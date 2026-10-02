Trấn Thành và Hari Won tung 'siêu phẩm'

Mới đây, Trấn Thành đăng tải hình ảnh bên Hari Won kèm dòng trạng thái hài hước: “Hai nhan sắc này sắp tung siêu phẩm photo nha! Cả nhà đợi chút dùm Hai!”. Động thái của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhất là khi trước đó Hari Won từng chia sẻ về khoảng thời gian hai vợ chồng tạm thời không ở cạnh nhau vì lịch trình công việc của ông xã.

Trấn Thành và Hari Won sau buổi tổ chức Wrap Party khép lại hành trình quay phim EM.

Trong một chia sẻ gần đây, Hari Won từng tiết lộ Trấn Thành từng có lịch trình đi tỉnh quay phim khiến hai vợ chồng không thể gặp nhau trong vài ngày. Dù bận rộn với công việc, nam nghệ sĩ vẫn dành thời gian nhắn tin hỏi thăm vợ. Hari Won hài hước cho biết cô rất vui khi được trò chuyện với chồng, thậm chí gần như không ngủ được vì chờ tin nhắn từ Trấn Thành.

Trước đó không lâu, Hari Won cũng trực tiếp xuất hiện tại phim trường EM! để thăm ông xã. Trấn Thành hào hứng giới thiệu: “‘Em’ đến thăm đoàn phim EM!. Hẹn cả nhà mùng 1 Tết năm nay nha!”. Sau đó, nam đạo diễn đưa vợ tham quan hậu trường, nơi được đầu tư thành một căn nhà khang trang phục vụ quá trình ghi hình. Hari Won liên tục xuýt xoa trước không gian này.

Hari Won lên phim trường thăm Trấn Thành.

Về sự nghiệp, Trấn Thành hiện dành nhiều thời gian cho điện ảnh với vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất. Sau Bố Già đạt khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ đạt khoảng 475 tỷ đồng, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng và Bộ Tứ Báo Thủ đạt khoảng 332 tỷ đồng, nam nghệ sĩ tiếp tục thực hiện Thỏ Ơi!!, tác phẩm đạt khoảng 450 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Trong năm 2026, Trấn Thành tiếp tục chuẩn bị cho EM!, dự án điện ảnh dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Đây là bộ phim tiếp theo nằm trong kế hoạch duy trì nhịp làm phim Tết của nam đạo diễn.

Trấn Thành tiếp tục chuẩn bị cho dự án EM!.

Trong khi đó, Hari Won hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Cô từng góp mặt trong các phim Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, Bệnh Viện Ma, 49 Ngày 2 và Cua Lại Vợ Bầu. Đặc biệt, Hari Won từng đóng cặp với Trấn Thành trong Bệnh Viện Ma, sau đó tiếp tục xuất hiện trong Cua Lại Vợ Bầu.

Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào tháng 12/2016. Sau gần 10 năm về chung nhà, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Hiện Trấn Thành đang tập trung cho EM!, trong khi người hâm mộ chờ đợi ngày bộ phim ra mắt cũng như những dự án mới của nam nghệ sĩ trong thời gian tới.