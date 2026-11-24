Giữ nguồn gen cho rừng di sản

Đã thành thông lệ, tranh thủ những ngày tạnh ráo, anh Lê Thuận Kiên, Trưởng bộ phận nghiên cứu, bảo tồn sinh vật, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, cùng đồng nghiệp chuẩn bị giỏ, túi, dao rựa và ít lương thực rồi men theo lối mòn tiến sâu vào rừng di sản.

Điểm đến của họ là những đỉnh núi đá vôi cheo leo tại xã biên giới Thượng Trạch để tìm giống bách xanh đá – loài thực vật cổ xưa quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Quần thể bách xanh đá ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng).

Được phát hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng từ năm 2005, bách xanh đá sinh trưởng trên các vách núi đá vôi karst cổ ở độ cao gần 1.000m. Để tiếp cận quần thể cây, đoàn phải vượt qua những mỏm đá tai mèo sắc nhọn, bám chặt vào thân cây và vách đá để nhích từng bước. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn nguy hiểm.

Bách xanh đá là loài cây lá kim, gỗ lớn, tán rộng; sinh sản đơn tính bằng hạt và được xem là sinh cảnh rừng độc đáo nhất, bởi tầm quan trọng toàn cầu và giá trị bảo tồn, được Sách đỏ của thế giới xếp tình trạng bảo tồn nguy cấp.

Hiện nay, bách xanh đá sống tập trung chủ yếu ở khu vực núi đá vôi thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với diện tích khoảng hơn 5.000 ha. Sự hiện diện của loài thực vật cổ và đặc hữu này là một minh chứng khoa học khẳng định tính nguyên sơ và độc đáo về đa dạng sinh học của Vườn quốc gia này.

Theo anh Kiên, quần thể bách xanh đá tại đây được ví như những "hóa thạch sống" giữa đại ngàn. Nhiều cây có tuổi đời hàng trăm năm, thân to hai người ôm không xuể, bộ rễ đồ sộ len lỏi qua từng khe nứt để bám trụ trong môi trường khắc nghiệt.

Thế nhưng, bài toán khiến nhóm nghiên cứu trăn trở nhất là làm sao nhân giống thành công loài cây này. Do tỷ lệ cây ra hoa, kết quả ngoài tự nhiên rất ít nên việc thu thập hạt giống gần như bế tắc. Nhóm buộc phải chuyển sang phương pháp giâm cành, chọn lọc những nhánh phù hợp mang về xử lý bằng thuốc kích rễ.

"Quá trình kích rễ có khi kéo dài cả năm trời rồi mới đưa được vào bầu đất. Nhưng tỷ lệ cành ra rễ chỉ đạt khoảng 20%, bởi loài cây này vốn chỉ quen thích nghi với điều kiện đặc thù trên đỉnh núi đá", anh Kiên chia sẻ.

Không riêng gì bách xanh đá, hành trình tìm kiếm nguồn gen của nhiều loài thực vật quý hiếm khác cũng đòi hỏi những chuyến băng rừng gian nan tương tự.

Hơn 10 năm gắn bó với công tác cứu hộ, bảo tồn thực vật, anh Trần Mừng (hiện công tác tại Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng) đã quá quen với những chuyến đi kéo dài nhiều ngày ăn lán, ngủ rừng.

Các giống cây được bảo tồn nghiêm ngặt tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật.

Nhớ lại những lần cùng đồng đội treo mình trên vách đá tai mèo dựng đứng để lấy giống phong lá quế, anh Mừng bộc bạch: "Địa hình hiểm trở, nhiều vị trí gần như không có điểm tựa để đứng vững. Nhưng nghĩ đến mục tiêu giữ lại nguồn gen bản địa đang đứng trước nguy cơ mai một, anh em lại động viên nhau cố gắng vượt qua".

Với họ, mỗi chuyến đi không đơn thuần là tìm kiếm cây giống, mà là cuộc chạy đua thầm lặng để giữ lại những sinh mệnh đang dần vắng bóng trong tự nhiên. Công việc vất vả ấy được anh em gọi bằng một cái tên giản dị nhưng đầy tự hào: "Biệt đội ươm rừng".

Gieo thêm những mầm xanh

Nếu rừng sâu là nơi tìm kiếm, thì khu vườn thực vật rộng khoảng 41ha (đang quy hoạch mở rộng lên 100ha) của Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật chính là "bệnh viện" hồi sinh các loài cây quý.

Không gian vườn ươm rộng lớn đến mức khó phân định ranh giới với rừng tự nhiên. Đây là nơi lưu giữ, chăm sóc nhiều loài cây bản địa đặc trưng như: huê, lim xanh, bách xanh đá, dổi cùng các loại dược liệu quý như: lá khôi, bò khai, chè dây, giảo cổ lam... Một góc riêng của vườn cũng được dành để phục hồi hàng loạt cá thể phong lan quý được giải cứu từ các vụ việc vi phạm lâm luật, chờ ngày đủ điều kiện để tái thả về tự nhiên.

Anh Lê Thuận Kiên cho biết, công tác bảo tồn hiện dựa trên hai phương pháp chính là giâm hom và theo dõi chu kỳ sinh sản để thu thập hạt giống. Khó khăn lớn nhất nằm ở sự thất thường của tự nhiên: có loài năm nay sai quả nhưng năm sau lại mất mùa. Cán bộ kỹ thuật phải kiên trì theo dõi nhiều năm, liên tục thử nghiệm và điều chỉnh quy trình chăm sóc để giúp cây thích nghi với môi trường mới.

Khu rừng cây bách xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: T.P).

Đánh giá về ý nghĩa của công việc này, ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của khu vườn không chỉ là lưu giữ nguồn gen, mà là tạo ra nguồn cây giống để phục hồi hệ sinh thái. "Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ giữ cây quý trong vườn ươm, mà là nhân rộng để đưa chúng trở lại môi trường tự nhiên, khôi phục những loài đang ngày càng vắng bóng trong rừng di sản", ông Anh khẳng định.

Trong 10 năm qua, vườn thực vật đã nhân giống thành công 60.000 cây giống bản địa thuộc 124 loài, phục vụ đắc lực cho công tác bảo tồn và trồng rừng cảnh quan. Mới đây nhất, sau 2 năm miệt mài nghiên cứu, đội ngũ cán bộ tại đây tiếp tục nhân giống thành công 5 loài cây đặc hữu quý hiếm gồm: ge rừng, huê mộc, dầu rái, gụ lan và vàng anh.

Giữa đại ngàn Phong Nha - Kẻ Bàng, những chuyến đi rừng vẫn nối tiếp. Từ những cành giâm nhỏ bé và hạt giống được nâng niu trong bầu đất, "biệt đội ươm rừng" vẫn đang bền bỉ gieo thêm những mầm xanh sự sống cho di sản thiên nhiên thế giới.