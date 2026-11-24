Học sinh Trường THPT Tĩnh Túc trải nghiệm nghề làm hương ở làng Phja Thắp, xã Quảng Uyên.

Đoàn tham quan làng nghề tại xã Quảng Uyên, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống đặc sắc của địa phương như nghề rèn dao Phúc Sen, nghề làm giấy bản tại làng Dìa Trên, nghề làm hương ở làng Phja Thắp.

Tiếp nối hành trình khám phá di sản, đoàn đến Bảo tàng tỉnh Cao Bằng tham quan, tìm hiểu các tư liệu, hiện vật và triển lãm 60 tác phẩm hội họa của cố họa sĩ Đào Trọng Lý. Các tác phẩm khắc họa cuộc đời, sự nghiệp và những dấu mốc trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp học sinh có thêm hiểu biết về thân thế, sự nghiệp của Người, bồi đắp lòng kính yêu và biết ơn đối với vị lãnh tụ của dân tộc. Tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, đoàn tổ chức dâng hương, báo công, đồng thời tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Thông qua chương trình, học sinh được tiếp cận lịch sử, văn hóa địa phương bằng những trải nghiệm thực tế, kết hợp giữa học tập và khám phá. Đây cũng là dịp để nhà trường tăng cường giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Cao Bằng trong thế hệ trẻ.