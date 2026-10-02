6 phim Hoa ngữ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Douban

Thị trường phim truyền hình Hoa ngữ ghi nhận sự góp mặt của nhiều tác phẩm khai thác những đề tài khác nhau, từ phá án, đấu trí gia tộc đến tình yêu và hành trình trưởng thành. Thâm Uyên Vô Gian, Lan Hương Như Cố, Đầu Xuân Tươi Sáng, Nhất Âu Xuân, Hoa Khai Cẩm Tú và Trọng Khí là sáu cái tên đáng chú ý trong danh sách này, mỗi phim mang đến một câu chuyện riêng về số phận, lựa chọn và những xung đột của nhân vật.

1. Thâm Uyên Vô Gian

Thâm Uyên Vô Gian thuộc thể loại hình sự, trinh thám, do Lưu Hải Ba đạo diễn, với sự tham gia của Nhậm Gia Luân, Tần Tuấn Kiệt, Vương Nghiễn Huy và Điền Tiểu Khiết. Chuyển thể từ tiểu thuyết Vực Thẳm của Thâm Lam, phim bắt đầu bằng sự xuất hiện của một cuốn tiểu thuyết trực tuyến tiết lộ chính xác những tình tiết trong vụ án bị bỏ ngỏ nhiều năm tại một thị trấn nhỏ, bao gồm cả thông tin được cảnh sát bảo mật. Lý Thành (Nhậm Gia Luân), một cảnh sát trẻ nhiệt huyết, được giao nhiệm vụ điều tra lại hồ sơ và dần bị cuốn vào cuộc đấu trí với các nghi phạm, đặc biệt là Hàn Phẩm Mộc (Tần Tuấn Kiệt), người đứng sau thao túng nhiều diễn biến. Bên cạnh quá trình truy tìm sự thật, tác phẩm còn hé lộ những bí mật đau lòng liên quan đến tình bạn và tình thân, khiến vụ án không chỉ là cuộc đối đầu giữa cảnh sát và nghi phạm mà còn là hành trình bóc tách những góc khuất bị chôn giấu trong quá khứ.

2. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố đánh dấu sự kết hợp giữa Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa trong câu chuyện cổ trang đan xen quyền mưu và gia đấu. Chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của Hòa Yến Sơn, phim xoay quanh Thẩm Gia Lan (Đàm Tùng Vận), trưởng tôn nữ của phủ Đại học sĩ, người buộc phải đổi tên thành Hứa Lan Hương sau khi gia tộc bị khép tội mưu phản và diệt môn. Để sống sót, tìm cách minh oan cho người thân, cô chấp nhận làm nha hoàn tại Lâm phủ, nơi Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa), vị hôn phu cũ, đã hủy hôn để cưới người khác. Từ thân phận thấp kém, Hứa Lan Hương từng bước sử dụng trí tuệ và sự kiên cường để đối phó với những bất công, giành quyền chủ động trong gia tộc. Hành trình của nhân vật đặt trọng tâm vào cuộc đấu tranh giành lại danh dự, đồng thời khắc họa nỗ lực tự quyết định số phận của người phụ nữ trong những ràng buộc khắt khe của xã hội phong kiến.

3. Đầu Xuân Tươi Sáng

Đầu Xuân Tươi Sáng thuộc thể loại tình cảm đô thị, lấy bối cảnh ngành quảng cáo tại Bắc Kinh, với sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cô Nương Đừng Khóc, phim kể về Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), cô gái tỉnh lẻ đến thủ đô lập nghiệp và trở thành nhân viên dưới quyền Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên), một giám đốc sáng tạo kiêu ngạo, sắc sảo. Từ những va chạm trong công việc, hai người dần nảy sinh tình cảm nhưng phải duy trì mối quan hệ bí mật suốt sáu năm. Không chỉ tập trung vào chuyện tình yêu, tác phẩm còn khai thác áp lực nghề nghiệp, những khác biệt trong tính cách và tổn thương tâm lý của người trẻ giữa môi trường đô thị cạnh tranh. Qua mối quan hệ kéo dài nhiều năm, phim khắc họa quá trình trưởng thành, tự chữa lành và học cách thấu hiểu bản thân của hai nhân vật khi tình cảm đan xen với những lựa chọn trong sự nghiệp và cuộc sống.

4. Nhất Âu Xuân

Nhất Âu Xuân là phim cổ trang kết hợp chính kịch, lãng mạn và phục thù, do Phan An Tử đạo diễn, với sự tham gia của Hứa Khải, Châu Dã và Phú Đại Long. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của U Tứ Tỷ, phim lấy bối cảnh Giang Nam thời Nam Tống, xoay quanh Thẩm Nhuận (Hứa Khải), trọng thần triều đình được giao điều tra một vụ án tham nhũng, và Tạ Thanh Viên (Châu Dã), cô gái thông minh quyết tâm trở về gia tộc để làm sáng tỏ cái chết oan khuất của mẹ. Từng là đôi bạn thanh mai trúc mã, họ gặp lại nhau khi trưởng thành và bị cuốn vào những cuộc đấu tranh quyền lực cùng bí mật gia tộc. Từ mối liên hệ trong quá khứ, cả hai trở thành chỗ dựa cho nhau trên hành trình tìm kiếm công lý và thực hiện mục tiêu riêng. Sự kết hợp giữa tình cảm cá nhân, âm mưu chính trị và kế hoạch phục thù tạo nên những xung đột đan xen, trong đó mỗi lựa chọn đều có thể tác động đến số phận của các nhân vật.

5. Hoa Khai Cẩm Tú

Hoa Khai Cẩm Tú có sự tham gia của Đinh Vũ Hề, Đặng Ân Hy và Vưu Tĩnh Như, khai thác hành trình vượt qua nghịch cảnh của những con người bị ràng buộc bởi thân phận và lễ giáo phong kiến. Chuyển thể từ tiểu thuyết của Chi Chi, phim kể về Phó Đình Vân (Đặng Ân Hy), tiểu thư danh môn bất ngờ bị hãm hại, vu oan tội tư thông và buộc phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Trên đường bôn ba, cô gặp Triệu Lăng (Đinh Vũ Hề), một thương nhân buôn muối lậu có tính cách gai góc, hào sảng nhưng giàu nghĩa khí. Dù xuất thân khác biệt, hai người cùng đối mặt với những thử thách đến từ gia tộc và quan trường, từng bước tìm cách thay đổi hoàn cảnh bằng trí tuệ và năng lực của bản thân. Bên cạnh yếu tố tình cảm, tác phẩm nhấn mạnh khát vọng tự lập, thoát khỏi những ràng buộc nghiệt ngã để xây dựng cuộc sống theo lựa chọn riêng, qua đó tạo nên hành trình trưởng thành gắn với những biến động về địa vị và số phận.

6. Trọng Khí

Trọng Khí đi theo hướng chính kịch xã hội, chính trị và pháp luật, do Thẩm Nghiêm đạo diễn, Triệu Đông Linh biên kịch, với sự tham gia của Hoàng Cảnh Du, Tưởng Kỳ Minh và Vu Hòa Vĩ. Lấy bối cảnh từ năm 1979 đến năm 1997, phim theo chân năm sinh viên luật có xuất thân khác nhau, sau khi tốt nghiệp lựa chọn những con đường riêng trong hệ thống tư pháp, gồm công an, kiểm sát, tòa án và hành nghề luật sư. Trải qua hơn mười năm công tác, họ phải đối diện với những thử thách trong công việc, những biến động của xã hội và các tình huống đặt công lý bên cạnh tình cảm cá nhân. Thông qua hành trình của từng nhân vật, tác phẩm tái hiện quá trình trưởng thành của những người làm nghề pháp luật, đồng thời phản ánh những thay đổi trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giai đoạn cải cách và hoàn thiện pháp luật. So với các bộ phim tình cảm hay cổ trang trong danh sách, Trọng Khí tập trung nhiều hơn vào trách nhiệm nghề nghiệp và mối quan hệ giữa lựa chọn cá nhân với những chuyển biến của thời đại.

Sáu bộ phim mang đến những màu sắc riêng cho màn ảnh Hoa ngữ, từ những vụ án nhiều bí ẩn đến cuộc đấu tranh trong gia tộc, chuyện tình kéo dài nhiều năm và hành trình theo đuổi công lý. Sự đa dạng về đề tài cho thấy sức hút của phim truyền hình Trung Quốc không chỉ nằm ở dàn diễn viên mà còn ở cách xây dựng nhân vật và phát triển câu chuyện. Tuy nhiên, để xác định chính xác thứ hạng của từng tác phẩm trên Douban, cần đối chiếu điểm đánh giá và số lượng người chấm tại cùng một thời điểm.