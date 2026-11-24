Văn hóa - cội nguồn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết

Đại đoàn kết toàn dân tộc là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, đồng thời là truyền thống quý báu được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Sức mạnh ấy không phải điều gì xa xôi, trừu tượng mà được hình thành và bồi đắp từ những mối quan hệ gần gũi nhất trong đời sống thường ngày, từ mỗi gia đình, thôn, bản, tổ dân phố - nơi con người cùng sinh sống, lao động, học tập; cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm chung. Cũng từ những không gian văn hóa gần gũi ấy, tình làng nghĩa xóm được bồi đắp, tạo nên sự gắn bó giữa mỗi cá nhân với cộng đồng, giữa cộng đồng với dân tộc. Một dân tộc biết trân trọng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa sẽ có nền tảng tinh thần vững chắc để củng cố đồng thuận, tăng cường gắn kết và vượt qua mọi nguy cơ chia rẽ.

Từ nhiều thế kỷ trước, trong “Bình Ngô đại cáo”, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã khẳng định vị thế và bản sắc của dân tộc bằng luận điểm mang tầm vóc lịch sử: “Như nước Đại Việt ta từ trước/Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”. Tuyên ngôn này vừa là lời khẳng định về một quốc gia có chủ quyền, có phong tục và truyền thống riêng, vừa cho thấy văn hóa, văn hiến chính là nền tảng làm nên bản lĩnh, cốt cách và sức sống bền vững của dân tộc. Chính những giá trị văn hóa được hun đúc, trao truyền qua các thế hệ đã gắn kết con người trong một cộng đồng chung nguồn cội, chung lịch sử, chung khát vọng và trách nhiệm với non sông. Bởi vậy, đại đoàn kết còn bắt rễ sâu xa từ những giá trị văn hóa chung đã trở thành máu thịt, thành sức mạnh tinh thần của mỗi người Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau luôn là một mạch nguồn xuyên suốt. Những câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”, hay “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” đã trở thành lời nhắc nhở tự nhiên về tình yêu thương và trách nhiệm giữa con người với con người. Không cần những khái niệm lớn lao, cha ông ta đã gửi gắm triết lý đoàn kết qua những hình ảnh gần gũi, bình dị của đời sống, để mỗi thế hệ đều hiểu rằng sự khác biệt không phải là lý do để xa cách, mà càng cần được hóa giải bằng tình thương, sự bao dung và ý thức về những giá trị chung.

Tư tưởng ấy được Tổng Bí thư (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) Tô Lâm nêu rõ trong bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Mọi người Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước, dù từng đứng ở phía nào của lịch sử, đều cùng mang một cội nguồn, một ngôn ngữ, một tình yêu dành cho quê hương, đất nước”. Đó cũng là sự kết tinh những giá trị văn hóa và truyền thống nhân văn đã ăn sâu vào tâm thức người Việt, từ lòng nhân ái, đức vị tha đến tình yêu quê hương, nghĩa đồng bào. Chính những giá trị chung ấy đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý, hoàn cảnh và khác biệt để gắn kết người Việt Nam qua nhiều thế hệ, vượt qua mọi khác biệt về địa lý, hoàn cảnh và điều kiện sống, cùng hướng về cội nguồn và tương lai đất nước.

Ý nghĩa ấy càng được nhân lên trong bối cảnh đất nước thực hiện “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố. Việc sáp nhập không chỉ mở rộng địa giới hành chính, mà còn đặt ra yêu cầu kết nối những cộng đồng vốn có lịch sử, tập quán, nếp sống và đặc điểm văn hóa khác nhau. Nếu chỉ hoàn thành việc sắp xếp về mặt tổ chức mà chưa tạo dựng được sự đồng thuận trong Nhân dân, chưa khơi dậy được tinh thần gắn bó và trách nhiệm chung, thì sự kết nối cộng đồng khó có thể bền vững. Trong bối cảnh đó, văn hóa chính là một trong những cầu nối quan trọng. Tôn trọng sự khác biệt, trân trọng phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, đồng thời tìm kiếm, phát huy những giá trị chung để hình thành bản sắc cộng đồng mới là cách tạo dựng sự gắn kết tự nhiên và bền chặt.

Cũng từ đây, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam mang thêm ý nghĩa thiết thực, đó là biến những giá trị văn hóa thành chất liệu kết nối cộng đồng, để mỗi người dân không chỉ tự hào về truyền thống dân tộc mà còn ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống ấy ngay nơi mình sinh sống.

Đoàn kết để gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa

Trong đời sống hiện đại, những biến đổi về kinh tế, xã hội, công nghệ và phương thức giao tiếp đang tác động mạnh mẽ đến các mối quan hệ cộng đồng. Nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, khác biệt về điều kiện sống và khoảng cách giữa các thế hệ có thể khiến những mối liên hệ truyền thống trở nên lỏng lẻo. Không gian mạng mở rộng cơ hội kết nối nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, định kiến, thái độ cực đoan và những biểu hiện ứng xử thiếu chuẩn mực, lệch lạc về văn hóa. Do đó, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc chính là giữ gìn những chuẩn mực ứng xử, đạo lý và tình cảm đã làm nên cốt cách người Việt.

Văn hóa là cội nguồn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết - đoàn kết là biểu hiện cao đẹp của văn hóa Việt Nam. (Ảnh minh họa: Vân Anh)

Điều đó đòi hỏi phải đưa nếp sống văn hóa và tinh thần đoàn kết hiện diện thực chất hơn trong đời sống cộng đồng. Đoàn kết vừa giúp cộng đồng vượt qua khó khăn, vừa tạo nên nguồn lực quan trọng cho phát triển. Một địa phương có sự đồng thuận cao, người dân tin tưởng, chia sẻ và cùng tham gia giải quyết các vấn đề chung sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để triển khai các chủ trương, chính sách, huy động nguồn lực xã hội và xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Trên tinh thần đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với việc bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, thực hiện thực chất dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Những phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cần được đánh giá bằng chất lượng sống của người dân, bằng sự an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Trong tiến trình đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có vai trò quan trọng trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, phát huy dân chủ, củng cố đồng thuận xã hội và kết nối những sáng kiến từ cơ sở. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cần tiếp tục được đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng thiết thực, gần dân, để người dân thực sự là chủ thể, là người tham gia và thụ hưởng các giá trị của Ngày hội.

Mới đây, phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Thia, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, đoàn kết và văn hóa là hai mặt gắn bó mật thiết, tạo nên sức mạnh của dân tộc. Văn hóa là cội nguồn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết; đoàn kết là biểu hiện cao đẹp của văn hóa Việt Nam. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, một dân tộc biết gìn giữ hồn cốt văn hóa sẽ có nền tảng vững chắc để củng cố sự gắn bó, đồng lòng; một cộng đồng đoàn kết sẽ góp phần gìn giữ, phát huy và làm cho các giá trị văn hóa mãi trường tồn.

Khi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được đặt trong không gian của Ngày Văn hóa Việt Nam, những hoạt động giao lưu văn nghệ, giới thiệu di sản, phong tục, ẩm thực, nghề truyền thống hay tôn vinh những giá trị tốt đẹp của cộng đồng sẽ không chỉ tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc và tình cảm gắn bó giữa các thế hệ.

Lần đầu tiên kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa, nhắc nhở mỗi người về mối quan hệ không thể tách rời giữa văn hóa và đoàn kết. Gìn giữ văn hóa là gìn giữ cội nguồn, bản sắc và những giá trị chung; củng cố đoàn kết là tạo môi trường để những giá trị ấy tiếp tục được nuôi dưỡng, lan tỏa và trao truyền qua các thế hệ. Do đó, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc không thể tách rời việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là nền tảng để hun đúc sức mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Ba Đình, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình và đạo lý đã gắn bó các thế hệ, tạo nên sức mạnh cộng đồng. Gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để bồi đắp những giá trị ấy, để văn hóa củng cố đoàn kết, đoàn kết tạo sức mạnh xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp.