Steven Nguyễn chính thức vượt mặt Huỳnh Lập

Bảng xếp hạng doanh thu phim điện ảnh Việt năm 2026 tiếp tục có sự biến động. Sau một tuần chính thức khởi chiếu, Trại Buôn Người do Steven Nguyễn đóng chính đã vượt mốc 208 tỷ đồng tính đến 19 giờ tối ngày 2/10. Kết quả này giúp tác phẩm chính thức vượt qua thành tích hơn 207 tỷ đồng của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu do Huỳnh Lập đạo diễn. Hiện tại, dẫn đầu danh sách doanh thu phim Việt năm 2026 là Thỏ Ơi! của Trấn Thành với hơn 449 tỷ đồng.

Trại Buôn Người là phim hành động - giật gân của đạo diễn Dương Bảo Anh, xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một chàng trai lên đường tìm em gái Út Đẹt sau khi cô rơi vào bẫy "việc nhẹ, lương cao". Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu em, Ny cùng người bạn bị bắt và đưa vào một khu trại lừa đảo xuyên biên giới. Tại đây, họ bị tước danh tính, ép làm việc và phải tìm cách sống sót, đồng thời phối hợp với những nạn nhân khác để lên kế hoạch trốn thoát.

Trại Buôn Người do Steven Nguyễn đóng chính đã vượt mốc 208 tỷ đồng tính đến tối ngày 2/10.

Điểm sáng của Trại Buôn Người nằm ở phần hành động và quy mô dàn dựng. Phim huy động khoảng 700 diễn viên quần chúng để tái hiện khu trại đông đúc, khép kín, tạo cảm giác ngột ngạt cho câu chuyện. Các cảnh đánh đấm được thực hiện theo hướng trực diện, chú trọng cảm giác va chạm thay vì phô diễn võ thuật. Nhân vật Ny cũng không được xây dựng như một người hùng bất khả chiến bại mà liên tục bị thương, kiệt sức và phải tìm cách xoay xở trước lực lượng đông hơn.

Tuy vậy, phim vẫn có một số hạn chế ở kịch bản. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều ý kiến cho rằng việc đưa quá nhiều nhân vật và tuyến truyện vào thời lượng 135 phút khiến một số vai phụ chưa được phát triển đầy đủ, trong khi tâm lý của Ny cũng chưa được đào sâu. Một số tình huống được xử lý nhanh, khiến mạch truyện đôi lúc thiếu thuyết phục, các phân cảnh hồi tưởng xuất hiện dày cũng có thể làm gián đoạn nhịp hành động. Một số ý tưởng và cách triển khai bị nhận xét chưa mới, trong khi kỹ xảo chưa đồng đều.

Điểm sáng của Trại Buôn Người nằm ở phần hành động và quy mô dàn dựng.

Dù vậy, Trại Buôn Người vẫn đang bứt phá tại phòng vé, liên tục dẫn đầu doanh thu trong ngày, có nhiều suất chiếu và tình trạng kín rạp, cháy vé. Với đà tăng trưởng hiện tại, tác phẩm của Steven Nguyễn vẫn còn khả năng tiếp tục nâng doanh thu trong những ngày tới.