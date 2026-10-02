Milan phóng khoáng trong tuần lễ thời trang

Tuần lễ thời trang Milan Xuân/Hè 2027 diễn ra trong không khí đặc biệt sôi động với loạt show của Prada, Gucci, Jil Sander, Marni, Diesel và Moschino. Bên cạnh các bộ sưu tập trên sàn diễn, phong cách của khách mời tiếp tục thu hút sự chú ý, trở thành nguồn tham khảo quan trọng cho mùa mốt sắp tới. Nếu các mùa trước đề cao sự hoàn hảo trong phom dáng, Milan năm nay có phần thoải mái hơn, theo The New York Times.

Những chiếc sơ mi được mở rộng cổ, quần may đo trở nên rộng rãi, trong khi màu sắc, trang sức và giày dép tạo điểm nhấn cho tổng thể. Một tinh thần xuyên suốt là “undone” - cố tình tạo cảm giác chưa hoàn thiện. Ranh giới giữa vẻ phóng khoáng và cẩu thả ngày càng trở nên mong manh, nhưng chính điều đó tạo nên nét đặc trưng của phong cách Milan mùa này

Cổ áo khoét sâu là một xu hướng đáng chú ý. Sự gợi cảm xuất hiện ngay từ phần trên. Nhiều khách mời đến các show với áo mở rộng, để lộ phần ngực và thân trên. Một số thiết kế trông giống sơ mi nhưng không có hàng khuy, trong khi một số kiểu áo khác sở hữu đường khoét sâu trước ngực, kéo xuống tới bụng.

Blazer cũng được mặc theo cách táo bạo. Một số phụ nữ không mặc bất kỳ lớp áo nào bên dưới, biến trang phục vốn gắn với vẻ nghiêm túc thành lựa chọn gợi cảm hơn. Cách mặc này phù hợp với tinh thần “undone” của mùa mốt. Trên sàn diễn, Jil Sander cũng khai thác cảm giác này khi để những lớp áo trượt khỏi vai người mẫu.

Sắc hồng kẹo ngọt (bubblegum-pink) tiếp tục xuất hiện trên đường phố Milan, đặc biệt là những gam hồng nhạt. Màu hồng nhạt được ghi nhận là một trong những lựa chọn nổi bật của khách mời mùa này, bên cạnh tím hoàng gia hay đỏ anh đào. British Vogue cũng xếp bubble-gum pink vào nhóm màu đáng chú ý của năm 2026. Sắc hồng này được các nhà mốt kết hợp với chất liệu bóng, phom dáng sắc nét, tạo sự tương phản giữa vẻ ngọt ngào và cấu trúc mạnh.

Prada từng sử dụng màu này trên sơ mi được cố tình vò nhăn, đặt dưới các lớp trang phục may đo. Tại Milan, màu hồng không nhất thiết xuất hiện dưới dạng một bộ trang phục hoàn chỉnh. Khách mời có thể sử dụng một món phụ kiện hồng để tạo điểm nhấn trên nền màu trung tính.

Trang phục may đo dáng rộng cũng phủ kín đường phố Milan dịp này. Quần rộng, mềm và hơi mất phom xuất hiện khắp nơi. Nhiều tín đồ thời trang phối chúng với sơ mi bỏ khuy, tạo tổng thể có phần xuề xòa nhưng vẫn có chủ đích. Một số khách mời sử dụng thắt lưng để giữ lại vẻ chỉn chu. Cách xử lý này tạo sự cân bằng giữa trang phục may đo và tinh thần phóng khoáng.

Cổ áo phá cách cũng trở thành nơi các tín đồ thời trang thử nghiệm. Những chiếc cổ được biến tấu với bèo nhún, nếp gấp hay choker. Khi không sử dụng những chi tiết này, một chiếc sơ mi mặc ngược cũng có thể trở thành cách tạo kiểu. Loạt lựa chọn này giúp trang phục cơ bản trở nên khác biệt mà không cần thay đổi toàn bộ phom dáng. Cách xử lý cổ áo cũng phù hợp với xu hướng chung của Milan. Đó là lấy những món đồ quen thuộc và mặc chúng theo hướng lệch khỏi tiêu chuẩn thông thường.

Nếu cổ áo là một trong những điểm tập trung của trang phục, trang sức cũng được sử dụng để thu hút ​​sự quan tâm. Những món trang sức cỡ lớn, vòng cổ nổi bật và thiết kế có hình khối mạnh giúp phá vỡ những bộ trang phục vốn đơn giản. Vogue từng ghi nhận trang sức mang tính tối đa hóa là một trong những điểm đáng chú ý tại Milan ở những mùa thời trang trước. Đến mùa Xuân/Hè 2027, tinh thần này tiếp tục hiện diện trong cách khách mời sử dụng phụ kiện. Thay vì để trang sức chỉ đóng vai trò hoàn thiện bộ đồ, họ biến nó thành một phần quan trọng của tổng thể.

Những lựa chọn khác nhau này cho thấy thời trang Milan mùa Xuân/Hè 2027 không đi theo một công thức duy nhất. Sự gợi cảm có thể đến từ một chiếc áo mở rộng cổ. Vẻ thanh lịch nằm ở một chiếc quần may đo dáng rộng. Gam hồng hay trang sức bản lớn cũng có thể thay đổi hoàn toàn tổng thể. Điểm chung nằm ở cách các tín đồ thời trang biến những món đồ quen thuộc thành lựa chọn cá tính hơn.

Linh Vũ