Lâm Đồng là vùng đất hội tụ nhiều không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc

Gìn giữ bản sắc từ những người trao truyền

Ở xã Quảng Lập, bà Ma Ly vẫn gắn bó với nghề làm gốm truyền thống của dân tộc. Những chiếc nồi, chum, ché được tạo nên từ đôi tay khéo léo và kinh nghiệm truyền qua nhiều thế hệ. Không có bàn xoay, người thợ chủ yếu dùng kỹ thuật thủ công để tạo hình, phơi và nung sản phẩm. Với bà Ma Ly, giữ nghề không đơn thuần là duy trì một công việc mưu sinh mà còn là giữ lại tri thức, tập quán và dấu ấn văn hóa của cộng đồng.

Bà Ma Ly, xã Quảng Lập gắn bó với nghề làm gốm truyền thống

Câu chuyện của bà Ma Ly cũng là nỗi trăn trở chung của nhiều nghệ nhân khi nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, lớp trẻ ít người tiếp nối. Bởi vậy, việc tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy, giới thiệu sản phẩm và đưa nghề thủ công đến gần hơn với du khách có ý nghĩa quan trọng. Khi nghề truyền thống có thêm đầu ra, người dân có thu nhập và thấy được giá trị từ di sản, việc bảo tồn sẽ có nền tảng bền vững hơn.

Tại những cộng đồng dân tộc thiểu số khác, tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang, nghề dệt thổ cẩm, đan lát, ẩm thực và các lễ hội truyền thống vẫn được duy trì thông qua sinh hoạt cộng đồng. Nhiều địa phương từng bước đưa những giá trị ấy vào hoạt động du lịch, để du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn được tìm hiểu đời sống, phong tục và trực tiếp trải nghiệm văn hóa bản địa.

Du khách tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại phường Cam Ly - Đà Lạt

Tham gia tại Làng truyền thống dân tộc Cơ Ho ở thôn K’Long Trao, xã Di Linh, chị K’Hưng cùng bà con địa phương tích cực giới thiệu văn hóa đồng bào Cơ Ho đến du khách. Chị chia sẻ, muốn bảo tồn và lan tỏa bản sắc dân tộc, trước hết mỗi người phải hiểu, yêu và tự hào về văn hóa của mình. Từ đó, chị chủ động tìm hiểu phong tục, tập quán, học hỏi các nghệ nhân và cùng bà con tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Chị tận dụng mạng xã hội để kể những câu chuyện về văn hóa quê hương bằng hình ảnh, video gần gũi, qua đó thu hút du khách, nhất là người trẻ. Với chị, du lịch cộng đồng không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị truyền thống cho thế hệ sau.

Đồng bào dân tộc Cơ Ho tại xã Đam Rông 1 giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc

Thực tế, Lâm Đồng có nhiều lợi thế để phát huy nguồn lực này. Toàn tỉnh hiện có 3 bảo vật quốc gia, 7 di sản được UNESCO ghi danh, 150 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó, có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 61 di tích cấp quốc gia và 87 di tích cấp tỉnh; cùng 11 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là những giá trị quan trọng để tỉnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, quảng bá hình ảnh và giới thiệu chiều sâu văn hóa địa phương.

Đưa di sản thành động lực phát triển

Từ bảo tồn trong cộng đồng đến khai thác giá trị trong phát triển kinh tế là yêu cầu đặt ra đối với Lâm Đồng hiện nay. Lợi thế liên kết 3 vùng cao nguyên, rừng và biển mở ra không gian phát triển đa dạng, trong đó, văn hóa có thể trở thành điểm nhấn của các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Tái hiện Lễ kết nghĩa của đồng bào Ê đê ở phía Tây Lâm Đồng

Năm 2026, tỉnh ước đón 25,08 triệu lượt khách, trong đó, có 1,58 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 71.500 tỷ đồng. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, nông nghiệp đặc trưng, các giá trị văn hóa bản địa ngày càng có vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự khác biệt cho điểm đến. Những trải nghiệm về nghề thủ công, ẩm thực, lễ hội, âm nhạc dân gian và đời sống cộng đồng có thể góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Tiết mục múa Chăm của các em học sinh. (Ảnh: Tư liệu)

Nhiều hoạt động văn hóa quy mô cấp tỉnh và khu vực được tổ chức, trong đó, có Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang, liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam và các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc. Cùng với việc phát huy danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, các hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh, mở rộng không gian giao lưu và khẳng định sức hấp dẫn văn hóa của địa phương.

Lâm Đồng tổ chức Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026 kết nối âm nhạc truyền thống Tây Nguyên với những sắc màu đương đại và quốc tế

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa ước đạt 93,8%; tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa đạt 96,5%. Toàn tỉnh hiện có 1.360/1.376 nhà văn hóa ở cấp thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố. Những thiết chế này cần được khai thác hiệu quả hơn, trở thành nơi sinh hoạt, giao lưu, thực hành văn hóa và kết nối cộng đồng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lâm Đồng đang triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xã, phường, đặc khu có thiết chế văn hóa; trong đó, 90% thiết chế văn hóa cơ sở bảo đảm nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Đây là cơ sở để tiếp tục đầu tư cho văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống.

Xã Tuy Đức mở lớp truyền dạy văn hóa cồng chiêng tại bon Đắk Búk So nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn

Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiến độ xây dựng các đề án của ngành, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chú trọng gắn việc xây dựng các đề án với khai thác hiệu quả các tiềm năng văn hóa, du lịch của tỉnh; trong đó, bảo tồn văn hóa phải đi đôi với phát triển sinh kế, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa, tạo thêm giá trị kinh tế từ các nguồn lực văn hóa của địa phương.

Định hướng đó cũng là yêu cầu xuyên suốt trong hành trình phát triển của Lâm Đồng: văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh cần được khơi dậy và phát huy. Khi di sản được gìn giữ trong cộng đồng, được trao truyền qua các thế hệ và chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho đời sống, văn hóa sẽ tiếp tục bồi đắp bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết và tạo động lực để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững.