc không chỉ là sự thể hiện cảm xúc của người sáng tác, mà còn là một cách để bày tỏ lòng biết ơn đối với những thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Thông qua tác phẩm, nhạc sĩ mong người nghe thêm yêu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Ngoài Hào khí Việt Nam, nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng còn sáng tác một số ca khúc cùng đề tài như Hiển vinh Lạc Hồng (2013), Việt Nam ơi ngẩng cao đầu (2016), Trường ca sử Việt (2022) và Truyền thuyết Thánh Gióng (2026).