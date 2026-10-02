'Đại gia ngầm' Khánh My tái xuất màn ảnh: Từ nữ hoàng bất động sản U40 đến vai diễn bầm dập trong 'Trại Buôn Người'

Khánh My (sinh năm 1991, quê Kiên Giang) từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM trước khi bước chân vào nghệ thuật. Sở hữu chiều cao 1,71m cùng vóc dáng quyến rũ, cô từng đoạt giải Vàng Ngôi sao người mẫu 2011, Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2016 và ghi dấu ấn qua các bộ phim như Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Trót yêu...

Khánh My sở hữu nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 35. Nguồn: Facebook.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Khánh My bất ngờ ở ẩn suốt 8 năm để tập trung kinh doanh bất động sản và tài chính. Ở tuổi U40, cô được biết đến là một "đại gia ngầm" kín tiếng của Vbiz khi sở hữu tòa nhà 7 tầng mang tên mình gồm 40 căn hộ dịch vụ cao cấp ngay trung tâm TP.HCM, cùng nhiều bất động sản, xe sang và hàng hiệu giá trị. Về đời tư, cô tận hưởng cuộc sống tự do tài chính, ăn chay, thiền định và độc thân.

Khánh My hoạt động nghệ thuật trở lại sau 8 năm. Ảnh: Dân trí

Trở lại màn ảnh với Trại Buôn Người, Khánh My lột xác hoàn toàn qua vai Diễm My — một nạn nhân lừa đảo trải qua nhiều phân cảnh rượt đuổi, hành động và giằng xé tâm lý. Đáng chú ý, phân đoạn thân mật nghẹt thở giữa cô và Quách Ngọc Ngoan xuất hiện vỏn vẹn vài giây trên màn ảnh nhưng hậu trường ghi hình lại vô cùng gian nan do không gian chật hẹp và đông người.

Tạo hình lột xác của Khánh My qua vai diễn Diễm My

Khánh My và bạn diễn Quách Ngọc Ngoan.

Chia sẻ về lần trở lại này, Khánh My cho biết thời gian dài tạm ngưng nghệ thuật giúp cô thay đổi tư duy làm nghề. Nếu trước đây cô từng coi trọng vị trí vai chính hay mức cát-xê, thì hiện tại cô sẵn sàng nhận vai phụ, không đặt nặng thù lao mà chỉ tập trung làm nghề chân chính và cống hiến những giá trị có ích cho công chúng.