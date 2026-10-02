'Ngọc nữ màn ảnh thế hệ mới' Ngọc Xuân quyết 'xuống tóc' vì muốn giống thần tượng Anne Hathaway

Nhà sản xuất Tường Vi, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cùng dàn diễn viên từ hai miền Nam - Bắc gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Huy Tít, Lãnh Thanh, Đức Anh, Gonzo, Anh Tú Wilson, Oanh Kiều, Hồng Ma đã có màn ra mắt giới thiệu bộ phim Bò sữa bay.

Câu chuyện phim diễn ra vào những năm 1990, tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu, nơi đang nghiên cứu loại sữa công thức lạ với khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa có tiềm năng đem về khoản tiền hậu hĩnh cho nông trường. Để thoát nghèo, một nhóm công nhân gồm Trâu (Nguyễn Hùng) và 3 anh em ruột quyết định đánh cắp công thức sữa.

Trong hành trình ấy, Trâu nảy sinh cảm tình đặc biệt với người tạo nên công thức sữa là San (Ngọc Xuân đóng) cũng là con gái của giám đốc nông trường. Sự khác biệt về địa vị xã hội cùng toan tính riêng đã khiến cho các nhân vật đưa ra những quyết định khiến cuộc đời họ có ngã rẽ bất ngờ.

Từng in sâu ấn tượng "nàng thơ" với vẻ đẹp ngọt ngào, mái tóc dài thướt tha trong Ngày xưa có một chuyện tình, Làm giàu với ma 2, Ngọc Xuân trở nên mới lạ trong Bò sữa bay, hiện diện với mái tóc tém cá tính. Nữ diễn viên mất khá nhiều thời gian mới nhận được cái gật đầu cho tạo hình này.

Theo Ngọc Xuân lý giải, nhân vật San trong phim từng được cử đi du học ở Cu Ba, làm công việc nghiên cứu, cần có sự cá tính khác với các cô gái trẻ ở Mộc Châu thời đó. Vì vậy, cô nghĩ đến mái tóc ngắn. Đây cũng là cơ hội để cô được cắt mái tóc ngắn giống thần tượng Anne Hathaway trong 'bom tấn' Interstellar như cô ao ước từ lâu.

Nghe Ngọc Xuân thổ lộ về ý tưởng này, nhà sản xuất Tường Vi lập tức ủng hộ. Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt không đồng ý, bởi trong hình dung của anh, nhân vật San gắn với mái tóc dài. Nhiều lần thử các bộ tóc giả, Ngọc Xuân mới thuyết phục được đạo diễn.

“Với tôi, đây không phải sự hy sinh gì đâu. Tôi thích lắm. Cảm giác đã nhất của người diễn viên là thấy mình trở nên khác khi nhìn vào gương”, Ngọc Xuân tâm sự.

Sau khi phim ngắn Đàn cá gỗ tạo được tiếng vang nhất định, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt nhận được khá nhiều lời mời làm phim dài đầu tay. Qua nhiều đắn đo, anh lựa chọn làm dự án có ý nghĩa với bản thân và quê hương, kể câu chuyện hướng về mảnh đất Mộc Châu, nơi anh sinh ra và lớn lên.