Phim Châu Tinh Trì chính thức lên sóng trực tuyến

Sau hành trình phát hành tại rạp, Kungfu Bóng Đá Nữ chính thức lên sóng trực tuyến từ ngày 3/10, mang câu chuyện bóng đá kết hợp võ thuật của Châu Tinh Trì đến gần hơn với khán giả màn ảnh nhỏ. Theo thông tin được công bố, phim sẽ phát hành trên các nền tảng Youku, Tencent Video, iQIYI và MangoTV, trong khi tại Trung Quốc tác phẩm vẫn tiếp tục được chiếu rạp đến ngày 10/10.

Sự xuất hiện trên nền tảng trực tuyến diễn ra trong lúc Kungfu Bóng Đá Nữ vẫn duy trì sức hút tại phòng vé. Theo số liệu được các nguồn tham khảo cung cấp, bộ phim đã đạt khoảng 2,345 tỷ NDT doanh thu tại Trung Quốc. Trước đó, tác phẩm được xác định là quán quân phòng vé mùa hè 2026 với doanh thu được công bố ở mức hơn 2,3 tỷ NDT, vượt qua Hoan nghênh đến Long Restaurant, bộ phim đứng phía sau với khoảng 1,934 tỷ NDT.

Sau thời gian chiếu rạp, Kungfu Bóng Đá Nữ chính thức lên các nền tảng trực tuyến từ ngày 3/10, đưa câu chuyện bóng đá kết hợp võ thuật đến gần hơn với khán giả.

Kungfu Bóng Đá Nữ đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì với vai trò biên kịch và đạo diễn, đồng thời quy tụ Trương Tiểu Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng trong dàn diễn viên chính. Bộ phim tiếp tục khai thác kiểu hài kết hợp thể thao và võ thuật vốn quen thuộc với phong cách của Châu Tinh Trì, nhưng lần này câu chuyện được đặt vào thế giới bóng đá nữ.

Trong phim, đội bóng Kungfu Bóng Đá Nữ chuẩn bị bước vào giải đấu, nơi những đội bóng hàng đầu cùng tranh tài. Các nữ cầu thủ phải đối mặt với những đối thủ sở hữu kỹ năng đặc biệt, áp lực từ bên ngoài và hàng loạt tình huống bất ngờ trên sân. Từ một đội bóng bị đẩy vào thế khó, họ phải tìm cách sử dụng võ thuật và tinh thần đồng đội để tạo nên màn lội ngược dòng.

Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Ngọc Lung, nữ cầu thủ mạnh mẽ được chú ý nhờ tạo hình và màn thể hiện giàu năng lượng.

Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Ngọc Lung, nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả ngay từ khi phim ra mắt. Theo các thông tin được công bố trước đó, nữ diễn viên đã tăng khoảng 4 kg để phù hợp với hình tượng nhân vật, đồng thời dành thời gian làm quen với bóng đá và võ thuật. Hình ảnh một Ngọc Lung mạnh mẽ, giàu năng lượng cũng trở thành một trong những điểm được khán giả nhắc đến sau khi bộ phim phát hành.

Trương Tiểu Phi vào vai đội trưởng Song Song, nhân vật giữ vị trí trung tâm trong hành trình của đội bóng. Trong quá trình quảng bá phim, Châu Tinh Trì từng dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên và gọi cô bằng cách xưng hô thân mật hơn, qua đó khiến khán giả tiếp tục chờ đợi khả năng nhân vật này trở lại nếu phần tiếp theo được thực hiện.

Trương Nghệ Hưng cũng tạo dấu ấn với vai Từ Phong, một nhân vật mang màu sắc hài hước và có nhiều màn tương tác với các thành viên trong đội. Sự kết hợp giữa dàn diễn viên trẻ và phong cách hài đặc trưng của Châu Tinh Trì giúp Kungfu Bóng Đá Nữ duy trì được không khí giải trí xuyên suốt câu chuyện.

Từ những phản ứng trái chiều trước khi ra mắt, Kungfu Bóng Đá Nữ dần tạo hiệu ứng tích cực khi chính thức chinh phục phòng vé.

Trước khi lên nền tảng, bộ phim từng trải qua một hành trình khá đặc biệt tại phòng vé. Các trailer đầu tiên nhận nhiều phản ứng trái chiều vì kỹ xảo và hình ảnh bóng đá võ thuật khiến một bộ phận khán giả lo ngại tác phẩm sẽ lặp lại công thức của Đội Bóng Thiếu Lâm. Tuy nhiên, sau khi phim chính thức ra rạp, phản ứng của khán giả có nhiều thay đổi.

Một điểm đáng chú ý là sự chênh lệch giữa các nền tảng đánh giá. Kungfu Bóng Đá Nữ được cho là nhận điểm mua vé cao trên Maoyan, trong khi điểm Douban thấp hơn đáng kể. Điều này cho thấy bộ phim tạo ra những cách tiếp nhận khác nhau giữa nhóm khán giả chú trọng yếu tố giải trí và nhóm người xem quan tâm nhiều hơn đến kịch bản, tính mới mẻ của câu chuyện.

Dù vậy, doanh thu lại cho thấy sức hút của bộ phim đối với thị trường đại chúng. Tác phẩm từng xuất hiện trong nhóm phim có diễn biến phòng vé ổn định sau nhiều tuần công chiếu, thậm chí có thời điểm ghi nhận hiện tượng doanh thu tăng trở lại trong khi nhiều phim mới đã gia nhập đường đua. Hiệu ứng truyền miệng và lượng khán giả gia đình được xem là những yếu tố góp phần duy trì sức nóng của phim.

Việc Kungfu Bóng Đá Nữ lên trực tuyến cũng mở ra một giai đoạn mới cho tác phẩm. Với những khán giả chưa có cơ hội ra rạp, phiên bản trực tuyến giúp họ tiếp cận bộ phim dễ dàng hơn, đặc biệt là những người quan tâm đến màn tái xuất của Châu Tinh Trì và vai Ngọc Lung do Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện.

Sau thành tích phòng vé, Châu Tinh Trì từng hé lộ khả năng phát triển phần tiếp theo với những trận đấu và thử thách mới.

Đáng chú ý, trước đó Châu Tinh Trì từng hé lộ ý tưởng phát triển phần tiếp theo sau thành tích phòng vé của bộ phim. Nếu kế hoạch này được triển khai, câu chuyện về đội bóng nữ có thể tiếp tục được mở rộng với những đối thủ mới và quy mô thi đấu lớn hơn. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể về nội dung và thời điểm sản xuất phần tiếp theo vẫn cần chờ công bố chính thức.