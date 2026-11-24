Truyền dạy kỹ thuật thêu truyền thống cho thế hệ trẻ (Ảnh VŨ LINH)

Văn hóa Việt Nam được bồi đắp từ những giá trị của cộng đồng 54 dân tộc anh em, ghi dấu lịch sử, kinh nghiệm lao động, tri thức và đời sống tinh thần qua nhiều thế hệ.

Qua quá trình giao lưu, tiếp biến, những sắc thái văn hóa hòa quyện, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Việt Nam phong phú, giàu bản sắc, thống nhất trong đa dạng. Kho tàng văn hóa các dân tộc là nguồn chất liệu đặc sắc cho sáng tạo nghệ thuật, phát triển sản phẩm văn hóa và góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia.

Mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng sức sáng tạo

Kế thừa chất liệu truyền thống, nhiều nghệ sĩ trẻ tìm tòi cách thể hiện mới, đưa văn hóa dân tộc vào ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Năm 2025, ca sĩ Hòa Minzy khai thác văn hóa Kinh Bắc trong MV “Bắc Bling”, đưa dân ca quan họ, lễ hội, tranh Đông Hồ và không gian làng quê vào âm nhạc hiện đại. Ngày 18/11 vừa qua, ca sĩ Hoàng Thùy Linh ra mắt ca khúc “Vô Lượng Kiếp” kết hợp âm nhạc, hội họa và nghệ thuật trình diễn. Tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa các dân tộc Việt Nam qua hình ảnh phong cảnh, trang phục, lễ hội và đời sống cộng đồng, thể hiện bằng tranh vẽ tay, kỹ xảo chuyển động và các không gian dàn dựng.

Kế thừa chất liệu truyền thống, nhiều nghệ sĩ trẻ tìm tòi cách thể hiện mới, đưa văn hóa dân tộc vào ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Sức sáng tạo còn bắt nguồn từ đời sống văn hóa của chính mỗi cộng đồng. Chàng trai dân tộc H’Mông Ly Mí Cường sinh ra tại Tuyên Quang là một trong những gương mặt trẻ khai thác vốn văn hóa dân tộc trong sáng tác âm nhạc. Lớn lên cùng tiếng khèn, tiếng sáo, Ly Mí Cường đưa nhạc cụ truyền thống vào những không gian biểu diễn mới. Trong dự án âm nhạc “Thanh Cảnh”, tiếng khèn H’Mông hòa quyện với nhịp beatbox tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc dân gian và âm thanh đương đại. Cùng nhóm Hmong Culture, Ly Mí Cường thực hiện các dự án bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống kết hợp nghiên cứu, giáo dục và quảng bá văn hóa H’Mông đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Những sáng tạo trên cho thấy chất liệu truyền thống đã bước vào đời sống hiện đại, tiếp cận công chúng trẻ và khơi dậy sự quan tâm đến di sản dân tộc. Giá trị riêng của mỗi cộng đồng trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo, phát triển và kể những câu chuyện về bản sắc Việt Nam. Chia sẻ về phát huy giá trị di sản trong thời kỳ mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: Văn hóa phát huy sức mạnh khi những giá trị tốt đẹp hiện diện trong đời sống, nuôi dưỡng tâm hồn con người. Di sản phải được gìn giữ như một mạch sống đồng thời trở thành nguồn lực cho sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Bảo tồn hiệu quả nhất là duy trì sức sống và những giá trị của di sản trong đời sống.

Xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam

Phát huy sự đa dạng văn hóa và tinh thần đoàn kết cộng đồng, thời gian qua Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Diễn ra trong tháng 11 với chủ đề “Đại đoàn kết-Cội nguồn dân tộc”, chuỗi hoạt động tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến những sắc màu văn hóa khắc họa bức tranh văn hóa đa dạng và tinh thần gắn kết giữa các dân tộc.

Mỗi dân tộc có một nét đẹp riêng, một bản sắc riêng nhưng tất cả đều gắn bó, đoàn kết và cùng góp sức xây dựng quê hương đất nước. Ông Đàng Chí Quyết, người có uy tín, đại diện đồng bào Chăm tỉnh Khánh Hòa

Trong các hoạt động cuối tuần, “Sắc hương đại ngàn” giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên; “Vũ điệu kết đoàn” kết hợp tiếng chiêng Mường, tiếng khèn H’Mông với những điệu múa, vòng xòe, thể hiện sự giao lưu giữa các cộng đồng. Đặc biệt, chương trình giao lưu “Sắc màu văn hóa các dân tộc” hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam mang đến không khí cởi mở, thu hút đông đảo khách tham quan. Nghệ nhân, đồng bào Chăm tỉnh Khánh Hòa và đồng bào Dao tỉnh Quảng Ninh hào hứng trình diễn, chia sẻ nét đẹp văn hóa; khách tham quan tìm hiểu phong tục, tập quán, thưởng thức dân ca, dân vũ và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Qua những cuộc gặp gỡ, mỗi cộng đồng giới thiệu bản sắc riêng, tìm hiểu về văn hóa của các dân tộc anh em. Những nét văn hóa khác biệt cùng hiện diện trong không gian chung, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc và khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam. Ông Đàng Chí Quyết, người có uy tín, đại diện đồng bào Chăm tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Mỗi dân tộc có một nét đẹp riêng, một bản sắc riêng nhưng tất cả đều gắn bó, đoàn kết và cùng góp sức xây dựng quê hương đất nước”.

Sự gắn kết giữa các cộng đồng cũng làm nên sức sống của văn hóa trong đời sống xã hội. Mỗi bản sắc được gìn giữ và phát huy trong cộng đồng đang làm giàu thêm kho tàng văn hóa chung, trở thành nguồn lực phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Thành phố xác định văn hóa là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển bền vững, là cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái và trách nhiệm công dân. Gìn giữ văn hóa các dân tộc là gìn giữ cội nguồn; lan tỏa văn hóa các dân tộc là bồi đắp sức mạnh để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Có thể thấy, mỗi địa phương phát huy thế mạnh văn hóa theo cách riêng nhưng cùng khắc họa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc. Dấu ấn văn hóa từ mỗi vùng đất hợp thành diện mạo văn hóa quốc gia. Các giá trị di sản và văn hóa cộng đồng ngày càng đi vào đời sống kinh tế, xã hội, trở thành nguồn lực phát triển địa phương. Sự gắn bó giữa 54 dân tộc khẳng định sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hóa Việt Nam.