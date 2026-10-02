Pháo vào top 5 Miss Universe Vietnam 2026

Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối 2/10 tại Hải Phòng. 30 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố chính thức bước vào cuộc đua tranh giành vương miện hoa hậu, á hậu.

Khoảng 19h30, đêm thi chính thức diễn ra với màn đồng diễn của top 30 người đẹp. Ông Nawat Itsaragrisil góp mặt trên hàng ghế đầu. Sân khấu của Miss Universe Vietnam 2026 dàn dựng đơn giản, sơ sài. Trên nền nhạc sôi động, 30 thí sinh diện đầm hồng, trình diễn và hô tên trên sân khấu.

Sau đó, ban tổ chức trao các giải thưởng phụ đầu tiên. Người đẹp thể thao thuộc về Phạm Thị Minh Huệ. Trịnh Mỹ Anh nhận giải Người đẹp trang phục áo dài. Người đẹp có gương mặt khả ái gọi tên Emma Lê. Trong khi đó, Bùi Thị Mai Hương được trao giải Người đẹp truyền thông. Người đẹp thời trang là MLee. Giải thưởng Người đẹp tài năng dành đến cho Nguyễn Diệu Huyền (Pháo).

Pháo lọt top 20 Miss Universe Vietnam 2026.

Top 20 Miss Universe Vietnam 2026 sau đó được công bố gồm Phạm Phương Thảo; Nguyễn Lê Phương Linh; Nguyễn Thị Thiếu Ngân; Trịnh Thị Huệ; MLee; Nguyễn Thị Hảo; Nguyễn Quỳnh Anh; Trịnh Mỹ Anh; Nguyễn Diệu Huyền; Emma Lê, Bùi Thị Mai Hương, Bùi Thị Hạnh, Trịnh Thị Hồng Đăng; H Duyên Bkrông…

Đây đều là những gương mặt được dự đoán tiến sâu trong đêm chung kết cuộc thi.

Top 20 bước vào phần thi trình diễn áo tắm. Dàn thí sinh diện bikini tông màu cam - xanh nổi bật. Những thí sinh đã có kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp trước đó trình diễn chuyên nghiệp, không mắc lỗi.

Sự xuất hiện của rapper Pháo gây chú ý. Cô sở hữu chiều cao 1,68 m, số đo ba vòng: 80-58-90 cm, trình diễn tự tin, biết tạo điểm nhấn nhưng còn thiếu sự uyển chuyển.

Sau đó, top 11 được MC xướng tên gồm Trịnh Thị Hồng Đăng; H'Duyen Bkrong; Nguyễn Diệu Huyền; Nguyễn Thị Thảo; Bùi Thị Mai Hương; MLee, Nguyễn Quỳnh Anh; Trịnh Mỹ Anh...

Bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội, các người đẹp ưu tiên diện đầm xuyên thấu, đính tua rua hoặc lông vũ, kết hợp phụ kiện. Người đẹp trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất được trao cho Pháo. Với giải thưởng này, cô là thí sinh đầu tiên lọt vào top 5 cuộc thi. Bốn cô gái tiếp theo gồm Trịnh Mỹ Anh; Hồng Đăng; Nguyễn Quỳnh Anh và Emma Lê.

Người đẹp giành vương miện Miss Universe Vietnam 2026 được cho là sẽ có cơ hội góp mặt tại Miss Universe lần thứ 75, diễn ra ở Puerto Rico vào tháng 11.

Trước đó, vào cuối tháng 9, tổ chức Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ thông báo thí sinh 6 quốc gia - Indonesia, Singapore, Lào, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan - không đủ điều kiện tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75.

Cụ thể, JKN Universe LLC (đơn vị vận hành và nhượng quyền thương mại của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ) khẳng định Miss Universe Eastern Pte. Ltd. (hay còn gọi là MU East do Nawat Itsaragrisil điều hành) không được phép cấp phép hoặc quyền vận hành thương hiệu Miss Universe. Do đó, hợp đồng đã ký giữa MU East và Miss Universe của 6 quốc gia không hợp lệ.

Sau đó, Nawat Itsaragrisil lên tiếng phản bác. Ông khẳng định các hợp đồng là hợp lệ, đồng nghĩa, 6 thí sinh đến từ Thái Lan, Lào, Việt Nam… vẫn được tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75.

Trong bối cảnh đó, BTC Miss Universe Vietnam cho biết: "Các vấn đề liên quan đến quyền hạn, thỏa thuận hoặc quan hệ giữa các tổ chức và chủ thể ở cấp độ quốc tế thuộc phạm vi làm việc của các bên liên quan, đồng thời nằm ngoài phạm vi quyết định của BTC Miss Universe Vietnam 2026. BTC tôn trọng quá trình trao đổi và xử lý giữa các bên có liên quan. Những vấn đề này không làm thay đổi mục tiêu và định hướng của cuộc thi tại Việt Nam".