Hé lộ nguyên nhân cái chết của con gái 13 tuổi nhà cặp diễn viên - đạo diễn đình đám

Trong 24 giờ qua, dư luận Mỹ không khỏi đau buồn trước thông tin cô bé Fiona, 13 tuổi, con gái của cặp diễn viên - đạo diễn nổi tiếng Chad Lowe và Kim Painter, đã qua đời. Thời điểm đầu, gia đình quyết định không công bố nguyên nhân khiến cô bé tử vong.

Đến sáng 2/10, truyền thông Mỹ mới đưa tin nguyên nhân cái chết của Fiona là tự tử. Con gái của Chad Lowe và Kim Painter trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào ngày 29/9 (giờ địa phương), để lại nỗi đau lớn cho gia đình và những người thân yêu.

Trước đó, trong bài viết tưởng niệm Fiona, gia đình cũng chủ động chia sẻ thông tin về Đường dây nóng hỗ trợ Khủng hoảng và Tự tử 988.

Truyền thông Mỹ vừa công bố nguyên nhân tử vong của con gái 13 tuổi nhà tài tử Chad Lowe. Ảnh: People.

Sự ra đi của Fiona đồng thời được nhà trường nơi cô bé theo học thông báo tới phụ huynh qua thư điện tử. Hiệu trưởng cho biết trường sẽ bố trí các chuyên gia tư vấn tâm lý để kịp thời hỗ trợ về cảm xúc cho những học sinh hoặc nhân viên đang trải qua khó khăn trong cuộc sống.

Trước đó vào sáng 1/10, nam diễn viên Chad Lowe đau lòng báo tin Fiona - con gái thứ 2 của anh - đã qua đời ở tuổi 13. Cô bé trút hơi thở cuối cùng vào ngày 29/9. “Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự ra đi của Fiona. Fiona là một cô con gái đáng yêu, thông minh, sáng tạo và rất yêu thích khiêu vũ. Con bé thực sự là ánh sáng của cuộc đời chúng tôi. Sự ra đi của Fiona là mất mát quá lớn đối với toàn thể gia đình. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này”, Chad Lowe đau xót bày tỏ.

Ban đầu, Chad Lowe cùng vợ là đạo diễn kiêm nhà sản xuất Kim Painter không công bố nguyên nhân khiến con gái qua đời, đồng thời cũng không tiết lộ thời điểm gia đình tổ chức tang lễ cho Fiona. Trước khi tin buồn được chia sẻ, lần gần nhất Chad Lowe nhắc công khai về cô con gái thứ hai là vào tháng 11/2025. Khi ấy, nam diễn viên đăng lời chúc mừng Fiona bước sang tuổi 12, kèm hình ảnh cô bé nở nụ cười rạng rỡ và đi đôi bốt cao bồi.

Gia đình Lowe được biết đến là đã trải qua không ít mất mát trong những năm gần đây. Hồi tháng 2/2025, Chad Lowe từng đăng tải hình ảnh các con gái ghé thăm căn nhà cũ của gia đình, nơi đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ cháy Palisades.

Chad Lowe được khán giả biết đến rộng rãi qua vai một chàng trai trẻ sống chung với HIV trong bộ phim Life Goes On. Vai diễn này đã giúp nam diễn viên giành tượng vàng danh giá tại lễ trao giải Emmy. Trong sự nghiệp, anh còn tham gia nhiều series truyền hình nổi tiếng khác như 9-1-1: Lone Star, Supergirl, Pretty Little Liars và ER.

Chad Lowe đã xây dựng sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ ở Hollywood. Ảnh: Collinruggnews.

Năm 2010, Chad Lowe kết hôn với Kim Painter. Sau đó, cả hai cùng vun đắp tổ ấm và có 3 cô con gái. Fiona là con gái thứ hai của cặp đôi. Chị gái của cô bé là Mabel Painter Lowe, năm nay 17 tuổi, trong khi em út Nixie Barbara Lowe vừa tròn 10 tuổi. Sự ra đi đột ngột khi tuổi đời còn quá trẻ của Fiona đã để lại nỗi đau và niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, bạn bè cũng như những người biết đến cô bé.