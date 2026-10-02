Phim 'Kẻ ám sát' hủy toàn bộ sự kiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan

Mới đây, Hive Media Corp. - đơn vị sản xuất phim “Kẻ ám sát” - thông báo hủy toàn bộ các sự kiện đã được lên lịch tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31.

Theo thông báo từ nhà sản xuất, đoàn phim sẽ không tham dự Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan và chương trình giao lưu tại sân khấu ngoài trời dự kiến diễn ra vào ngày 7/10. Quyết định được đưa ra sau khi đơn vị sản xuất cân nhắc tình hình hiện tại và đặt yếu tố an toàn của khán giả, khách mời lên hàng đầu. Hive Media Corp. gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã chờ đợi các sự kiện của bộ phim, đồng thời mong nhận được sự thông cảm trước quyết định này.

Nguyên văn thông báo được chia sẻ:

" Xin chào, chúng tôi là Hive Media Corp., đơn vị sản xuất bộ phim 'Kẻ ám sát'. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và đặt sự an toàn của khán giả cũng như những người tham dự lên hàng đầu, chúng tôi đã quyết định không tham gia Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan và sự kiện giao lưu tại sân khấu ngoài trời dự kiến diễn ra vào ngày 7/10. Sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình hiện tại xoay quanh bộ phim, chúng tôi đưa ra quyết định này nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và để sự kiện có thể diễn ra thuận lợi. Chúng tôi chân thành xin lỗi những khán giả đã mong đợi các sự kiện này, đồng thời trân trọng cảm ơn sự thông cảm của mọi người."

Trước đó, chương trình giao lưu tại sân khấu ngoài trời của 'Kẻ ám sát' dự kiến có sự tham gia của đạo diễn Hur Jin Ho cùng các diễn viên Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho. Đây được xem là một trong những hoạt động đáng chú ý của tác phẩm tại Liên hoan phim quốc tế Busan năm nay.

Phim 'Kẻ ám sát' xoay quanh quá trình điều tra bí ẩn và những thế lực đứng phía sau vụ ám sát gây chấn động Hàn Quốc vào năm 1974. Phim chính thức ra mắt khán giả từ ngày 23/9.

Sau khi phát hành, tác phẩm vướng tranh cãi liên quan đến cáo buộc bóp méo lịch sử ở một số tình tiết trong nội dung. Những tranh luận này tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng trong thời gian qua.

Dàn diễn viên 'Kẻ ám sát' gồm Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho.

Trong bối cảnh đó, sự kiện 'Actors House' của Lee Min Ho tại Liên hoan phim quốc tế Busan, vốn được lên lịch vào ngày 7/10, cũng đã bị hủy. Như vậy, toàn bộ các hoạt động chính thức có liên quan đến phim 'Kẻ ám sát' tại Liên hoan phim quốc tế Busan đều không còn được tổ chức.

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 dự kiến khai mạc vào ngày 6/10 và kéo dài 10 ngày, đến ngày 15/10. Việc 'Kẻ ám sát' hủy toàn bộ lịch trình diễn ra trong thời điểm bộ phim đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng sau khi phát hành.