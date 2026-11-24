Minh họa: INT.

Cùng với đình, đền, miếu, văn chỉ, chùa làng góp phần tạo nên không gian tín ngưỡng - tâm linh trong thiết chế văn hóa truyền thống của làng xã xưa. Đặc biệt, chùa làng luôn là không gian mở cho mọi người dân, nhất là trong các dịp hội làng và những lễ tiết quan trọng khác trong năm.

Chùa làng tôi không lớn, chưa được công nhận di tích lịch sử nhưng đã gắn bó với người dân quê tôi hàng trăm năm qua. Người dân quê tôi chủ yếu làm nông nghiệp, lúc nông nhàn có thêm vài nghề phụ nên kinh tế không dư dả; vì thế, các công trình xây dựng cũng nhỏ bé, khiêm nhường chứ không nguy nga, đồ sộ như nhiều làng khác.

Chùa quay hướng Tây, kiến trúc như phần lớn chùa truyền thống, theo hình chữ đinh với tiền đường năm gian, hậu cung ba gian, cùng hệ thống cột gỗ, kèo bẩy, cửa bức bàn, mái lợp ngói âm dương đã phủ rêu theo thời gian. Chùa không cao, hàng ngói giọt gianh chỉ cao quá đầu người một chút, trước hiên có tấm phên tre để bớt mưa nắng hắt vào trong.

Bài trí trong chùa đơn giản. Người dân quê tôi sùng kính Phật nhưng không am hiểu sâu xa giáo lý nhà Phật, cũng không biết chính xác tên các vị Phật được thờ, mà chỉ quen gọi bằng những tên dân dã như Bụt Ốc (tóc xoắn hình con ốc), Quan Âm Thị Kính (bế con), ông Thiện, ông Ác... Dẫu vậy, họ luôn tin vào sự che chở của Phật với quan niệm ở hiền gặp lành, ác giả ác báo từ bao đời.

Minh họa/INT.

Tôi theo bà đi lễ chùa từ khi còn nhỏ. Bà mặc áo tứ thân màu nâu đã cũ, cỗ tràng hạt đen đeo ở cổ; bà thuộc dăm ba câu kinh khập khiễng như tuổi tác ngoài tám mươi của một người không biết chữ. Lễ vật bà dâng có khi là nải chuối, đĩa quả, đĩa hoa hái quanh vườn nhà, thường mùa nào thức ấy, với lòng thành kính sâu xa, cầu mong con cháu khỏe mạnh, bình an.

Phẩm oản chùa làng là thứ tôi mãi không quên: Xôi nếp nhào nhuyễn, cho vào khuôn hình trụ có chân đế bè ra, thường được in trên chiếc lá mít xanh. Khi ăn, những hạt xôi kết dính rắn chắc mà vẫn rất dẻo, thơm dịu mùi nếp cái hoa vàng, tinh khôi; đôi khi còn được thêm quả chuối, quả hồng nơi vườn quê bình dị.

Vườn chùa có rất nhiều loại hoa; cây ngọc lan thân gỗ cao bảy, tám mét quanh năm xanh tươi, vào dịp cuối thu những búp hoa trắng ngà tỏa hương thơm khắp làng Hương, làng Đồi.

Hoa móng rồng thơm dịu nhẹ, phảng phất mùi mít chín, tỏa ra từ khu vườn tháp trầm mặc; những khóm mẫu đơn vàng đỏ rực rỡ trước sân chùa. Tuy nhiên, hoa nhài không bao giờ được trồng ở chùa, bởi quan niệm cho rằng đó là thứ hoa của sự lẳng lơ.

Chùa nằm cuối cánh đồng làng Hương, gần đồng Hội. Xưa kia, cây cối um tùm, các loài chim thường kéo về ríu rít mỗi khi chiều xuống; những cây duối góc ao, bờ tre, bụi mây rậm rạp là nơi trú ngụ an toàn của cò, cuốc, vạc, bói cá...

Chiều chiều, khi việc quét tước sân vườn đã xong, sư già lại thỉnh chuông chiều. 108 tiếng chuông ngân khoan thai, vang xa như thức tỉnh bao kiếp chúng sinh đang quẩn quanh cõi Ta Bà sớm được về bờ Giác; tiếng chuông vang khắp làng Hương, làng Đồi, làng Tiến, gợi lên những gì rất đỗi yên bình trong mỗi buổi chiều quê.

Sau hồi chuông là tiếng tụng kinh đều đều theo nhịp mõ; các cụ già ở gần chùa ngày ngày vẫn thường đến tụng niệm cùng sư già. Tiếng tụng niệm khi bổng, khi trầm như còn văng vẳng mãi bên tôi.

Tôi xa quê mấy chục năm, cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, trong đó có làng quê tôi; năm tháng qua đi, cảnh chùa làng cũng ít nhiều đổi thay. Nhưng mỗi lần về lại chùa làng, tôi như được trở về với những gì yên tĩnh nhất của lòng mình.