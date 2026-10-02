Top 9 phim Hoa ngữ có chỉ số phát sóng cao nhất năm 2026

Năm 2026 chứng kiến nhiều bộ phim truyền hình lên sóng nhưng không phải tác phẩm nào cũng tạo được hiệu ứng nổi bật. Trong số những cái tên được chú ý, Trục Ngọc của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đang dẫn đầu danh sách chỉ số phát sóng, trong khi Lan Hương Như Cố của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đứng ở vị trí thứ hai.

Bên cạnh đó, Đầu Xuân Tươi Sáng, Kiều Sở hay Bạch Nhật Đề Đăng cũng là những tác phẩm từng nhận được nhiều sự quan tâm trong năm nay. Dưới đây là Top 9 phim có chỉ số phát sóng cao nhất năm 2026 theo danh sách được công bố.

Top 9: Kiều Sở

Chỉ số phát sóng cao nhất: 86,87

Kiều Sở với sự góp mặt của Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên. Ảnh: NSX

Kiều Sở đi theo hướng nữ chính báo thù, kết hợp tiết tấu nhanh và nhiều tình huống tạo cảm giác giải trí. Câu chuyện xoay quanh Sở Triều, con gái một vị tướng quân, người quyết định chủ động thay đổi số phận sau khi nhận ra mình có thể trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lực.

Trong hành trình đối đầu với số phận, cô gặp Tạ Yến Lai, con thứ của Tạ gia. Hai người cùng hợp tác để ngăn cản âm mưu của Tiêu Tuân. Bộ phim được chú ý nhờ cách xây dựng nữ chính mạnh mẽ và tiết tấu tương đối nhanh. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nhiều tình tiết chưa được triển khai đủ kỹ, trong khi mối quan hệ giữa hai nhân vật chính chưa tạo được sự kết nối như kỳ vọng. Dù vậy, Kiều Sở vẫn là một trong những bộ phim có độ thảo luận đáng chú ý trong năm 2026.

Top 8: Bạch Nhật Đề Đăng

Chỉ số phát sóng cao nhất: 86,93

Bạch Nhật Đề Đăng là dự án cổ trang được đầu tư lớn, với Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đảm nhận hai vai chính. Ảnh: iQIYI

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Quỷ vương Hạ Tư Mộ. Trong một lần đi tìm thức ăn, cô tình cờ gặp Đoạn Tư, một vị tiểu tướng quân. Người đàn ông trước mặt cô mang theo đồ vật của một cố nhân, khiến thân phận thực sự của anh trở nên đáng ngờ.

Hai nhân vật liên tục thăm dò lẫn nhau trong khi mối quan hệ dần phát triển theo hướng tình cảm. Câu chuyện cũng khai thác hành trình chống lại sự bào mòn của thời gian bằng tình yêu.

Dù từng được kỳ vọng khá cao trước khi lên sóng, phản ứng dành cho bộ phim tương đối phân hóa. Một số khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ chưa tạo được cảm giác ăn ý như một cặp đôi, nhưng sức hút cá nhân của nữ diễn viên vẫn giúp tác phẩm duy trì sự chú ý.

Top 7: Tội Phạm IQ Thấp

Chỉ số phát sóng cao nhất: 87,06

Khác với nhiều phim trinh thám nghiêm túc, Tội Phạm IQ Thấp kết hợp điều tra phá án với yếu tố hài hước. Ảnh: NSX

Phim kể về Trương Nhất Ngang, một cảnh sát từng rời khỏi tuyến đầu điều tra trong vài năm. Sau khi cơ quan công an cấp tỉnh nhận được một lá thư tố cáo nặc danh, anh được điều đến Tam Giang Khẩu để điều tra vụ án.

Trương Nhất Ngang dần tập trung nghi vấn vào nhóm của doanh nhân địa phương Chu Vinh. Tuy nhiên, những tên tội phạm vụng về liên tục tạo ra các tình huống bất ngờ. Những mâu thuẫn và tính toán giữa chính các đối tượng này lại vô tình giúp lực lượng điều tra từng bước tìm ra manh mối.

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của Tử Kim Trần, tác giả đứng sau Chân Tướng Trầm Lặng và Góc Khuất Bí Mật. Nếu những tác phẩm trước thiên về màu sắc u tối và chặt chẽ, Tội Phạm IQ Thấp lại lựa chọn cách kể nhẹ nhàng hơn, đưa nhiều yếu tố hài vào câu chuyện trinh thám.

Top 6: Chủ Giác

Chỉ số phát sóng cao nhất: 87,68

Chủ Giác là bộ phim được Trương Nghệ Mưu đảm nhận vai trò giám chế, chuyển thể từ tiểu thuyết từng đoạt giải Văn học Mao Thuẫn. Ảnh: iQIYI

Câu chuyện lấy cuộc đời nghệ thuật kéo dài nhiều thập kỷ của nữ nghệ sĩ Tần Xuyên Nga làm trung tâm. Từ một cô gái chăn cừu, cô trải qua nhiều biến cố cùng đoàn kịch trước khi từng bước trưởng thành và trở thành diễn viên chính trên sân khấu.

Không đi theo mô típ thần tượng quen thuộc, Chủ Giác tập trung vào nghệ thuật Tần khang và những số phận phía sau sân khấu. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên thực lực như Trương Gia Ích, Tần Hải Lộ, bên cạnh Đậu Kiêu, Địch Tử Lộ và Vương Lệ Khôn.

Tác phẩm nhận được phản hồi tích cực nhờ tuyến nhân vật phong phú và cách kể chuyện tập trung vào quá trình trưởng thành của con người trong môi trường sân khấu.

Top 5: Đầu Xuân Tươi Sáng

Chỉ số phát sóng cao nhất: 87,95

Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những bộ phim tình cảm đô thị tạo được sự chú ý trong năm 2026. Ảnh: NSX

Tác phẩm xoay quanh Thượng Chi Đào, một cô gái có học vấn bình thường nhưng tình cờ nhận được lời mời làm việc tại một công ty quảng cáo hàng đầu thế giới. Ngay ngày đầu tiên đi làm, cô đã phải đối mặt với Luan Niệm, vị cấp trên nổi tiếng khó tính và thẳng thắn.

Từ một nhân viên mới thiếu kinh nghiệm, Thượng Chi Đào từng bước thích nghi với môi trường công việc, vượt qua áp lực và nâng cao năng lực của bản thân. Trong quá trình đó, mối quan hệ giữa cô và Luan Niệm cũng dần thay đổi.

Bên cạnh chuyện tình cảm, bộ phim dành nhiều thời lượng cho tuyến công sở và quá trình trưởng thành của nhân vật. Những tình huống như cấp trên thay đổi thái độ, theo đuổi lại người mình từng bỏ lỡ cũng góp phần tạo thêm kịch tính cho câu chuyện.

Top 4: Kiêu Dương Tự Ngã

Chỉ số phát sóng cao nhất: 88,06

Kiêu Dương Tự Ngã được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn, tác giả của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và Bên Nhau Trọn Đời. Ảnh: Mango TV

Phim kể về Nhiếp Hi Quang, cô gái từng yêu thầm tài năng của Học viện Thương mại Trang Tự nhưng không có kết quả. Sau khi tốt nghiệp, cô gia nhập một doanh nghiệp quang điện do gia đình đầu tư và bắt đầu từ vị trí nhân viên bình thường.

Tại đây, cô gặp Lâm Dữ Sâm, người được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc. Từ môi trường công sở, mối quan hệ giữa hai người dần phát triển trong khi cả hai cùng đối diện với những lựa chọn trong công việc và cuộc sống.

Ngoài tuyến tình cảm, Kiêu Dương Tự Ngã còn khai thác tình bạn và quá trình trưởng thành của nữ chính. Đây cũng là điểm giúp bộ phim có thêm nội dung bên cạnh mô típ tình yêu ngọt ngào quen thuộc.

Top 3: Phạt Tội 2

Chỉ số phát sóng cao nhất: 88,28

Phạt Tội 2 tiếp tục có mặt trong nhóm những bộ phim được chú ý của năm 2026. Phần hai không nối tiếp trực tiếp câu chuyện của mùa đầu mà xây dựng một tuyến truyện hoàn toàn mới. Ảnh: iQIYI

Nhân vật trung tâm là Tần Phong, một cảnh sát đối đầu với Lưu Thiên, người từng là bạn bè nhưng dần trở thành nhân vật đứng đầu thế giới tội phạm tại Hán Châu. Hai người đại diện cho hai phía đối lập và liên tục đấu trí trong khi nhiều nhóm lợi ích cùng bị cuốn vào cuộc chiến.

Bộ phim kết hợp nhiều yếu tố như buôn lậu xuyên quốc gia, rửa tiền và tiền kỹ thuật số. Hệ thống nhân vật đông cùng các mối quan hệ phức tạp tạo nên một câu chuyện điều tra có quy mô lớn.

Top 2: Lan Hương Như Cố

Chỉ số phát sóng cao nhất: 89,51

Lan Hương Như Cố là một trong những bộ phim cổ trang gây chú ý mạnh trong năm 2026, với sự kết hợp giữa Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa. Ảnh: iQIYI

Phim kể về Thẩm Gia Lan, người đã có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ. Tuy nhiên, cục diện triều đình bất ngờ thay đổi khiến Thẩm gia bị diệt môn. Để bảo vệ gia tộc, nhà họ Lâm quyết định kết thân với nhà họ Triệu, một gia tộc đang được trọng dụng trong triều.

Gia Lan may mắn sống sót và phải sử dụng thân phận mới là Hứa Lan Hương, trở thành một nha hoàn cấp thấp trong Lâm phủ. Không chấp nhận số phận, cô từng bước giành được tình cảm của Lâm Cẩm Kỳ, đồng thời tạo dựng vị thế trong gia đình này.

Bộ phim kết hợp yếu tố gia đấu, tình cảm và hành trình một cô gái từng bước kiểm soát vận mệnh của mình. Diễn xuất của dàn diễn viên chính cùng phần hình ảnh cổ trang cũng là những yếu tố góp phần giúp tác phẩm duy trì độ quan tâm.

Top 1: Trục Ngọc

Chỉ số phát sóng cao nhất: 90,28

Đứng đầu danh sách là Trục Ngọc, bộ phim cổ trang có sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Ảnh: Weibo

Tác phẩm xoay quanh Phàn Trường Ngọc, một cô gái xuất thân từ gia đình làm nghề mổ lợn và Tạ Chinh, một vị Hầu gia đang gặp biến cố. Hai người tình cờ gặp nhau giữa mùa đông lạnh giá và bắt đầu mối quan hệ xuất phát từ những mục đích riêng.

Phàn Trường Ngọc mất cả cha lẫn mẹ và quyết tâm trở thành chủ hộ, trong khi Tạ Chinh che giấu thân phận để tìm lại sự thật về mối thù kéo dài nhiều năm. Hai người bước vào một cuộc hôn nhân giả nhưng tình cảm dần trở thành thật.

Khi chiến tranh xảy ra, Phàn Trường Ngọc cầm dao mổ lợn ra chiến trường, vừa tìm người thân, vừa tìm chồng và theo đuổi công lý. Tạ Chinh cũng trở lại với thân phận Hầu gia mạnh mẽ, bảo vệ đất nước, người mình yêu và những bí mật phía sau quá khứ.

Với chỉ số phát sóng cao nhất 90,28, Trục Ngọc đứng đầu danh sách những bộ phim có chỉ số phát sóng nổi bật nhất năm 2026. Thành tích của tác phẩm cho thấy sức hút đáng chú ý của dòng phim cổ trang trong năm nay, bên cạnh sự quan tâm dành cho cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi.

Nhìn tổng thể, danh sách Top 9 cho thấy thị trường phim truyền hình năm 2026 có sự đa dạng về thể loại. Bên cạnh những tác phẩm cổ trang và tình cảm vốn quen thuộc, dòng phim trinh thám, chính kịch và những câu chuyện lấy sân khấu, nghề nghiệp làm trung tâm cũng có chỗ đứng riêng. Đáng chú ý, khoảng cách chỉ số giữa các vị trí không quá lớn, cho thấy nhiều bộ phim đã tạo được mức độ quan tâm đáng kể trong năm. Trong đó, Trục Ngọc và Lan Hương Như Cố là hai tác phẩm nổi bật nhất trong danh sách, lần lượt giữ hai vị trí dẫn đầu với chỉ số trên 89.