Từ động lực phát triển quốc gia...

Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này. Quy định ấy thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đời sống tinh thần của Nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để mỗi người có thêm thời gian tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa. Đây là điểm đáng chú ý: văn hóa không chỉ được nhìn nhận qua những sự kiện lớn, những công trình hay thiết chế chuyên biệt, mà cần hiện diện trong đời sống thường nhật, trở thành nhu cầu và quyền thụ hưởng của mỗi người dân.

Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam trước hết nằm ở khả năng đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng. Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ chỉ thực sự có giá trị khi người dân có những lựa chọn phong phú để sử dụng khoảng thời gian ấy: tham quan bảo tàng, di tích, triển lãm; xem biểu diễn nghệ thuật; tham gia hoạt động văn hóa tại địa phương; tìm hiểu lịch sử, phong tục, tập quán của quê hương; hoặc đơn giản là dành thời gian cùng gia đình gìn giữ những nếp sinh hoạt văn hóa tốt đẹp.

Khi cơ hội tiếp cận được mở rộng, văn hóa không còn là hoạt động chỉ dành cho một bộ phận công chúng, mà có thể trở thành không gian gặp gỡ của nhiều nhóm xã hội, nhiều thế hệ. Trẻ em được tiếp xúc với di sản qua những trải nghiệm trực quan; người trẻ có thêm cơ hội khám phá các loại hình nghệ thuật truyền thống bằng cách thức gần gũi; người cao tuổi có dịp chia sẻ vốn sống, tri thức và ký ức văn hóa với thế hệ sau. Những cuộc gặp gỡ ấy góp phần hình thành sự gắn bó giữa cá nhân với cộng đồng, giữa hiện tại với quá khứ, qua đó củng cố nền tảng tinh thần của xã hội.

Từ góc độ phát triển, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn có thể tạo ra một nhịp kích hoạt mới cho các hoạt động kinh tế gắn với văn hóa. Khi người dân đi tham quan di tích, bảo tàng, tham dự chương trình nghệ thuật, trải nghiệm làng nghề hay các không gian sáng tạo, nhu cầu đối với những sản phẩm, dịch vụ liên quan cũng được mở rộng. Du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa, dịch vụ sáng tạo và kinh tế di sản có thêm cơ hội tiếp cận công chúng, mở rộng thị trường và tạo sinh kế cho người lao động.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những địa phương sở hữu lợi thế về di sản, làng nghề, lễ hội và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Một lễ hội được tổ chức bài bản, một không gian di sản được khai thác có trách nhiệm, một sản phẩm thủ công được thiết kế phù hợp với thị hiếu đương đại có thể tạo ra giá trị kinh tế, đồng thời góp phần duy trì bản sắc địa phương. Khi người dân vừa là chủ thể gìn giữ, vừa trực tiếp tham gia tạo ra sản phẩm và hưởng lợi từ hoạt động văn hóa, việc bảo tồn sẽ có thêm nền tảng bền vững.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng một ngày văn hóa không tự thân tạo ra động lực tăng trưởng nếu chỉ dừng ở các chương trình mang tính phong trào. Giá trị của ngày này phải được thể hiện qua khả năng kết nối các nguồn lực, tạo thêm cơ hội cho người dân tiếp cận văn hóa và mở rộng không gian hoạt động cho những người sáng tạo.

Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 đã đặt ra định hướng tổ chức các hoạt động trên phạm vi cả nước, gắn việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống Nhân dân. Đây là cơ sở để ngày 24/11 không chỉ có ý nghĩa trong một thời điểm, mà từng bước hình thành những hoạt động thường niên có tính liên kết, có khả năng lan tỏa và tạo tác động lâu dài.

Một yêu cầu quan trọng là phải bảo đảm người dân thực sự được tham gia và thụ hưởng. Các hoạt động tại bảo tàng, nhà hát, thư viện, di tích, trung tâm văn hóa cần đa dạng về nội dung, linh hoạt về cách thức tổ chức, phù hợp với nhiều nhóm công chúng, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người dân ở vùng sâu, vùng xa. Việc miễn, giảm phí tham quan các cơ sở văn hóa, thể thao công lập trong ngày này cũng cần được triển khai theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định và điều kiện thực tế.

Quan trọng hơn, Ngày Văn hóa Việt Nam cần khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo trong xã hội. Văn hóa không chỉ được tạo nên bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp hay các cơ quan quản lý, mà còn được bồi đắp từ cách ứng xử trong gia đình, môi trường công sở, trường học, khu dân cư và trên không gian mạng. Mỗi người dân đều có thể góp phần làm giàu đời sống văn hóa bằng việc giữ gìn tiếng nói, phong tục tốt đẹp, tôn trọng sự khác biệt, ứng xử có trách nhiệm và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Khi những hành vi tích cực ấy được nuôi dưỡng thường xuyên, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ không chỉ là một dấu mốc thời gian mà còn trở thành dịp để xã hội nhìn lại, điều chỉnh và thúc đẩy những thực hành văn hóa tốt đẹp. Đó cũng là cách để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần nâng cao chất lượng con người và năng lực phát triển của quốc gia.

... Đến “sức mạnh mềm” đưa đất nước vươn ra thế giới

Trong một thế giới ngày càng kết nối sâu rộng, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, tiềm lực khoa học - công nghệ hay năng lực quốc phòng, mà còn được thể hiện qua sức hấp dẫn của văn hóa, khả năng lan tỏa các giá trị và mức độ nhận diện trong cộng đồng quốc tế. Văn hóa giúp một đất nước được biết đến không chỉ qua những con số phát triển, mà còn qua lịch sử, con người, lối sống, nghệ thuật và những giá trị làm nên bản sắc riêng.

Bởi vậy, Ngày Văn hóa Việt Nam có thể trở thành một cơ hội quan trọng để giới thiệu hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế. Thông qua các chương trình nghệ thuật, triển lãm, trình diễn di sản, hoạt động quảng bá ẩm thực, điện ảnh, thời trang, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm sáng tạo, những câu chuyện về Việt Nam có thể được kể bằng nhiều ngôn ngữ và hình thức khác nhau. Từ đó, văn hóa không chỉ được giới thiệu như một di sản của quá khứ, mà còn được thể hiện như một nguồn sáng tạo đang vận động, đổi mới và đóng góp cho đời sống đương đại.

Định hướng này phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành “sức mạnh mềm” của quốc gia trong kỷ nguyên mới”. Đặt trong tầm nhìn ấy, Ngày Văn hóa Việt Nam không nên chỉ là hoạt động hướng vào bên trong, mà cần mở rộng thành một dịp để Việt Nam chủ động đối thoại, giao lưu và quảng bá bản sắc trên trường quốc tế.

Thực tế cho thấy, sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam nằm ở sự đa dạng và chiều sâu. Đó là hệ thống di sản vật thể và phi vật thể được hình thành qua hàng nghìn năm lịch sử; là những loại hình nghệ thuật truyền thống mang dấu ấn riêng của từng vùng miền; là kho tàng văn học, âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc, ẩm thực; là sự phong phú của các cộng đồng dân tộc cùng chung sống trên dải đất hình chữ S. Nhưng bên cạnh những giá trị đã được thế giới biết đến, Việt Nam còn có một thế hệ sáng tạo mới đang tìm cách kể câu chuyện dân tộc bằng ngôn ngữ hiện đại, từ điện ảnh, thiết kế, âm nhạc đến nội dung số và các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để kết nối hai dòng chảy ấy. Di sản truyền thống có thể trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo đương đại; chất liệu văn hóa dân tộc có thể được chuyển hóa thành sản phẩm nghệ thuật, thiết kế, thời trang, trò chơi điện tử, phim ảnh và nhiều loại hình khác. Khi được đầu tư chuyên nghiệp, bảo đảm tính sáng tạo và tôn trọng giá trị gốc, những sản phẩm ấy có khả năng bước ra thị trường quốc tế, tiếp cận công chúng toàn cầu và góp phần tạo dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam.

Để làm được điều đó, cần thay đổi cách thức quảng bá. Giới thiệu văn hóa không chỉ dừng ở việc trình diễn những tiết mục nghệ thuật hoặc trưng bày hiện vật, mà cần xây dựng được những câu chuyện có sức hấp dẫn, có khả năng chạm tới cảm xúc và sự quan tâm của công chúng quốc tế.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 là định hướng triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại tại trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Điều này mở rộng không gian của Ngày Văn hóa từ phạm vi trong nước tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Những chương trình giao lưu nghệ thuật, giới thiệu di sản, quảng bá ẩm thực, điện ảnh và sản phẩm sáng tạo nếu được tổ chức đồng bộ sẽ góp phần tăng cường sự hiện diện của văn hóa Việt Nam tại các địa bàn quốc tế.

Có thể thấy, Ngày Văn hóa Việt Nam cần được nhìn nhận như một điểm khởi đầu cho những hoạt động có tính liên tục, chứ không phải đích đến của công tác quảng bá. Sau mỗi ngày 24/11, những chương trình hiệu quả cần được duy trì, những mô hình tốt cần được nhân rộng, các sản phẩm có tiềm năng cần được hỗ trợ phát triển và những kết nối quốc tế cần được tiếp tục vun đắp. Khi đó, Ngày Văn hóa thường niên mới có thể tạo ra giá trị tích lũy, góp phần hình thành “sức mạnh mềm” và nâng cao vị thế Việt Nam.