Tối 23/11, tại Sân vận động Kon Tum - tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra Đêm hội cồng chiêng với chủ đề “Hội tụ bản sắc – Lan tỏa giá trị”, khép lại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Đêm hội cồng chiêng tỉnh Quảng Ngãi với chủ đề “Hội tụ bản sắc – Lan tỏa giá trị”.

Đêm hội quy tụ hàng ngàn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng đến từ 36 xã miền núi của tỉnh. Những màn diễn tấu cồng chiêng, hát múa đặc sắc, tái hiện đời sống cộng đồng, truyền thống đấu tranh giữ làng, giữ đất và sức sống văn hóa của các dân tộc trong đời sống hôm nay.

Nhiều tiết mục diễn tấu, đồng diễn quy mô thể hiện đặc sắc văn hóa các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn vòng xoang, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các tiết mục trong đêm hội đã mang đến không gian nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa đại ngàn.

Phát biểu tại đêm hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên gửi gắm thông điệp về sự tôn trọng, kết nối và phát huy bản sắc riêng của mỗi dân tộc, qua đó tạo nên sức mạnh chung của quê hương, đất nước.

"Để các giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ và trở thành động lực phát triển, tỉnh tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng bảo tồn, trao truyền văn hóa truyền thống, phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín và quan tâm giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ tiếng nói, phong tục, cồng chiêng, dân ca. Đồng thời, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa; khai thác các giá trị đặc sắc như Không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa Sa Huỳnh, sâm Ngọc Linh, Măng Đen, Lý Sơn để hình thành sản phẩm du lịch, tạo sinh kế cho người dân, nhưng không đánh đổi bản sắc lấy lợi ích kinh tế trước mắt" - ông Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Cũng tại đêm hội cồng chiêng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Đêm hội với ba chương mục gồm: “Tiếng vọng từ ngàn đời”, “Âm vang đại ngàn” và “Thanh âm vang xa”, tiếng chiêng đã dẫn dắt ký ức người xem từ các buôn làng đến sức sống của thế hệ trẻ hôm nay. Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ-Triêng, Gia Rai, Brâu, Rơ Măm, Hrê, Co, Kinh… mỗi dân tộc một tiếng nói, mỗi cộng đồng một sắc màu. Tiếng chiêng tái hiện lịch sử bao thế hệ cùng dựng làng, mở đất, giữ lửa trong từng nếp nhà, dệt ký ức vào từng tấm áo, trao truyền di sản cho đời sau.

Đêm hội cũng là dịp để nhân dân trong tỉnh, giao lưu học hỏi, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới các hoạt động văn hóa ở cơ sở, đẩy mạnh quảng bá và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để lan tỏa hình ảnh đất và người Quảng Ngãi.

Màn đồng diễn vòng xoang bắt đầu Đêm hội cồng chiêng trong Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết tỉnh Quảng Ngãi nắm 2026.