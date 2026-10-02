'Trại buôn người' vượt 200 tỷ đồng

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, bộ phim Trại buôn người của Toni Dương Bảo Anh vượt mốc 200 tỷ đồng vào chiều 2/10. Phim đạt tới con số này chỉ sau một tuần chiếu. Những ngày qua, phim hốt tiền ngoài rạp và luôn duy trì sức nóng, độ bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Phim hiện duy trì lượng suất chiếu trên 5.200 mỗi ngày. Lượng vé bán ra và tỷ lệ lấp đầy rạp cũng ở mức cao.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Khánh Dương, Founder Box Office Vietnam dự đoán phim Trại buôn người khả năng cao sẽ cán mốc 300 tỷ đồng sau khi rời rạp.

Bộ phim của Toni Dương Bảo Anh vượt mốc 200 tỷ đồng. Ảnh: NSX.

Thành tích của phim nằm ngoài dự đoán trước đó của giới quan sát lẫn khán giả. Bởi chất lượng dự án nhận nhiều ý kiến trái chiều kể từ khi ra rạp. Trên mạng xã hội, những khán giả ra rạp phân luồng khen - chê dữ dội. Bên cạnh những lời khen cho mức độ đầu tư, bối cảnh, quy mô và chủ đề của phim, không ít nhận xét phản hồi tiêu cực về kịch bản, khả năng diễn xuất từ dàn cast.

Câu chuyện của Trại buôn người khá ôm đồm, dễ đoán. Số lượng diễn viên đông nhưng hầu hết thiếu đất diễn, chưa được cung cấp đủ không gian để phát triển về mặt tâm lý. Cách xây dựng nhân vật và xử lý xung đột cũng khá quen thuộc, có lúc khiến Trại buôn người mang dáng dấp của một web-drama.

Nam chính của Steven Nguyễn, dù được đặt ở vị trí trung tâm, cũng còn mờ nhạt. Ngoài một số cảnh đánh đấm, nhân vật chưa kịp để ấn tượng đặc biệt nào suốt 135 phút thời lượng.

Theo giới quan sát, thành công phòng vé của phim một phần không nhỏ đến từ khâu truyền thông hiệu quả. Các chiến dịch quảng bá bài bản giúp phim giữ được độ nhận diện và thảo luận trên mạng xã hội. Phim tạo được yếu tố truyền miệng, khiến nhiều khán giả trung lập tò mò mua vé thưởng thức.

Trại buôn người xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một thanh niên miền Tây tìm cách giải cứu em gái sau khi cô bị đưa vào một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Để cứu em, Ny chủ động xâm nhập khu trại, từ đó bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn giữa hàng trăm nạn nhân đang bị giam giữ và ép thực hiện các hành vi lừa đảo.