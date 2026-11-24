Những ngày cuối năm, đồi cỏ hồng quanh khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ﻿ yêu thích khám phá và chụp ảnh tại Đà Lạt.

Những triền cỏ chuyển sang sắc hồng phớt tím, trải dài dưới tán thông xanh, tạo nên phông nền thơ mộng.

Để bắt trọn vẻ đẹp của mùa cỏ hồng, nhiều bạn trẻ lựa chọn đến đồi từ sáng sớm, khi màn sương còn phủ trên những ngọn cỏ.

Trong tiết trời se lạnh, những giọt sương đọng trên bông cỏ tạo nên lớp màu trắng bạc. Khung cảnh tựa tuyết phủ trở thành điểm nhấn trong bức ảnh.

Khi mặt trời lên, lớp sương dần tan, để lộ sắc hồng dịu nhẹ trên từng triền cỏ. Ánh nắng xuyên qua rừng thông khiến khung cảnh thêm lung linh.

Không cần tiểu cảnh cầu kỳ, những thảm cỏ hồng xen giữa rừng thông đã tạo nên phông nền tự nhiên cho các bức ảnh.

Để không bỏ lỡ khoảnh khắc đồi cỏ hồng đẹp nhất trong ngày, chị Đỗ Thị Khánh Linh và Nguyễn Thị Gia Hân đã thức dậy từ 3h sáng, vượt gần 20km từ trung tâm Đà Lạt để có mặt tại đây lúc 5h. "Trời lạnh, đường xa khiến việc di chuyển khá vất vả. Thế nhưng, khi đặt chân đến đồi cỏ hồng, chúng tôi như vỡ òa trước khung cảnh thiên nhiên quá đỗi lãng mạn", chị Gia Hân chia sẻ.

Mùa cỏ hồng Đà Lạt không chỉ thu hút đông đảo du khách, giới trẻ đến check-in mà còn trở thành điểm hẹn của nhiều nhiếp ảnh gia.

Theo người dân địa phương, mùa cỏ hồng thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 12 hàng năm.