Milan phóng khoáng trong tuần lễ thời trang
Từ áo khoét sâu, quần may đo dáng rộng đến sắc hồng ngọt ngào, đường phố Milan trong mùa mốt Xuân/Hè 2027 tìm cách cân bằng giữa vẻ gợi cảm, chỉn chu và tinh thần phóng khoáng.
Cổ áo khoét sâu là một xu hướng đáng chú ý. Sự gợi cảm xuất hiện ngay từ phần trên. Nhiều khách mời đến các show với áo mở rộng, để lộ phần ngực và thân trên. Một số thiết kế trông giống sơ mi nhưng không có hàng khuy, trong khi một số kiểu áo khác sở hữu đường khoét sâu trước ngực, kéo xuống tới bụng.
Sắc hồng kẹo ngọt (bubblegum-pink) tiếp tục xuất hiện trên đường phố Milan, đặc biệt là những gam hồng nhạt. Màu hồng nhạt được ghi nhận là một trong những lựa chọn nổi bật của khách mời mùa này, bên cạnh tím hoàng gia hay đỏ anh đào. British Vogue cũng xếp bubble-gum pink vào nhóm màu đáng chú ý của năm 2026. Sắc hồng này được các nhà mốt kết hợp với chất liệu bóng, phom dáng sắc nét, tạo sự tương phản giữa vẻ ngọt ngào và cấu trúc mạnh.
Trang phục may đo dáng rộng cũng phủ kín đường phố Milan dịp này. Quần rộng, mềm và hơi mất phom xuất hiện khắp nơi. Nhiều tín đồ thời trang phối chúng với sơ mi bỏ khuy, tạo tổng thể có phần xuề xòa nhưng vẫn có chủ đích. Một số khách mời sử dụng thắt lưng để giữ lại vẻ chỉn chu. Cách xử lý này tạo sự cân bằng giữa trang phục may đo và tinh thần phóng khoáng.
Cổ áo phá cách cũng trở thành nơi các tín đồ thời trang thử nghiệm. Những chiếc cổ được biến tấu với bèo nhún, nếp gấp hay choker. Khi không sử dụng những chi tiết này, một chiếc sơ mi mặc ngược cũng có thể trở thành cách tạo kiểu. Loạt lựa chọn này giúp trang phục cơ bản trở nên khác biệt mà không cần thay đổi toàn bộ phom dáng. Cách xử lý cổ áo cũng phù hợp với xu hướng chung của Milan. Đó là lấy những món đồ quen thuộc và mặc chúng theo hướng lệch khỏi tiêu chuẩn thông thường.
Nếu cổ áo là một trong những điểm tập trung của trang phục, trang sức cũng được sử dụng để thu hút sự quan tâm. Những món trang sức cỡ lớn, vòng cổ nổi bật và thiết kế có hình khối mạnh giúp phá vỡ những bộ trang phục vốn đơn giản. Vogue từng ghi nhận trang sức mang tính tối đa hóa là một trong những điểm đáng chú ý tại Milan ở những mùa thời trang trước. Đến mùa Xuân/Hè 2027, tinh thần này tiếp tục hiện diện trong cách khách mời sử dụng phụ kiện. Thay vì để trang sức chỉ đóng vai trò hoàn thiện bộ đồ, họ biến nó thành một phần quan trọng của tổng thể.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/milan-phong-khoang-trong-tuan-le-thoi-trang-post1687072.html